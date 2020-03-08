Yardımcı antrenörlük ciddi bir iş
Şu anda Augsburg’u çalıştıran Martin Schmidt, Tuchel’in yardımcısıydı. Tuchel’den 6 yaş büyüktü. Ve Tuchel’den “O benim rol modelim” diye bahsediyor.Devamını oku
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Şu anda Augsburg’u çalıştıran Martin Schmidt, Tuchel’in yardımcısıydı. Tuchel’den 6 yaş büyüktü. Ve Tuchel’den “O benim rol modelim” diye bahsediyor.Devamını oku
Ankaragücü, repertuarında belki tek bir oyun tipi bulunan ama o tek oyunu mükemmel uygulayan ilginç bir takım.Devamını oku
Uğur Meleke yazdı...Devamını oku
Uğur Meleke yazdı...Devamını oku
Size dün Seyrantepe’de oynanan maçın yıldızları Linnes, Adem ve Emre Akbaba’ydı desem, herhalde delirdiğimi düşünürsünüz.Devamını oku
F.Bahçe iki hafta önce Ankaragücü’ne kaybettiğinde, aklımdaki tek soru şuydu: Acaba hiç kimse, Ankaragücü’nü Malatya karşısında izlememiş miydi? Mustafa Akçay, Malatya’ya karşı ne oynattıysa aynısını Fenerbahçe’ye karşı uygulamış; topu rakibine bırakmış, onların tamamlayamadığı hücumlarda iki kenar oyuncusunu koşturmuştu.Devamını oku
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ın Avcı ve yalçın dönemi arasındaki net farkı dile getirmiştim: Sergen Yalçın’ın gelişiyle topla oynama ortalaması %56’dan 67’ye, maç başına şut 13’ten 18’e çıkmış durumda.Devamını oku