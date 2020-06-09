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GeriEtkinlik Rehberi Yeni Normal Eğlence: Arabalı Konserler Başlıyor!
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Etkinlik Rehberi

Yeni Normal Eğlence: Arabalı Konserler Başlıyor!

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Yeni Normal Eğlence: Arabalı Konserler Başlıyor!
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"Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, Covid19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da gerçekleşecek. "

Kerki Solfej, toplumun bireysel olarak kontrolsüz dolaşımının önüne geçerek, eğlenme ihtiyacını düzenli ve kontrol altında sağlama amacıyla 'Arabalı Konser'lerine başlıyor.

İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da 1400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.

Arabalı konserler, 26 – 27 Haziran’da Kenan Doğulu konseri ile başlayacak.

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