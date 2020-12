Yüz Şekline Göre Küpe Nasıl Seçilir?

DİKDÖRTGEN YÜZ

Dikdörtgen bir yüze sahipseniz, çok fazla hacim yanılsaması yaratmak için mümkün olduğunca büyük küpeler takmalısınız. Büyük halkalar, oval modeller, avize küpeler harika seçimlerdir. Sadece küpelerinizin keskin kenarlarının yüzünüze müdahale edecek kadar büyük olmamasına dikkat edin.

UZUN YÜZ

Oval, kare veya üçgen biçimli küpeler, uzun yüzlü biri için en iyi seçenektir. Bu şekiller, fiziksel özelliklerinizi mükemmel bir şekilde tamamlayacak, boyut olarak eksik olabilecek yanak ve elmacık kemiği bölgenizin etrafında görsel hacim oluşturacaktır. Uzun ve düz küpelerden kaçının çünkü bunlar yalnızca zaten uzun olan hatlarınızın daha uzun görünmesine neden olacaktır.

ÜÇGEN YÜZ

Köşeli, üçgen bir yüzünüz varsa, eğri çizgileri olan şekilleri tercih etmeniz önerilir. Oval ve dairesel küpeler, yüzünüzden sarkacak ve üçgen yapısını dengelemeye çalışarak genel görünümünüze denge getirecektir.

OVAL YÜZ

Oval bir yüze sahipseniz, en şanslı kişi olduğunuzu zaten biliyorsunuzdur. Oval yüzlere her saç şekli yakışır, her makyaj modeli iyi durur ve tabii ki dilediğiniz küpeyi takmakta özgürsünüz. Yeterince orantılı olan yüzünüzde her küpe modeli yeterince iyi duracaktır!

KARE YÜZ

Göze çarpan kare şekilli bir yüzünüz varsa, size en çok yakışacak küpelerin uzun modeller olduğunu söyleyebiliriz. Uzun küpelerin yanı sıra uzun ince kolyeler, halka şeklindeki tasarımlar ve yağmur damlası şeklindeki kolyeler de kare yüzler için idealdir. Ancak kolye zincirlerinizin de tıpkı küpeleriniz gibi uzun olmasına dikkat edin.

YUVARLAK YÜZ

Yuvarlak bir yüz şekline sahipseniz, yüzünüzü olduğundan daha ince göstermek için sallantılı modellerden yardım alabilirsiniz. Çok geniş tasarımlı küpeler yerine ince ve uzun modelleri tercih etmelisiniz. Halka modellerden de uzak durmanızda fayda var.