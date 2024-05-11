Fırsatlarla dolu günler geliyor

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Venüs-Jüpiter etkileşiminin olacağı bir sürece giriyoruz. Tüm burçlar bu durumdan payına düşeni alacak elbette. Bakalım gün gün neler olacak ve burçlar nasıl etkilenecek…

Bugün Ay tüm gün Yengeç burcunda olacak. Duygusal açıdan güven veren yerler, kişilerle olmak isteyebiliriz. Zaman zaman eskiyi yâd edebiliriz. Eski konuları konuşmak, eski şarkıları dinlemek, eski filmlere göz atmak

bize iyi gelebilir.

Yarın Ay 12.11 ile 13.36 arasında Yengeç burcunda boşlukta olacak, akabinde Aslan burcunda seyahat edecek. Dikkat çekici takılar, aksesuarlar, canlı renkler, pırıltılı giysilerle çekiciliğimizi arttırabiliriz. Yaratıcı; artistik, reklam ve promosyon çalışmalarının desteklendiği bir gündeyiz. Beğenilmek, yeteneklerimizle takdir toplamak isteyebiliriz. Günün ana teması fark edilmek olacak.

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Salı Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Merkür ile Plüton arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 4 gün. Kendimizi sadece bilgiyle savunabileceğiz. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir içimizde. Dikkatli olmamız gereken bir gün. Çok fazla eleştiri alabilir veya eleştirebiliriz. Dikkat edelim, kalp kırmayalım. Gerçekleri öğrenmek için takıntılı bir tavra bürünebiliriz.

Çarşamba günü Ay 19.39 itibariyle Aslan burcunda boşlukta olacak. Merkür Boğa burcuna geçecek ve 3 Haziran’a kadar seyahat edecek. Edebiyat, sanat, güzellik, estetik, besin, doğa, tarım gibi alanlara ilgimiz artabilir. Alınan kararlar kolay değişmez ve hayata geçirmek kolay olur. Konsantrasyon gerektiren işlerde başarı gösterebiliriz. Bu dönem öğrendiğimiz konular kolay unutulmaz. Uzun vadeli yatırım kararları almak için verimli zamanlar.

Perşembe Ay 00.32 itibariyle Başak burcuna geçecek. Güneş ile Jüpiter birlikte hareket edecekler. Etki süresi 4 gün. Yeni şeyler öğrenmek, yeni bir eğitime başlamak için bu hafta çok uygun. Yurtdışı, yabancılar, uluslararası işlerimiz problemsiz hallolabilir. Bir ilişki, bir proje ya da bir iş başlatmak için çok verimli zaman. Hayatımıza iş, özel, maddi anlamda fırsat ve şans, gelebilir. Fırsatları elimizin tersiyle itmeyelim. Şans iş fırsatları, güçlü kişilerden gelecek destek veya birikimlerimiz üzerinden gelebilir.

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Cuma Ay tüm gün Başak burcunda olacak. Venüs ile Uranüs birlikte hareket edecek. Etki süresi 3 gün. Yalnızsak değişik, sıradışı, marjinal ilişkilere çekilebiliriz. Eğer partnerimiz varsa daha önce yapmadığımız, denemediğimiz değişik şeyler yapabiliriz. Özel hayatta, ilişkilerde özgürlük ihtiyacı çok artar. İlişkiler çok ani başlayıp aynı hızda sona erebilir. Tarz olarak sınırlarımızı ve kurallarımızı aşabiliriz.

18 Mayıs Cumartesi Ay 12.07 ile 13.22 arasında Başak burcunda boşlukta olacak, akabinde Terazi burcuna geçecek. Güneş ile Neptün arasında sekstil açı oluşacak. Etki süresi 3 gün. Hassasiyetimiz artarken sezgi ve hayal gücümüz daha da güçlenebilir. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için, gelecek için, yeni hedefler belirlemek için harika bir gün. Bir yandan başkalarına hizmet ederken, yardıma ihtiyacı olanlara destek olmak, merhametle yaklaşmak için de güzel zamanlar. Rüyalar etkileyici olabilir. Terapi almak, mistik konularla ilgilenmek, okült çalışmalar yapmak için uygun bir dönem.

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BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Finansal olarak artık rahatlıyorsunuz

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Maddi anlamda rahatlama, yeni kazanç kapıları söz konusu. Finansal anlamda probleminiz varsa bu hafta itibariyle artık rahatlamaya başlayacaksınız. Para kazandıracak yeni projeler, sözleşmeler, iş anlaşmaları, para kazanmanıza destek olacak seyahatler de söz konusu olabilir. Veya bilgiyi satarak paraya dönüştürmenin yolunu bulabilirsiniz. Özellikle kadınlar bu hafta size destek olabilir.

Kişisel hayatınzda güzel gelişmeler olabilir

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Venüs ve Jüpiter etkileşimi hâkim olacak hafta boyunca. Kişisel çekiciliğinizin ve karizmanızın artacağı bir haftaya giriyorsunuz. İnsanlar sizin yanınızda kendisini daha iyi hissedebilir, sizinle vakit geçirmekten keyif alabilir. Beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İş teklifleri, eğitim fırsatları veya kişisel hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Aşkta da şans sizden yana. Lüks tüketiminiz artabilir.

