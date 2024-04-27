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Ancelotti, Arda Güler'in geleceği hakkında net konuştu! Takımda kalacak mı?

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#Arda Güler#Carlo Ancelotti#Real Madrid
Ancelotti, Arda Gülerin geleceği hakkında net konuştu Takımda kalacak mı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 00:29

İspanya LaLiga'nın 33. haftasında Real Sociedad'ı 1-0 mağlup eden Real Madrid'de galibiyet golünü atan Arda Güler maçın oyuncusu seçilirken Carlo Ancelotti'den karşılaşmanın ardından açıklama geldi.

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Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 oynayıp galibiyet golünü attığı maçta Real Sociedad'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederken Teknik Direktör Carlo Ancelotti'den milli yıldızın geleceğine ilişkin açıklama geldi.

İtalyan teknik adam, kiralık gönderilebileceği iddiaları ortaya atılan Arda Güler'in gelecek sezon takımda kalacağını duyurdu.

Arda'nın kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak." dedi.

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#Arda Güler#Carlo Ancelotti#Real Madrid

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