Sıcak havalarda artabiliyor... Yaz mevsiminde sivilcelerin tekrarlamaması için 10 öneri

Ergenlik sivilcesi olarak da bilinen akne, bir kıl keseciği ve yağ bezleri hastalığıdır. Çeşitli nedenlerle, yağ bezlerinin deriye açılan ağzının tıkanması, akne gelişiminin ilk basamağını oluşturur. Akne genellikle herkesi hayatının bir noktasında etkiler. En çok hormonal değişiklikler geçiren gençler ve genç yetişkinler arasında yaygındır. Sivilce bu dönemdeki gençlerin %85’inde az ya da çok, farklı oranlarda görülür.

Ancak sivilce yetişkinlik döneminde de ortaya çıkabilir. Yetişkin aknesi kadınlarda ve ailesinde sivilce öyküsü olanlarda daha fazla görülebilir. Ayrıca seyrek olarak anne sütünden geçen hormonların etkisiyle erken çocukluk döneminde de ortaya çıkabilir.