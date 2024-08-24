Datça’da 2024 yazı: Ballı, bademli yarımada, havası da başka

Haberin Devamı

Yunan mitolojisinde Knidos Antik Kenti’nin ‘olağanüstü nitelikler taşıyan ülke’ diye betimlenmesi boşuna değil. Ege ve Akdeniz’in birleştiği noktada, Datça Yarımadası’nın ucunda, Tekir Burnu üzerindeki Knidos, Batı Anadolu’nun önemli kıyı kentlerinden biri. Kökeni Dorlara kadar uzanan antik kentin en parlak dönemi Helen kültürüyle tanıştığı zaman olmuş.

Hem önemli bir ticaret hem de bir kültür-sanat merkezi olan Knidos’ta tarihin en eski tıp okulları kurulmuş. Zamanında İstanköy Adası ve Bergama ile üç önemli tıp merkezinden biri olan Knidos, bitkiye dayalı tedavileriyle ünlenmiş. Rivayete göre 500 yıl önce, İspanyol korsanlar kendilerini korumak için cüzzamlı hastaları Datça’da denize atmışlar. Ama mucize bu ya; “Ölecek” dedikleri cüzzamlılar karaya çıkıp teker teker iyileşmiş ve sağlıklarına kavuşmuşlar. Bugün siz de merkezden 35 km uzaktaki limanın berrak suyunda yüzebilir, sonra da Knidos Feneri’nde günbatımının tadını çıkarabilirsiniz.

Haberin Devamı

Herkesi cezbediyor

Datça kıyılarını tam 52 koy süslüyor. Muğla’nın bu şirin ilçesinin Ege’ye bakan tarafında Gökçeler Bükü, Küçük Çatı, Çatı, Kızılağaç, Alavara, Çakal, Damlacık, Mersincik ve Murdala gibi sahiller var. Akdeniz tarafındaysa Palamutbükü, Akvaryum, Akçabük, Kurubük, Ovabükü, Hayıtbükü, Kızılbük, Domuzbükü, Kargı, Karaincir, Sarı Liman, Karabük, Çiftlik, Kurubük ve Lindos’un turkuvaz sularını keşfedebilirsiniz.

Datça restoran ve kafelerle süslü sahil şeridi, eski çarşısı, bal ve badem başta olmak üzere doğal ürünler satan dükkânları ve Datça Limanı ile uyum içindeki amfitiyatrosuyla her yaştan ziyaretçiyi cezbediyor. Akşamları merkezde ve Eski Datça’nın sokaklarında sakin ya da eğlenceli keyfinize göre bir köşe bulabilirsiniz.

Son yıllarda açılan kafeler ve tasarım dükkânlarıyla renklenen Eski Datça’nın papatya, kekik, adaçayı ve begonvillerle süslü sokaklarında, taş evlerin arasında gezinirken aklınıza gelecek ilk isim Can Yücel olacak. Dantel gibi kıyılara tepeden bakan Eski Datça’daki Can Yücel Evi ölüm yıldönümünde ziyarete açılıyor.

Haberin Devamı

Gitmişken Hızırşah Kilisesi’ni de gezi listenize ekleyin. 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında eski bir kilisenin üzerine inşa edilen yapı Batı Anadolu geç dönem kilise mimarisinin özelliklerini taşıyor. Merkeze 2 km uzaklıktaki Burgaz Ören Yeri ise bazı araştırmacılar tarafından ilk Knidos olarak değerlendiriliyor.

Yarımadaya kara yoluyla ulaşım güç ama Karaköy’deki Kairos Marina’dan Bodrum’a günlük feribot seferlerini kullanabilirsiniz.

Gezi listenizde olsun

◊ Merkezde yeni açılan Palaia Hotel, Datça’nın tarihi dokusundan esinlenerek tasarlanmış. ‘Eski, köklü’ manasına gelen Palaia aynı zamanda Datça Yarımadası’ndaki ilk yerleşim alanının ismi. Otelin inşası sırasında ortaya çıkan Knidos Antik Kenti’ne ait kilise ve hamam kalıntılarını otelin önünde görebilirsiniz.

Haberin Devamı

◊ Saklı Yaz, Kargı Koyu’ndaki gizli bir cennet. Eski Datça’yı her anıyla deneyimlemek isteyenlere 4 Oda Eski Datça Evleri’ni öneririm. Kargı Koyu’ndaki Bizim Ev Datça’nın da manzarası güzel.

◊ Tatili güzel lezzetlerle taçlandırmak için Eski Datça’daki Nil Cafe, muhteşem yemekleriyle EDE Cafe&Bistro, pizzanın en iyi adresi Pizza Trio ve özel tatlılarıyla Tonka Patisserie listenizde olsun. Cafe Inn, Ekim Pastanesi ve Çınar Dondurma, Datça’nın diğer popüler mekânları. Kahve için Noema Coffee Company ve Ada Caffe en iyi adresler. Roll Coffee House akşam saatlerinde keyifli. Kairos Marina’daki Jale Winecellar ve Mayan’ı özellikle günbatımında öneririm.