Tellice Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Tellice Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Tellice mantarı birçok farklı isimli bilinen mantar türleri içerisinde yer almaktadır. Bunlar içerisinde saçak mantarı, gelin parmağı, pürpürüm ya da mermer eli gibi daha birçok farklı isim yer alıyor. Bu mantarın zehirli olup olmadığı ya da yenip yenmediği konusunda pek çok kişi bilgi almaya çalışmaktadır.



Tellice Mantarı Nedir?



Tıpkı mercan şekline benzeyen tellice mantarı, zehirli ya da zehirli olmayan türleri üzerinden değerlendirilir. Özellikle diğer mantar türlerine göre çok farklı bir görünüme bulunur. Bu doğrultuda saçaklı bir görüntü sunarken aynı zamanda şapkası yer almaz. 10 ila 20 cm arasında çapı değişirken aynı zamanda uzunluğu ise 17 cm’ye kadar çıkabiliyor. Yukarı doğru kalkıp bir şekilde görünür ve kırmızımsı veya beyazımsı bir görüntü ortaya çıkarır.



Tellice Mantarı Nerede Yetişir?



Tellice mantarı daha çok kayın ormanları ile beraber çam ağaçlarının diplerinde yetişir. Özellikle kireçli ve sisli toprakları severken, grup halinde yetişen bir mantar türü olarak ön plana çıkıyor. Sonbahar aylarında olgunluk dönemine ulaştığı andan itibaren, ormanlık alanlarda kayın ve çam ağaçlarının yanında bu mantarı rastlamak mümkün.



Tellice Mantarı Nerede Bulunur?



Tellice mantarı daha çok kayın ve çam ağaçlarının diplerinde bulunur. Bu doğrultuda Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde, girişli ve sisli toprakların üzerinde açık şekilde görünebilir. Yaz ile beraber sonbahar aylarında görülen ve olgunluk dönemine ulaşan mantar çeşitleri içerisinde yer alır. Özellikle mercan görünümüne çok benzediği için, grup halinde ağaç köklerinin dibinde rahatlıkla bulunabilir.



Tellice Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



En dikkat edilmesi gereken durumlardan biri mantarın bazılarının en zehirli olması bazılarının ise olmamasıdır. Aslına bakılırsa bütün tellice mantarları zehirlidir ancak belirli bir kısmı çok diğerleri ise az zehirlidir. O yüzden eğer tellice mantarı tüketilmek isteniyorsa, mutlaka bir uzmandan destek alarak seçim yapmak gerekir. Bu sebepten dolayı öncelikle haşlanıp suyu çıkarıldıktan sonra, dikkatli bir şekilde pişirilerek tüketmek büyük bir öneme sahiptir. Aksi takdirde insan sağlığı için ciddi zararlar ortaya çıkaracak bir mantar türü olduğunu söylemek mümkün.



Tellice Mantarı Faydaları



Tellice mantarının faydalarından çok aslına bakılırsa insan sağlığı konusunda önemli zararları bulunur. En önemli durumlardan biri sindirim sorunları yaratabilmesidir. Aynı zamanda karın ağrısı yaratan mantar çeşitleri içerisinde yer alır. Bu şekilde bazı yan etkileri ile beraber mide ve sindirim noktasında ciddi zararlar verebilecek biri mantar olduğunu söylemek mümkün. O yüzden ya uzak durulması gerekir ya da eğer yenmek isteniyorsa, mutlaka öncelikle haşlanmak suretiyle daha sonra pişirilmelidir. Özellikle çok zehirli olanlarını ayırmak büyük öneme sahiptir.



Tellice Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Tellice Mantarı Yetiştiriciliği



Tellice mantarı dünyanın en zehirli ve dikkat edilmesi gereken mantarları içerisinde yer alır. O yüzden dünyanın farklı bölgeleri ile beraber Türkiye’de de yetiştiriciliği yapılmaz. Ancak kireçli ve sisli topraklar ile beraber kayın ve çam ağaçlarının diplerinde yaygın olarak bulunur.



Tellice Mantarı Özellikleri



Tellice mantarı kırmızımsı ve beyazımsı renkleri ile ön plana çıkar. Aynı zamanda mercana oldukça benzediğini söylemek mümkündür. Genel olarak grup halinde yetişirler ve bu şekilde ağaç köklerinde bulunurlar. Çok dikkat edilmesi gereken zehirli mantar çeşitleri içerisinde yer aldığını söylemek gerekir.