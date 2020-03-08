Uğur MELEKE

01.03.2020

Birisi Malatyaspor maçlarını izlemeli!

F.Bahçe iki hafta önce Ankaragücü’ne kaybettiğinde, aklımdaki tek soru şuydu: Acaba hiç kimse, Ankaragücü’nü Malatya karşısında izlememiş miydi? Mustafa Akçay, Malatya’ya karşı ne oynattıysa aynısını Fenerbahçe’ye karşı uygulamış; topu rakibine bırakmış, onların tamamlayamadığı hücumlarda iki kenar oyuncusunu koşturmuştu.

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