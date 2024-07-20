Büyükekşi nasıl kaybetti, Hacıosmanoğlu nasıl kazandı?

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160 ıslak imza ile başkan adayı gösterildi Mehmet Büyükekşi.

İbrahim Hacıosmanoğlu ise 72 imza ile. Divan Başkanlığı seçimini Büyükekşi’nin adayı Mehmet Baykan 146 oyla kazandı.

Hacıosmanoğlu’nun adayı Murat Sancak ise 84 oyda kaldı.

Bu rakamlar seçimi Mehmet Büyükekşi’nin kazanacağının habercisiydi. Ama 5 oy farkla (134’e 129) kaybetti.

Nasıl ve neden?

Bu soruların yanıtını yazacağım... Ama önce en çok merak edilen konuya değinmeliyim...

HACIOSMANOĞLU’NDAN KOÇ’A ZEYTiN DALI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a karşı geçmişte sert söylemlerde bulunan Trabzonspor eski başkanı ve yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında nasıl ilişki bizi bekliyor?

Koç ve Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği toplantısından sonra kongrede bir kez daha bir araya geldi. Kulüpler Birliği toplantısında Koç, Hacıosmanoğlu’na ‘Fenerbahçe’ye dair söylemleri nedeniyle’ oy vermeyeceğini ifade etmişti.

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Kongredeki görüşmede konuşmada Hacıosmanoğlu, Koç’a zeytin dalı uzattı: “Bir kulübün başkanı olarak söylemlerim oldu. Bu sözler kulübümün haklarını korumak içindi. Ama yanlıştı. Yapmamalıydım.”

Hacıosmanoğlu bununla da sınırlı kalmadı; kongrede karşı karşıya geldiği Fenerbahçelilere ve diğer delegelere de “Hiçbir kulüple problem yaşamak istemiyorum. Zaman içinde bunu herkes görecek. Bize 1 adım atana biz 10 atacağız” ifadelerini kullandı.

DOĞAN, BÜYÜKEKŞi iLE ÜÇ KEZ GÖRÜŞTÜ

Ali Koç, yaptığı konuşmayla seçimin yıldızıydı. Görüşlerine katılın ya da katılmayın, duruşu net ve son derece açıktı. Lafını esirgemeden hem Mehmet Büyükekşi ve ekibine hem de delegelere düşüncelerini açıkladı.

Ama kongrenin nabzını tutan ve çalışmalarıyla tarihi seçimin kaderini belirleyen bir isim daha vardı: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Doğan, seçim öncesi Büyükekşi ile iki kez telefonla bir kez de yüz yüze görüştü. Bu görüşmenin içeriği Büyükekşi’nin yönetim kurulu listesiydi. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki olaylı maçtan sonra adaletin doğru dağıtılmadığını ve kulübüne haksızlık yapıldığını düşünen Doğan, daha adil bir yönetim için güvence istiyordu.

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HEPiMiZ YENi DÖNEMDE DAHA DiKKATLi OLMALIYIZ

Dün öğle saatlerinde Ertuğrul Doğan ile görüştüm. Tüm bu düşüncelerimi kendisine de ilettim.

Yorum yapmadı, “Sizin değerlendirmeniz” dedi. Ama, “Hayır” da demedi. Sadece, “Yeni dönemle ilgili konuşmak istiyorum. İbrahim Bey adaletli bir insandır. Bu işi adaletli ve doğru yöneteceğine inanıyorum. Herkesin söylemlerine dikkat etmesini rica ediyorum. Futbol bir keyif, kavga değil. Hepimiz bu dönemde daha dikkatli olmalıyız.”

GALATASARAY BLOK HALiNDE iBRAHiM HACIOSMANOĞLU’NA OY VERDi

Mehmet Büyükekşi’ye seçim kaybettiren tek eylem bu da değildi. Galatasaray Kulübü de manevrasıyla buna katkıda bulundu. Yusuf Günay, Büyükekşi yönetiminde en çok eleştiri alan isimdi. Özellikle Fenerbahçe tarafından. Büyükekşi’nin Günay’ı listeden çıkarması onların kararını da etkiledi. Blok halinde İbrahim Hacıosmanoğlu’na oy verdiler. Ama bu tercihleri kongrede farklı yorumlara da neden oldu:

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“Galatasaray, İbrahim Bey’in kazanmasını istedi. Böylelikle hiç uyuşamayan Koç-Hacıosmanoğlu ikilisini karşı karşıya getirdi. “

Bu yoruma siz katılır mısınız bilmem. Ama Fenerbahçe-Galatasaray rekabetini düşününce insan gülümsemeden edemiyor.

HACIOSMANOĞLU’NUN SEÇiLMESi iÇiN TÜM KULÜPLERi ARADI

Ertuğrul Doğan, Mehmet Büyükekşi ile görüşmesinde açık bir şekilde bu isteğini dile getirdi.

Ama Büyükekşi’den bir dönüş alamadı. Tam aksine seçime saatler kala Büyükekşi’nin listesinin son halini gördü. Son bir çabayla Büyükekşi’ye haber göndermeye, ikna etmeye çalıştı.

Ama olmadı. Trabzonspor Başkanı olarak kendisinin isteklerinin, bırakın dikkate almayı, cevap dahi bulamadığını düşündü.

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Çok yakınında bulunanların ifadesiyle, “5 çalışacağına 55 çalışarak” kendi adayını güçlendirdi.

Ulaşabildiği tüm kulüpleri ve delegeleri tek tek aradı.

Ertuğrul Doğan kartlarını açık oynadı. Kısacası Ali Koç konuşmasıyla, Ertuğrul Doğan çalışmasıyla kongrenin gidişatını değiştirdi.

4 BÜYÜĞÜN 3’ÜNDEN OY ALMAYI BAŞARDI

Seçim sonuçlarını ‘Anadolu ihtilali olarak değerlendirenler’ var. Bu yoruma kısmen katılıyorum. Özellikle 2 ve 3. Lig kulüplerinin tercihi İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Süper Lig kulüplerinden Mehmet Büyükekşi tercihi yapanları biliyorum.

BÜYÜKEKŞi DiYENLER: Bodrumspor, Kayserispor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe, Gaziantepspor, Rizespor, Hatayspor, Samsunspor.

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HACIOSMANOĞLU DiYENLER: Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Adana Demir ve Eyüpspor