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Sevgisizlikten şikâyet edebilirsiniz

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Her şeyi gizlilik içinde yapmaya eğilimli olabilirsiniz. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir. Ya da yalnızlıktan ve sevgisizlikten dolayı çok şikâyet edebilirsiniz Psikoloji, bilinçaltı, ruhsal konular hakkında okuyabilir, araştırabilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa bu hafta gizli bir sürpriz yapabilir size. İlişkiniz yoksa gizli ilişkilere çekilebilirsiniz. Evli kişilerden uzak durun. Check-up’tan geçmek için uygun bir hafta.

Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Arkadaşlarınız tarafından ne kadar sevildiğinizin farkına varabilirsiniz. Onlardan destek göreceksiniz. Yeni sosyal ilişkiler kurabilir, yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Para akışınızda veya kazancınızda da gözle görülür bir artış söz konusu. Popüler, hareketli davetlere, organizasyonlara katılabilirsiniz. Kalabalık gruplarla takılacağınız zamanlar. Yalnızsanız arkadaşlarınız sizin için çöpçatanlık yapabilir.

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Söz, nişan, evlilik söz konusu

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

İş arıyorsanız kadın desteği sayesinde iş bulabilir, terfi gibi bir amacınız varsa buna kavuşabilirsiniz. Yöneticilerinizden övgü dolu sözler duyabilirsiniz. Kazanç sağlayacak önemli toplantılar söz konusu. Yalnızsanız iş vasıtasıyla, bir müşterinizle ya da bir çalışma arkadaşınızla flörtöz durumlar oluşabilir. Hayatınızda biri varsa önümüzdeki 10 gün söz, nişan, evlilik için adımlar söz konusu olabilir.

Hayatı anlamlandırmaya çalışabilirsiniz

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Hukuksal bir mücadeleniz varsa destek alabilirsiniz. Yurtdışına çıkmak için araştırmalar yapabilir, vize-pasaport gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Yurtdışından değerli bir şeyler sipariş de edebilirsiniz. Hayatı daha anlamlandırmaya, keşfetmeye yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Akrabalarınızla bir araya gelebilir, destek görebilirsiniz. Yabancı uyruklu ya da uzakta yaşayan biriyle flörtleşebilirsiniz.

Estetik operasyon için iyi zaman

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Borç para arayışınız varsa destek bulabilirsiniz. Biriken ödemeleriniz konusunda arkadaşlarınızın yardımı veya banka kredisiyle yükünüz hafifleyebilir. Ortaklığınız varsa bu dönem kazancınızı arttırabilirsiniz. Sponsor, burs gibi arayışlarınız için şans sizden yana. Bu hafta estetik operasyon için de gayet uygun. Ya da önemli bir operasyon söz konusuysa sorunsuz hallolur, yaralar çabuk iyileşir.

Evlilik teklif edebilirsiniz

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

İlişkilerinizde problemleriniz varsa rahatlıkla ortak paydada buluşabilecek, birbirinizi daha iyi anlayabilecek, destek olabileceksiniz. Evlenmek istiyorsanız partnerinize bu hafta evlilik teklif edebilirsiniz. Yalnızsanız uzun vadeli bir ilişkiye başlamak için koşullar uygun. Her türlü ikili ilişkinin değer kazanacağı bir süreçtesiniz. Tüm ikili ilişkilerinizi gözden geçirin, düzenleyin, gerekli değeri siz de verin.

Kötü alışkanlıklardan kurtulabilirsiniz

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Yoğun ama keyif alacağınız bir iş temposu sizi bekliyor. İş arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Ortaklarınızla daha verimli iş projeleri de gündeme gelebilir. İş arıyorsanız, bu hafta kadın desteği sayesinde iş görüşmelerine gidebilirsiniz. Sağlıkla ilgili kontrol gibi durumlar olabilir. Keza diyete başlamak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak, sigarayı bırakmak, spora başlamak için de oldukça uygun zamanlar.

Aşk konusunda en şanslı olacağınız hafta

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Özel hayatınız, riskli girişimler, çocuklarla ilgili konular, hobileriniz ve cinsel yaşamınız ön planda olabilir. Yalnızsanız bu hafta aşk size daha yakın olacak, karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirin. Çocuk sahibi olmak için destekleyici etkiler mevcut. Yaratıcılık gerektiren bir alanda çalışıyorsanız sürpriz iş teklifleri ve projelerle de karşılaşabilirsiniz. Aşk konusunda en şanslı olabileceğiniz hafta.

Ailede adeta bayram havası esecek

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Daha çok misafir ağırlamaya başlayabilirsiniz. Evinize yeni elektronik aletler, beyaz eşya alabilirsiniz. Kira sözleşmenizi yenileyebilir, gayrimenkul konularında yatırım yapabilirsiniz. Satmak istediğiniz bir mülk varsa satabilir, ev arıyorsanız bütçenize uygun bir ev bulabilirsiniz. Özellikle kardeşlerinize ilişkin güzel haberler alabilirsiniz. Yaşadığınız yer ve aile içinde adeta bayram rüzgârları esiyor.

Sanal bir ilişki başlayabilir

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Yeni bir eğitime başlayabilir, sınavlardan başarıyla geçebilirsiniz. Yakın çevrenizde olan sorunları çözmek mümkün. Keyifli seyahatler söz konusu. Anlaşma, sözleşme imzalamak için uygun. İnternet sitesi açmak ya da yenilemek; satış için interneti kullanmak, blog’unuzu hareketlendirmek için ideal süreç. Yalnızsanız mesafe olarak uzakta biriyle flörtleşebilirsiniz. Sanal ortamda ilişkiler başlayabilir.