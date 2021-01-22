Transformers Serisi Filmleri - Transformers Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Transformers, 2007 yılında yayınlanan ilk filminden 2018 yılında yayınlanan son filmine kadar izleyicilerden olumlu yorumlar almış bir film serisidir. dev oto robotların hikayesine dayalı olan Transformers serisinin bütün dünyada hayranları vardır.

Transformers Serisi Filmleri ve İsimleri

Transformers serisi, 2007 yılından başlamak üzere toplam 6 filmden oluşan bir seridir. Transformers serisi; Transformers, Transformers: Yenilenlerin İntikamı, Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü, Transformers: Kayıp Çağ, Transformers: Son Şövalye ve Bumblebee olmak üzere toplam 6 ffarklı ilmden oluşur.

Transformers Serisi İzleme Sırası

Transformers serisindeki 6 filmin belirli bir izleme sıralaması vardır. Bu sıralama Transformers serisindeki filmlerin kronolojik olarak izlenmesi şeklindedir. Yani Transformers serisinin izleme sıralaması şu şekildedir: Transformers 1, Transformers 2: Yenilenlerin İntikamı, Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü, Transformers 4: Kayıp Çağ, Transformers 5: Son Şövalye ve Transformers 6: Bumblebee

Transformers 1

Transformers Konusu: Film, uzun yıllar önce Cyberton isimli gezegende başlamakta olan bir savaşı konu alıyor.

Transformers Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2007

Transformers Oyuncuları: Filmin başrollerini; Megan Fox, Shia LaBeouf, Threse Gibson ve Josh Duhamel gibi isimler paylaşıyor.

Transformers 2: Yenilenlerin İntikamı

Transformers 2: Yenilenlerin İntikamı Konusu: Sam Witwicky, savaş halindeki robot dünyasının düzene girmesine katkı sağlamıştı ve evreni kurtarmıştı. Bu olay 2 yıl önce gerçekleşmişti. Devam filmi, Sam'in kız arkadaşını geride bırakarak ve ailesinin yanından ayrılarak üniversiteye gitmesini konu alıyor.

Transformers 2: Yenilenlerin İntikamı Vizyon Tarihi: 24 Haziran 2009

Transformers 2: Yenilenlerin İntikamı Oyuncuları: Filmin başrollerini; Megan Fox, Shia LaBeouf, Kevin Dunn ve Julie White gibi isimler paylaşıyor.

Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü

Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü Konusu: Bu film, insanoğlunun çok büyük bir hata yaparak dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir savaşın başlamasına sebep olmasını konu alıyor. Transformers serisi devam ettikçe Optimus Prime'ın gerçek gücü de ortaya çıkmaya başlıyor. Bu filmde Decepticonlar insanoğlunu zorlayacak bir seviyeye gelmiş bulunuyorlar.

Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2011

Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü Oyuncuları: Filmin başrollerini; Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley ve Tyrese Gibson gibi isimler paylaşıyor.

Transformers 4: Kayıp Çağ

Transformers 4: Kayıp Çağ Konusu: Bu film, Autobot ve Decepticon arasında gerçekleşmiş olan savaştan 4 yıl sonrasındaki dilimi anlatıyor. Büyük savaş gerçekleştikten sonra, insanoğlu yavaş yavaş kendini toparlamaya başlamıştı, devletler de Autobot ve Decepticon'ları dünyadan teöizlemekle uğraşıyordu. Bu sırada dünyada Cade Yeager adındaki tamircinin bir Optimus Prime'ı tamir etmesiyle bu filmin konusu da belirleniyor.

Transformers 4: Kayıp Çağ Vizyon Tarihi: 27 Haziran 2014

Transformers 4: Kayıp Çağ Oyuncuları: Filmin başrollerini; Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Reynor gibi isimler paylaşıyor.

Transformers 5: Son Şövalye

Transformers 5: Son Şövalye Konusu: Bu filmde Optimus prime yer almıyor ve insanlarla Transformer'lar arasında bir savaş gerçekleşiyor. İçinde Cade Yeager ve Bumblebee'nin de olduğu bir ittifak ise insanlığı kurtarmak için uğraşıyor.

Transformers 5: Son Şövalye Vizyon Tarihi: 23 Haziran 2017

Transformers 5: Son Şövalye Oyuncuları: Filmin başrollerini; Anthony Hopkins, Mark Wahlberg, Josh Duhamel ve Laura Haddock isimleri paylaşıyor.

Transformers 6: Bumblebee

Transformers 6: Bumblebee Konusu: Bu filmde Bumblebee'ye odaklanıyor ve onun hikayesini anlatıyor.

Transformers 6: Bumblebee Vizyon Tarihi: 21 Aralık 2018

Transformers 6: Bumblebee Oyuncuları: Filmin başrollerini; John Cena ve Hailee Steinfeld isimleri paylaşıyor.