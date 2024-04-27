Derbide sonucu iştah belirleyecek

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F.Bahçe’nin ligin ilk yarısında önde kazanıp attığı gol sayısı 14. 2. yarıdaysa sadece 1... İsmail Kartal’ın takımını derbide tekrar ligin ilk yarısındaki ayarlara döndürmesi gerekiyor. Beşiktaş’ın kupadaki Ankaragücü maçında iki devredeki iştah seviyesi, siyahla beyaz kadar farklıydı. Kadıköy’de de sahada hangi Beşiktaş olacak kestirmek güç gerçekten.

1- Süper Lig’de sezonun en kritik derbilerinden biri bugün Kadıköy’de oynanacak. Nasıl geçeceğini düşünüyorsunuz derbinin? Sporseverleri tatmin edecek bir futbol çıkacak mı sizce?

Eğer teknoloji o seviyelere gelebilmiş olsaydı, sahanın 50 farklı noktasına birer “iştahmetre” koymak isterdim derbi sırasında! Zira bu derbi öncesinde bilemediğimiz, ölçemediğimiz, hatta tarif edemediğimiz değişken o. Beşiktaş’ın zaten mental seviyesi sezon boyunca hep inişli çıkışlıydı. Örneğin Antalyaspor maçının ilk yarısındaki Beşiktaş futbolu küme düşebilir dersiniz ama ikinci devrede sahada bir şampiyonluk adayı performansı vardı. Kupadaki Ankaragücü karşılaşmasında da iki devredeki iştah seviyesi, siyahla beyaz kadar farklıydı. Kadıköy’de de sahada hangi Beşiktaş olacak kestirmek güç gerçekten.

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F.BAHÇE’DE SON BiR AYDA DALGALANMALAR ARTTI

Fenerbahçe’de de özellikle son bir ayda maç içi dalgalanmalar arttı. Olympiakos maçının ilk yarım saatindeki iştahlı oyunla son bölümdeki jogging temposu, iki farklı müsabaka gibiydi adeta. Ali Koç yönetiminin Süper Kupa maçı öncesi yarattığı toz bulutu, kendi futbolcularının da görüşünü kısıtladı bence. Eğer Fenerbahçe yöneticileri bu kadar çok ön plana çıkıp, bu kadar çok konuşma sevdalısı olmasalardı, futbolcularının 2024 çizgisi, 2023’ün altında kalmazdı bence. Yeni yıla Fenerbahçe, Galatasaray’ın 2 puan önünde girmişti; şimdi 4 puan gerideler. Bir ara 14’e çıkardıkları averaj farkı da şu anda 1... Belli ki Ali Koç’un 6 saatlik konuşmalarıyla kazanılmıyor puanlar. Futbolcuların emeğiyle kazanılıyor.

BEŞiKTAŞ’IN EN ÖNEMLi SiLAHI GEDSON-MUCi

2- Beşiktaş bu sezonki altıncı teknik sorumlusu yönetiminde çıkıyor derbiye. Hedeflerinde bir Türkiye Kupası, bir de Süper Lig üçüncülüğü var. Sizce derbide nasıl bir Beşiktaş izleyeceğiz?

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Fenerbahçe bu sezon Beşiktaş’tan 35 puan fazla topladı, 43 gol fazla attı. İlk devrede de İnönü’de sürklase etmişti rakibini. Bu müsabakada da Fenerbahçe’nin proaktif, Beşiktaş’ın reaktif olacağını tahmin etmek, sanırım büyük bir kehanet sayılmaz. Beşiktaş, Colley başta olmak üzere sezon boyunca kornerlerden tehditkâr bir takımdı. Ancak Fenerbahçe’nin tüm sezon köşe vuruşlarından yediği gol sayısı yalnızca 1 (O da Porozo’dan).

