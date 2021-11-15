Vajinit Nedir, Neden Olur? Vajinit Belirtileri ve Tedavisi

Kadınsal bir hastalık olan vajinit, menopozdan sonra azalan östrojen seviyeleri ve bazı cilt bozukluklarıyla da kendini gösterebilir. Peki, vajinit nedir, neden olur? İşte vajinit velirtileri ve tedavisi...

Vajinit nedir?

Vajinit, akıntı, kaşıntı ve ağrıya neden olabilen vajina iltihabıdır. Nedeni genellikle normal vajinal bakteri dengesindeki bir değişiklik veya bir enfeksiyondur. Menopozdan sonra azalan östrojen seviyeleri ve bazı cilt bozuklukları da vajinite neden olabilir.

Vajinit belirtileri nelerdir?

Vajinit belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

Vajinanızdan renk, koku veya akıntı miktarında değişiklik

Vajinal kaşıntı veya tahriş

İlişki sırasında ağrı

Ağrılı idrara çıkma

Hafif vajinal kanama veya lekelenme

Pek çok kadında olmayan vajinal akıntınız varsa akıntının özellikleri, sahip olduğunuz vajinitin türünü gösterebilir. Örnekler şunları içerir:

Bakteriyel vajinoz. Grimsi beyaz, kötü kokulu bir akıntı gelişebilir. Genellikle balık kokusu olarak tanımlanan koku, cinsel ilişkiden sonra daha belirgin olabilir.

Mantar enfeksiyonu. Ana semptom kaşıntıdır, ancak süzme peynire benzeyen beyaz, kalın bir akıntınız olabilir.

Trichomoniasis. Trichomoniasis (trik-o-moe-NIE-uh-sis) adı verilen bir enfeksiyon yeşilimsi sarı, bazen köpüklü akıntıya neden olabilir.

Vajinit neden olur?

Nedeni, sahip olduğunuz vajinit tipine bağlıdır:

Bakteriyel vajinoz: Vajinitin bu en yaygın nedeni, vajinanızda bulunan normal bakterilerin diğer birkaç organizmadan birinin aşırı büyümesine neden olan bir değişiklikten kaynaklanır. Genellikle vajinada normal olarak bulunan bakteriler (laktobasiller) vajinanızdaki diğer bakterilerden (anaeroblar) sayıca fazladır. Anaerobik bakteriler çok fazla olursa, dengeyi bozarak bakteriyel vajinozise neden olurlar.

Bu tip vajinit cinsel ilişkiyle bağlantılı gibi görünüyor. (Özellikle birden fazla seks partneriniz veya yeni bir seks partneriniz varsa) Ama aynı zamanda cinsel olarak aktif olmayan kadınlarda da görülür.

Maya enfeksiyonları: Bunlar vajinanızda bir mantar organizmasının (genellikle C. albicans) aşırı büyümesi olduğunda ortaya çıkar. C. albicans ayrıca ağzınız (pamukçuk), deri kıvrımları ve tırnak yatakları gibi vücudunuzun diğer nemli bölgelerinde de enfeksiyonlara neden olur. Mantar ayrıca bebek bezi döküntülerine neden olabilir.

Trichomoniasis: Bu yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyona Trichomonas vaginalis adı verilen mikroskobik, tek hücreli bir parazit neden olur. Bu organizma, enfeksiyonu olan biriyle cinsel ilişki sırasında yayılır.

Erkeklerde, organizma genellikle idrar yolunu enfekte eder, ancak çoğu zaman hiçbir belirtiye neden olmaz. Kadınlarda trichomoniasis tipik olarak vajinayı etkiler ve semptomlara neden olabilir. Aynı zamanda kadınların cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlara yakalanma riskini de artırır.

Enfeksiyöz olmayan vajinit: Vajinal spreyler, duşlar, parfümlü sabunlar, kokulu deterjanlar ve sperm öldürücü ürünler alerjik reaksiyona neden olabilir veya vulvar ve vajinal dokuları tahriş edebilir. Vajinadaki kağıt mendil veya unutulmuş tamponlar gibi yabancı cisimler de vajinal dokuları tahriş edebilir.

Menopozun genitoüriner sendromu (vajinal atrofi): Menopozdan veya yumurtalıklarınızın ameliyatla alınmasından sonra azalan östrojen seviyeleri, vajinal astarın incelmesine ve bazen vajinal tahrişe, yanmaya ve kuruluğa neden olabilir.

Vajinit türleri nelerdir?

En yaygın vajinit türleri şunlardır:

Vajinanızda bulunan normal bakterilerin diğer organizmaların aşırı büyümesine yol açmasından kaynaklanan bakteriyel vajinozis

Genellikle Candida albicans adı verilen doğal olarak oluşan bir mantarın neden olduğu maya enfeksiyonları

Bir parazitin neden olduğu ve genellikle cinsel ilişki yoluyla bulaşan trichomoniasis

Tedavi, sahip olduğunuz vajinit tipine bağlıdır.

Vajinit problemlerinde ne zaman doktora görünmeli?

Olağandışı bir vajinal rahatsızlık hissederseniz, özellikle aşağıdaki durumlarda doktorunuza görünün:

Özellikle hoş olmayan bir vajinal kokunuz, akıntınız veya kaşıntınız varsa,

Hiç vajinal enfeksiyon geçirmediyseniz ve vajinit belirtileriniz varsa,

Daha önce vajinal enfeksiyon geçirdiyseniz,

Birden fazla seks partneriniz oldu veya yakın zamanda yeni bir partneriniz olduysa, (Bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, bir maya enfeksiyonu veya bakteriyel vajinozunkine benzer belirti ve semptomlara sahiptir.)

Reçetesiz satılan bir maya önleyici ilaç kursunu tamamladınız ve semptomlarınız devam ediyorsa,

Ateşiniz, titremeniz veya pelvik ağrınız varsa.

Vajinit nasıl önlenir?

İyi hijyen, bazı vajinit türlerinin tekrarlanmasını önleyebilir ve bazı semptomları hafifletebilir:

Kaplıcalardan, sıcak küvetlerden ve jakuzili spalardan kaçının .

Tahriş edici maddelerden kaçının. Bunlara kokulu tamponlar, pedler, duşlar ve kokulu sabunlar dahildir. Duştan sonra dış genital bölgenizdeki sabunu durulayın ve tahrişi önlemek için bölgeyi iyice kurulayın. Deodorant veya antibakteriyel etkiye sahip olanlar veya köpük banyosu gibi sert sabunlar kullanmayın.

Tuvaleti kullandıktan sonra önden arkaya doğru silin. Bunu yapmak dışkı bakterilerinin vajinanıza yayılmasını önler.

Vajiniti önlemeye yardımcı olabilecek diğer şeyler şunlardır: