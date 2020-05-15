Yüksek Tansiyon Riskine Karşı Süt İçin!

Yapılan bilimsel çalışmalar; kalsiyum, magnezyum, fosforun az tüketiminin bireysel veya toplumsal olarak hipertansiyon sıklığı ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Sütün yüksek kalsiyum ve potasyum içeriği ile kan basıncı ve hipertansiyonun dengelenmesinde önemli bir besin kaynağı olduğu bildiriliyor.

Hipertansiyon hastaları az yağlı ya da yağsız süt tüketerek kan basıncını kontrol altına alabiliyor. Azalan kalsiyum alımı arteriyel kan basıncını artırıyor.

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor minerallerinin alımı artırılarak kan basıcında azalma sağlanabilmektedir. Kalsiyum denince aklımıza gelen ilk besin öğesi süttür. Optimal kan basıncının sağlanmasında ve sağlıklı yaşam için günde 3-4 porsiyon süt ve süt ürünlerinin tüketimi öneriliyor.

Ayrıca sekiz hafta süren ve belirli bir beslenmenin uygulandığı 'Hipertansiyonu Durdurmak Üzere Besinsel Yaklaşımlar' (DASH) çalışmasında, yağsız ve az yağlı süt ve süt ürünleri içeren, meyve ve sebzeden zengin, yağdan ve kolesterolden yoksun, proteini hafif artırılmış bir diyetle, erişkinlerde kan basıncının 5.5/3.0 mmHg düşürüldüğü görülüyor.