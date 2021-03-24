Yılan Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Yılan Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi  

Yılan ağacı İngilizce dilinde ‘Snakewood’ olarak bilinmektedir. Son derece dikkat çekici niteliğe sahip ağaç türleri arasında yerini almıştır. Bu bakımdan merak edilen ve hakkında araştırmalar yapılan ağaç türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yılan Ağacı Nedir? Yılan Ağacı Hakkında Bilgi

Yılan ağacı İngilizcede ‘Snakewood’ olarak bilinmektedir. Bu ilginç ağaç türü sahip olduğu adını, yılan derisi biçimindeki deseninden almıştır. Bu ağaç oldukça sert ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ayrıca bu ağaç türünün kurutulması en zor olan ağaçlardan biri olarak bilinene bir ağaç olma niteliği barındırmaktadır.

Yılan Ağacı Latince İsmi

Yılan ağacının sahip olduğu Latince ismi çok araştırılan bir konu oluşturmaktadır. Bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yılan ağacının merak edilen Latince ismi Serpens ligno olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yılan Ağacı Özellikleri

Yılan ağacının adı, görüntüsü gibi son derece dikkat çeken bazı özelliklerinin varlığı söz konusudur. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Yılan ağacı ilk kesildiği anda kırmızımsı bir renk alır.

- Kesilen ağacın hava ile olan teması arttıkça ilk etapta kırmızı olan rengi kahverengi tonlara dönüşür. - Oldukça sert bir yapısı vardır. Bu sebeple kesilmesi ve delinmesi çok zor bir işlemdir.

- Çok iyi cila tutma özelliği bulunmaktadır.

- Yılan ağacının odunu tatsız bir yapıya sahiptir.

- Yılan ağacının damarları düz olup bulunması ve işlemesi çok güçtür.

Yılan Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Yılan ağacı: Fransız Guyanası, Güney Afrika ve Amazon ormanlarında yetişen bir ağaç türüdür. Türkiye iklim koşullarında yahut ormanlık alanlarında görülen ağaç türleri arasında yer almaz. Bu bakımdan ağacın dikiminin nasıl yapıldığıyla alakalı bir bilgi bulunmamaktadır.

Yılan Ağacı Nerede Yetişir?

Görüntüsü ve sahip olduğu yapısıyla büyük ilgi gören yılan ağacı Fransız Guyanası, Güney Afrika ve Amazon ormanlarında yetişen ağaç türleri arasında yerini almaktadır.

Yılan Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Yılan ağacı Fransa topraklarında, Güney Afrika ve Amazon ormanlarında kendiliğinden yetişen bir ağaç türüdür. Ayrıca ülkemizde yetişen bir ağaç türü olmadığından ağacın nasıl yetiştirildiğine ve budandığına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak yılan ağacı sahip olduğu sert ve dayanıklı yapısından dolayı kesilmesi oldukça güç bir ağaç olma niteliği taşıyor. Bu bakımdan budanma ihtiyacı kolay karşılanamayacak ağaç çeşitlerinden biri olma özelliği barındırıyor.

Yılan Ağacı Yaprak Döker mi?

Yılan ağacı Türkiye'de yetişen bir tür olmadığından yaprak döken ya da dökmeyen bir ağaç olup olmadığı konusunda aydınlatıcı bir bilgi bulunmamaktadır.

Yılan Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Yılan ağacı bulunduğu iklim koşullarında kendiliğinde yetişen bir ağaç olma özelliği barındırmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde yetişmediği ve yetiştirilen ağaç türleri arasında da yerini almıyor. Bu sebeple yılan ağacı bakımının nasıl olacağı konusunun bir yanıtı bulunmuyor.

Yılan Ağacı Faydaları Nelerdir?

Yılan ağacı ülkemizde bilinen ve yetiştirilmesi söz konusu olan ağaç türlerinden biri değildir. Bu sebeple hakkında çok az bir bilginin varlığı söz konusudur. Yılan ağacının sağladığı faydalar konusunda da net bilgilerin varlığı söz konusu durumda değildir. Bu sebeple yılan ağacı faydaları nelerdir sorusu yanıtsız kalmaktadır.

Yılan Ağacı Hastalıkları Neler?

Yılan ağacı Türkiye topraklarında yahut iklim koşullarında yetişen ağaç türlerinden biri değildir. Bu sebeple yetiştiriciliği yapılan bir ağaç olma özelliği barındırmadığından yılan ağacı hastalıklarının neler olduğu konusunda net ve kesin bir bilginin varlığı söz konusu değildir. Bu sebeple de pek çok kişinin merak ettiği ve hakkında araştırma yapmış olduğu Yılan ağacı hastalıkları nelerdir sorusu yanıtsız kalmaktadır.

Yılan Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Yılan Ağacı Kullanım Alanları

Yılan ağacı dikkat çeken deseni ve dayanıklı yapısı ile bilinen ağaç türleri arasında yerini almaktadır. Yılan ağacının özellikle yılan dersini andıran desenleri çok fazla dikkat çekmektedir. Bu bakımdan tesbih yapımında özel olarak kullanımı söz konusu olan ağaç türleri arasında bulunmaktadır. Bu bakımdan tesbih yapımı için önemli bir ham madde olma özelliği taşımaktadır.