Tam buğday unu besin değerleri: 100 gr tam buğday unu kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..

Tam buğday unu, özellikle diyet yaparak kilo vermek isteyen insanların listelerinde yer alan bir besin maddesi olmaktadır. Lif oranı yüksek olduğu için kişiye uzun süre tokluk hissi vererek kilo vermelerine yardımcı olmaktadır.



Tam Buğday Unu Besin Değerleri: 100 GR Tam Buğday Unu Kaç Kalori?



Tam Buğday ununun sahip olduğu kalori miktarı 100 gramda 340 kcal olmaktadır.



Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?



Tam buğday ununun besin değerleri şu şekilde ifade edilebilir. 100 gram tam buğday ununda 71.97 g Karbonhidrat ve 13.21 g Protein bulunmaktadır.