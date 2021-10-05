Tam buğday unu besin değerleri: 100 gr tam buğday unu kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..
"Son zamanlarda sağlıklı beslenmeye önem veren insanların sayısında artış olduğu görülmektedir. Hem kilo kontrolü için hem de sağlıklı beslenme alışkanlığını edinmek için insanlar tam buğday ununu tercih etmektedirler. Tam buğday unu sahip olduğu vitamin, mineral ve zengin lif içeriği ile beyaz una fark atmaktadır. İnsan sağlığına faydaları hayli fazla olan tam buğday unu sindirim sisteminden kalp sağlığına kadar vücudun birçok yerini hastalıklara karşı korumaktadır. Peki, tam buğday unu besin değerleri nelerdir? 100 gr tam buğday unu kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri nelerdir tüm detayları ile derledik."
Tam buğday unu, özellikle diyet yaparak kilo vermek isteyen insanların listelerinde yer alan bir besin maddesi olmaktadır. Lif oranı yüksek olduğu için kişiye uzun süre tokluk hissi vererek kilo vermelerine yardımcı olmaktadır.
Tam Buğday Unu Besin Değerleri: 100 GR Tam Buğday Unu Kaç Kalori?
Tam Buğday ununun sahip olduğu kalori miktarı 100 gramda 340 kcal olmaktadır.
Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?
Tam buğday ununun besin değerleri şu şekilde ifade edilebilir. 100 gram tam buğday ununda 71.97 g Karbonhidrat ve 13.21 g Protein bulunmaktadır.