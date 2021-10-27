Tirşik otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Tirşik otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Tirşik otu Akdeniz Bölgesinde sıklıkla rastlanan bir ot olmaktadır. Tirşik otu ile yapılan çorbanın ise farklı bir lezzeti olur. Ama otu kullanmadan önce faydaları ve yan etkileri ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Tirşik Otu Nedir?

Tirşik otu Akdeniz iklimin etkisi ile yetişen faydalı bir ottur. Bu otu bilen ve tanıyan kişilerin sayısı çok fazla değildir. Özellikle çorba yapımında kullanılmaktadır. Tirşik otuna, zehirli pancar, yaban pancarı, yılan yastığı gibi isimlerde verilmektedir. Her yörede farklı isimlerle anılması söz konudur. Tirşik otu dış görünüşüne bakıldığında ıspanağa benzeyen, yeşil yapraklı bir bitkidir. Ama özellikleri açısından diğer bitkilerden ayrılmaktadır.

Tirşik Otu Ne İşe Yarar?

Tirşik oyu Adana civarında çok fazla tüketilmektedir. Özellikle kış aylarında çorbası yapılmaktadır. Bu bitkinin çiğ olarak yenmemesi gerekmektedir. Çünkü yapısal olarak zehirli bir ot olma özelliği göstermektedir. Bu bitkinin çorbasını da pişirmeyi bilen kişiler tarafından yapılması gerekir. İnsanın hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemlidir. Tirşik otu bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bu bitkinin faydaları saymakla bitmez. Doğal bir ateş düşürücü olarak kullanılır. Doğal antioksidan yapısı sayesinde, zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırır. Kanser hücrelerinin vücutta oluşumunu engeller. Vücutta oluşan yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Şeker hastalarının, şeker düzeninin sağlanmasına destek olur. Yüksek tansiyon hastalığı olan kişiler içinse tam bir şifa kaynağıdır.

Faydaları saymakla bitmeyen bu bitkinin tüketimi sırasında ise bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Uzman ellerde sağlıklı bir hale dönüşeceğini unutmamak gerekir. Sindirim sorunu yaşayan kişiler için rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır. Gastrit sorununun çözülmesine yardımcı olur. Kalorisi düşük olduğu için kilo sorunu olanlarda tüketebilmektedir. Kişilerin tokluk hissi yaşamasına yardımcı olur. Kemik yapısının daha güçlü olmasına yardım eder. Böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar. İdrar söktürücü olarak ta kullanılmaktadır.

Tirşik Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Tirşik otu Akdeniz Bölgesine özgü bir ot olarak bilinmektedir. Sıcak iklimlerde yetişmektedir. Adana, Osmaniye gibi bölgelerde rastlamak mümkün olmaktadır. Tirşik otunu faydaları yanında zehirli olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. Tabiatta yetişen bu otu, pişirmeyi bilen kişilerin yiyecek haline getirmesi tavsiye edilir.

Tirşik Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Her otun belirli yetişme zamanları olur. Bu durum Tirşik oyu içinde geçerli olmaktadır. Tirşik otu Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş gibi yerlerde yetişmektedir. Bu bölge insanı otu daha iyi tanımaktadır. Tirşik otu kasım, mart ayları arasında yetişmektedir. Tirşik otu yetiştiriciliği de yapılması mümkün olmaktadır.

Tirşik Otu Nasıl Kullanılır? Tirşik Otunun Kullanımı

Tirşik otunun tüketiminin bazı kuralları vardır. Tirşik otu kesinlikle çiğ tüketilmemelidir. Çiğ tüketilen Tirşik otu zehirli etkiler gösterecektir. En iyi tüketim şekli ise çorba olarak tüketilmesi olacaktır. Çorba yapmayı bilen kişiler tarafından yapılması gerekir. Çorbanın içine farklı malzemelerde katılmaktadır. Buğday, yoğurt, nohut, un gibi ilave malzemeler ile pişirilmektedir. Tirşik otunu eldiven ile temizlemek gerekir.

Tirşik Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Tirşik otu sayısız faydası olan bir bitki türüdür. Tirşik otu kanser hücrelerinin oluşmasına engel olur. Kanserin ilerlemesini kontrol etmeye yardımcıdır. Tirşik otu bağışıklık sistemi için güçlendirici etkiye sahiptir. Tüketen kişilerin kas ve kemik sisteminin gelişmesine yardımcı olur. Mide rahatlatıcı özellikleri sayesinde, mide ağrılarına çözüm olur.

Tirşik Otunun Zararları Var mıdır?

Tirşik otu çiğ olarak tüketilmemektedir. Çiğ tüketildiğinde zararlı olmaktadır. Hatta tüketen kişilerin zehirlenmesine neden olabilir. Tüketecek olan kişilerin bitkiyi kullanım öncesi haşlaması gerekmektedir. Çorba olarak tüketilmesi en sağlıklısı olmaktadır.

Tirşik Otu Nerede Satılır?

Tirşik otu bazı manavlarda satılmaktadır. Kişiler isterlerse bu otu internet üzerinden de alabilmektedir. Otun ana yetiştiği bölge ise Akdeniz Bölgesi olarak bilinmektedir. Ama tüm şehirlerde bulma imkanı vardır.