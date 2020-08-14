Vücut Ağrınızın Hastalık Belirtisi Veren İşaretleri

OTOİMMÜN BOZUKLUKLAR

Sert ve ağrılı bir şekilde uyanırsanız (özellikle son zamanlarda spor yapmadıysanız), bu kırmızı alarmdır. Bazı kronik otoimmün bozukluklar eklem ağrısı ve kas ağrıları ile ilişkili olabilir.

ENFEKSİYON BELİRTİSİ OLABİLİR

Ağrılarınız birkaç haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir doktora görünün. Altı haftanın önemli bir eşik olduğu söylenir, ancak bu, uğraştığınız ağrının türüne bağlıdır. Canadian Medical Association Journal dergisindeki araştırmaya göre akut bel ağrısı olan kişilerin yüzde 90'ı altı haftada iyileşiyor. Ancak bir eklemde ağrı yaşıyorsanız, bunun iki hafta içinde iyileşmesi beklenir. Olmazsa, bir doktora görünün. Kızarıklık, şişme veya sıcak bir his eşlik ediyorsa, daha erken gidin - bu bir enfeksiyon veya apse belirtisi olabilir.

SİNİR VE KEMİKLER

Koşullara bağlı olarak ağrıyı tezahür etmenin yüzlerce farklı yolu vardır. Donuk, acılı ağrıyı düşündüğünüzde, bu genellikle kaslarınızdan kaynaklanan rahatsızlıktır. Sıkı bir antrenmandan sonra her gün oturduğunuzda kalçalarınızın nasıl ağrıdığını düşünün. Ancak keskin ağrı, sinirleriniz veya kemiklerinizle ilgili sorunlardan kaynaklanabilir, Keskin veya ateşli bir his veya gelip giden ve sonra daha da kötüye giden bir acı hissettiğinizde, bu tipik bir acı değildir. Kendi bedeninizi dinlemenin gerekli olduğu yer burasıdır; "normal" ağrılardan farklı olanı yalnızca siz bilebilirsiniz.

Yanlışlıkla masaya çarptığınız için sağ kalçanız ağrıyorsa, bu normaldir. Ancak vücudunuzun tüm sağ tarafı ağrıyorsa ve nedenini bilmiyorsanız, bu bir aile hekimine danışmak için bir neden. Vücudun birden fazla parçası ağrıyorsa, daha sistemik nedenler aramanız gerekir.

Diz ağrınız dengesizliklere neden olduğu için merdivenlerden çıkmıyor musunuz? Her e-postada bileğiniz ağrıyor diye telefonunuzda veya bilgisayarınızda yazmaya ara vermeniz gerekiyor mu? Ağrınız herhangi bir işlevsel sınırlamayla ilişkiliyse, bundan endişe duymanız gerekir.

Yatağa uzandığınızda ağrınızın daha fazla farkında olabilirsiniz, ancak bu acı sizi uyandırmamalı. Uyku, sağlığın temelidir, bu nedenle, ağrınız göze çarpan noktadaysa, doktorunuzla konuşmalısınız.