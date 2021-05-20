Vajinismus Hakkında Merak Edilenler

Vajinismus problemi bizim ülkemizde oldukça sık görülen cinsel sorunlardan biridir. Cinsel birleşme ile ilgili kaygı duyulması neticesinde gelişen kasılmalar sonucu birleşme imkansız hale gelebilmekte bazen de zor ve acılı bir şekilde olmaktadır.

Vajinismus nedir?

Vajinismus cinsel ilişkide ön sevişmede hiçbir sorun olmamasına rağmen tam birleşme anı geldiğinde kadının kendisini istemsiz bir şekilde kasması sonucunda birleşmenin gerçekleşememesidir. Kasılma sadece vajinal kaslarda değil, boyun kaslarına kadar tüm vücutta izlenebilir. Bilinçdışı, refleks olarak gerçekleşen bu kasılmalarda kadın eşini iterek birleşmeye engel olmaya çalışır.

Cinsel isteksizlik ve vajinismus farklı durumlar mıdır?

Cinsel isteksizlik sorununda cinsellikle ilgili her türlü aktiviteden kaçınma durumu söz konusudur vajinismusta ise cinsel istek normaldir sorun sadece cinsel birleşmededir. Pek çok çift ön sevişmeden haz alır ve birbirlerini farklı şekillerde tatmin ederler.

Cinsel ilişkiye girememenin kadınlarda tek nedeni vajinismus mudur?

Kadınlarda cinsel ilişkiye girememe sebepleri içinde en sık görülen vajinismus sorunudur. Kızlık zarı ile ilgili anormal yapılar, cinsel isteksizlik, vajinal kuruluk erkek eşle ilgili sertleşme ve erken boşalma gibi problemler de cinsel ilişkiye girememe sorununa yol açabilir.

Vajinismusta tanı nasıl konur?

Vajinismusta kesin tanı hasta hikayesi ve yapılacak basit bir jinekolojik değerlendirme ile konulabilir. Bu soruna yaşayan kadınlara yapılacak muayenelerde çok hassas davranılması gerekir. Ağrı fobisi nedeniyle oluşan bu problemde muayeneler ağrısız ve acısız ve bir alet kullanmadan yapılmalıdır. Yapılacak değerlendirme sonrasında da hastanın anatomik yapısında sorun olup olmadığı saptanır ve vajinismusun derecesi ve düzeyi belirlenerek uygulanacak olan tedaviye karar verilir.

Vajinismus tedavisi mümkün müdür?

Vajinismus kadınlarda cinsel problemler içerisinde doktora başvurma nedenleri açısından ilk sıradadır. Bu sorun bilimsel yöntemlerle, her gün üst üste alınan yoğunlaştırılmış cinsel terapilerle 3 gün gibi bir sürede çözümlenebilir. Tedavilerde hastaların genellikle yapmadan korktukları parmak egzersizleri olmadan da sonuç alınabilir. Tedavide en önemli faktör kadının bu sorundan kurtulmayı gerçekten istemesi ve çözüm için terapistiyle uyum içerisinde olmasıdır. Bu sorunu yaşayan çiftlerin en sık yaptıkları hata kendi kendilerine bu sorundan kurtulabileceklerini düşünüp çözümü zamana bırakmaktır. Yıllar geçmesine rağmen bu sorunla yaşamak, çözülebilecek bir problemi erteleyip kronikleştirerek kadının kendini ve ilişkisini yıpratması uygun bir yaklaşım değildir. Bu konuda deneyimli terapistlerle vajinismus sorunundan kısa sürede ve kesin olarak kurtulmak mümkündür.