Beşiktaş’ın bir başka iyi olduğu departman, özellikle Muci ile ceza alanı dışından atılan şutlar. Ligde Ankaragücü’ne karşı ilk devrede 7 şut denemişlerdi, 6’sı ceza alanı dışındandı. Ve Livakovic’in de uzaktan şutlarda çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Bu sezon ligde 3 gol yedi uzaktan.

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Dolayısıyla Beşiktaş’ın derbide muhtemelen en önemli silahı Gedson ve Muci ile driplingle geçişler ve özellikle Arnavut yıldızının atacağı uzaktan şutlar olacak.

FENERBAHÇE COŞKULU BAŞLAMALI

3- Fenerbahçe’de hedef beşte beş. Sarı lacivertliler tüm maçlarını kazanıp, Galatasaray’ın da bir müsabakada takılmasını umut edecekler. Sizce bu derbide nasıl olacak Fenerbahçe’nin stratejisi?

Biraz önce de ifade etmeye çalıştım, Fenerbahçe’nin ilk devre performansıyla ikinci devre performansı arasında farklılıklar söz konusu. Ligin ilk yarısında ilk 15 dakikalarda 10 golleri vardı, rakiplerini erken boğup fişi çekiyorlardı genellikle. İkinci yarıda bu sayı üçe düştü. Sanırım Beşiktaş’a karşı ligin ilk yarısında olduğu gibi coşkulu başlamaları gerekecek.

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iLK YARIDA ÖNDE TOP KAZANIP 14 GOL ATTI

Fenerbahçe’nin ligin ilk yarısında önde kazanıp attığı gol sayısı 14. İkinci yarıdaysa bu rakam sadece 1...

İsmail Kartal’ın bu derbide takımını tekrar ligin ilk yarısındaki ayarlara döndürmesi gerekiyor. Beşiktaş savunmadan çıkarken zaman zaman pas hatası yapabilen bir takım.

UMARIM ISKARTA ‘VAR’ GÖNDERMEZLER

4- Peki son olarak, bu müsabakada da yabancı VAR’a görev verilecek. Nasıl buldunuz yabancı VAR’ların performansını?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin dün Fanatik’teki açıklamalarını okuyabildiniz mi? Diyor ki, “Bakınız La Liga’da topun çizgiyi geçip geçmediği tartışması oldu. Bizde böyle bir şey asla olmaz. Bizde yarı otomatik ofsayt sistemi var.”

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Evet, doğru okudunuz. Eğer gözlerinize inanamadıysanız, fanatik.com. tr’ye girip, röportajı okuyup teyit edebilirsiniz. TFF Başkanı, Türkiye’de gol çizgisi teknolojisi olduğunu zannediyor. Ya da yarı otomatik ofsayt sisteminin ne olduğunu bilmiyor, topun çizgiyi geçip geçmediğini ölçtüğünü düşünüyor. Yabancı VAR konusunda da böyle bir “yanılsama” söz konusu. Her yabancı hakemin, her yerliden daha iyi olacağını zanneden bir yönetim. Eğer FIFA kokartlı, elit seviye hakemler gelseydi elbette çok faydalı olurdu.

KiM ATANACAK GÖRMEK GEREK

Ancak mesela Galatasaray-Pendik maçının VAR’ı İtalyan Paterna esasen bir Serie B hakemi. Serie A’da sadece orta sınıf maçlara VAR olarak çıkmış. Bir de Güney Kıbrıs Ligi’nde görev yapmış VAR olarak... Önceki hafta görev yapan ilk iki Portekizli VAR’ın biri FIFA değildi, biri de sadece ön eleme turlarında görev yapmıştı. Veya Sivas-Fenerbahçe maçının VAR’ı 34 yaşındaki Alman Brand’ın standardını gördünüz işte...

Dolayısıyla bu derbiye de hangi yabancı VAR’ın atandığını görmek gerek önce. Umarım bu kez ıskartalarını değil, elit seviye bir hakem gönderirler Türkiye’ye.