Ancelotti, Arda Güler'in geleceği hakkında net konuştu! Takımda kalacak mı?

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Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 oynayıp galibiyet golünü attığı maçta Real Sociedad'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederken Teknik Direktör Carlo Ancelotti'den milli yıldızın geleceğine ilişkin açıklama geldi.

İtalyan teknik adam, kiralık gönderilebileceği iddiaları ortaya atılan Arda Güler'in gelecek sezon takımda kalacağını duyurdu.

Arda'nın kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak." dedi.