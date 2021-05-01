Unutma Beni Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Unutma Beni Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Unutma beni çiçeği, kendine has özellikleri, nadir bulunan mavi rengi ile kendisine hayran bırakan bir çiçektir.

Unutma Beni Çiçeği Nedir?

Unutma beni çiçeği Borage familyasına ait olan sert yapılı bir bitki türüdür. Ana vatanı Avrupa ve Asya'dır. Yaygın olarak Kuzey Amerika'da görülmektedir. Genel olarak bataklık bölgelerde yetişir. Nemi sever ve bol su ister. Renkleri genellikle sarı merkezli mavi ve beyaz tonlarındadır. Ilıman iklimlerde özellikle İlkbahar aylarının ortasına kadar çiçeklerini açmaya devam eder.

Unutma Beni Çiçeği Özellikleri Nelerdir?

Unutma beni çiçeğinin yaprakları birer fare kulağını andırmaktadır. Bu yüzden "Fare kulağı" adıyla da bilinmektedir. Yaprakları her iki tarafa doğru açılır ve türlü bir yapısı vardır. Daha çok kadife yaprak diye adlandırılır. 20 ile 30 cm arasında büyüyebilirler. Yapı bakımından sert bir çiçektir. Bir süre sonra yaprakları yıldız şeklini alır.

Unutma Beni Çiçeği Nasıl Ekilir?

Unutma beni çiçeği bodur ve sık bir bitki türüdür. Dikim işleminin soğuk havalarda yapılmaması gerekmektedir. Bu yüzden Mayıs ayından Haziran ayına dek ekimi yapılabilir. Sağlıklı büyüyebilmesi için güneş ışığına ihtiyaç duyar. Eğer Eylül ayından sonra dikim işlemi yapılmışsa mutlaka sıcak alanda kalmalıdır. Çiçeği saksı içerisinde yerleştirirken toprak derinliğinin altı santimetre olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Toprak seçiminde sağlıklı toprak kullanılmalıdır. Dikiminden sonra periyodik sulamalar yapılmalı ve 8 gün kadar çimlenmesi beklenmelidir.

Unutma Beni Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Unutma beni çiçeğinin bulunduğu konum havadar olmalıdır. Bitki güneşi sever. Bu yüzden güneş gören bir yerde bulunmalıdır. Tohum verdikten sonra iki yıl daha yaşar. Unutma beni çiçeği yerini ve toprağını beğenmediğinde yaprak renkleri mat ve soluk görünür. Kışın yaprak dökebilir. Her yıl yeniden çiçek açar. Kış ayrında ise çiçek mutlaka soğuktan korunmalıdır. Çiçek açma dönemleri genelde Haziran aylarıdır. Çiçek renkleri mavidir fakat bazı türleri beyaz ve pembe olarak görülebilir. Çok yıllık bir çiçek olmasından dolayı dayanıklıdır.

Unutma Beni Çiçeği Nasıl Çoğalır?

Sert yapısından dolayı karasal iklimi sevmeyen Unutma beni çiçeği tohumla çoğalmaktadır. Bitki üzerindeki çiçekler solduktan sonra tohumlaşmaya başlar. Bu tohumlar ekilerek yeni çiçekler elde edilebilir.

Unutma Beni Çiçeği Anlamı

Unutma beni çiçeği çok çok eski zamanlarda daha haberleşme türü güvercin ve mektuplaşma iken, sevdalıların bir yere giderken birbirlerine verdikleri bir çiçekmiş. Erkekler askere giderken geride bıraktıkları sevdiceğine “Unutma beni” çiçeği verirmiş. Kadınlar bu çiçeğe iyi baktıkları müddetçe aşıklarının savaşta ya da gittikleri yerde sağ olduğunu bilirlermiş.

Günümüzde de Unutma beni çiçeği en güzel sevgi ifadelerinden biridir. Haberleşme gelişmiş olsa da hala erkekler uzun süreli bir yere ya da askere gittiklerinde sevgililerine, eşlerine bu çiçeği alırlar ve bir nevi “Unutma beni” derler.

Unutma Beni Çiçeği Latincesi

Unutma beni çiçeğinin Latince adı "Fare Kulağı" anlamına gelen Myosotis'dir.

Unutma Beni Çiçeği Faydaları

Unutma beni çiçeği insanın içerisindeki öfkeyi bastırmasına ve ferahlamasına yardımcı olur. Sinirsel öksürüğe çok iyi geldiği de bilinmektedir. Ayrıca hava yutma durumunda oluşan gaz sıkışması ve şişkinliklerin bastırılmasında birebirdir.

20 gram çiçek yarım litre su ile kaynatılarak çay haline getirildiğinde günde bir bardak özellikle baş ağrısına çok iyi gelir. Ayrıca düzensiz adet döngülerini düzenlemede yardımcı olur. İnsanın üzerindeki stresi, sıkıntıyı ve yorgunluğu alır.

Unutma Beni Çiçeği Hikayesi

Unutma beni çiçeğinin hikayesi oldukça üzücüdür. Efsaneye göre Tanrı tüm çiçeklere isim vermeye başlamıştır. Kendisinin unutulduğunu düşünen bu çiçek Allah'a yalvarmış "Unutma beni" diye. O yüzden Tanrı çiçeğin adını Unutma Beni koymuş.

Hikayelerde adı geçen bu çiçek çok eski zamanlarda erkekler askere ya da iş için uzaklara gittiğinde sevgilisine verdikleri bir çiçekmiş. Bir nevi onlara “Unutma beni” derlermiş. Kadın ise çiçeğe gözü gibi bakarmış, çünkü çiçek solarsa sevdiğinin başına bir hal geleceği düşünülürmüş. Çiçek ayakta kaldıkça kadın, haber alamadığı sevdiğinin iyi olduğunu bilirmiş.

Diğer bir efsaneye göre de Adem ile Havva cennetten giderken çiçeğin arkalarından “Beni unutmayın” diye bağırdığı rivayet edilirmiş. Fakat genellikle ilk efsane daha çok akla yatkın kalmış ve o hikaye ile anılmaya başlanmış.