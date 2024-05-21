Semiramis’ten başarının sırrı

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Semiramis Pekkan, TEDX’te başarısının sırrını anlatırken bu 3 şeyin üzerine özellikle basıyor.

Bilgi, ahlak, özgüven, terbiye, seçimler ve sevgi dolu tebessümü de ekliyor listeye.

Farkındalığın, hazır olmanın, planlı olmanın, ne istediğini, nereye gitmek istediğini bilmenin de çok önemli olduğunu anlatıyor.

Videonun tamamı, detaylarıyla Semiramis Pekkan’ın YouTube kanalında yüklü. Ciddi çalışma noktasına ben de dikkat çekmek istiyorum.

Gazetecilik hayatım boyunca mesleğinin ve şöhretinin zirvesinde pek çok ünlü ile röportaj yaptım.

Başarınızın sırrı nedir soruma aldığım tek ortak cevap çalışmak, çok çalışmak oldu hep. Severek yaptığınız işte gerçekten çok sıkı çalışırsanız başarılı olmamanız imkânsız. Aklınızda olsun.

Cannes’da yoksunluk eylemi

Sinema sektöründeki çalışma şartlarının sadece bizde değil Avrupa’da da kötü olduğunu bu yıl 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ndeki eylem sayesinde anlamış olduk.

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77. Cannes Film Festivali’nin açılış töreni sinema sektörü çalışanlarının eylemine sahne oldu.

Onca şaşanın içinde yoksunluklarda söz edenler ilgiyi üzerlerine çekti tabii.

Ünlülerin kırmızı halıda yürüdüğü sırada, sinema çalışanlarından oluşan “Ekranların Arkasındaki Yoksulluk (Sous les Ecrans la Deche)” kolektifi üyesi bir grup, Festival Sarayı’nın çatısına çıkarak pankart açtı.

Eylemcilerden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup da festival kalabalığının dikkatini çekmek için ıslık çalarak sloganlar attılar.

Film festivalleri için sözleşmeli olarak çalışan işçiler ve Fransız işsizlik sigortası reformundan olumsuz etkilenen sinema sektörü çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Film galalarında ya da belki kapanış töreninde sahnede bu konuya dikkat çekenler olur diye düşünüyorum.

Dünya paraların kazanıldığı sektörde ve duyarlılıklarıyla ünlü böylesi bir festivalde (son yıllarda festivalde karbon ayak izi için atılan adımlar müthiş mesela) emekçilerin haklarına sahip çıkan birileri olacaktır.

Bekleyip görelim.

Senaryolar yapımcılarla buluşuyor

İlginç bir mail aldım geçen gün.

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“Senaryonuz var ve yapımcılara ulaştırmak mı istiyorsunuz” diyordu başlıkta. “Ya da daha orijinal daha farklı ve de global anlamda senaryo mu arıyorsunuz...”

İşte yanıt...

Hem senaristlerin hem de yapımcıların derdine çare olacak bir site açılmış; Bu site sayesinde ücretsiz zaman damgasıyla senaristler senaryolarını güvence altına alırken, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Korece, Çince ve Hintçe dil seçenekleriyle senaryolarını dünyaya da açabiliyorlarmış.

Böylelikle yapımcılar global anlamda başka senaristlerle de iş birliği içine geçebiliyor olacak.

Güvenlik, bırakın senaryoları, en ufak fikirlerin bile çalındığı dünyamızda akla gelen ilk soru tabii ki. Platform, kullanıcıların güvenliği konusunda son derece hassas ve titiz olduğunu iddia ediyor.

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En güncel güvenlik önlemleri sayesinde, senaristlerin ve yapımcıların fikirlerini güvenle paylaşmalarını sağlıyor ve kullanıcı bilgileri ve senaryolar tamamen gizli tutulup yalnızca yetkililere erişim imkânı veriliyormuş.

Faydalı bir girişim, umarım güzel birliktelikler yaratır.