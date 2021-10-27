Süpürge otu nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Süpürge otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Dünya genelinde süpürge otunun en fazla yetiştirildiği ülkeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Güney Afrika Cumhuriyeti 2- Hindistan 3- Kenya 4- Cezayir 5- Tunus 6- Mısır 7- Burundi. Ülkemizde ise bu bitki, en çok Marmara Bölgesinde ve Balıkesir şehrinde yetiştirilmektedir.

Süpürge Otu Nedir?

Süpürge otu kendi kendine yetiştiği için hudayinabit olarak nitelendirilen ve yılın belli başlı dönemlerinde çiçek açan bir bitkidir. Tohumlu ve tohumsuz olarak ikiye ayrılan süpürge otu, birçok farklı gıdayla birlikte tüketilebiliyor.

Süpürge Otu Ne İşe Yarar?

17. ve 18. yüzyılda sadece süpürge yapımında kullanılan süpürge otu, günümüzde farklı amaçlar doğrultusunda da kullanılmaktadır. Gövde kısmı son derece dayanıklı olduğu pipo üretiminde ve sepet yapımında da kullanılan süpürge otu çeşitleri, çay ve yağlara karıştırılarak da tüketilebiliyor.

Süpürge Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Süpürge otunun ana vatanı Afrika'dır. Ancak tarımsal üretimde yeni teknolojilerin kullanılması ile birlikte dünya genelinde bu bitkinin üretimine hız verilmiştir. Yaz ve kış mevsiminde sıcaklık farkının çok yüksek olmadığı bölgelerde kolayca yetiştirilen süpürge otu, güneşi çok sevmez. Bu nedenle güneş ışıklarının doğrudan nüfuz ettiği yerlerden ziyada gölgelik yerlerde yetiştirilmesi gerekir.

Son yıllarda başta Fransa, Çek Cumhuriyeti ve İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de yetiştirilen süpürge otu, en kolay ve hızlı şekilde yetiştirilen bitkilerin başında geliyor.

Süpürge Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Genelde ilkbahar mevsiminde ekilen süpürge otu tohumu, Ekim ve Kasım aylarında çiçek açmaya başlar. Tohumların türüne ve yetiştirildiği toprağa bağlı olarak rengi mor ya da pembe olan bu bitkiler, aşırı sıcak, soğuk ve yağışlı bölgeler hariç her yerde rahatlıkla yetiştirilebilir.

Süpürge Otu Nasıl Kullanılır? Süpürge Otunun Kullanımı

Süpürge otunun yaprakları değil tohumu kullanılır. Tohumu ezildikten sonra çaylara ilave edilerek günde bir ya da iki fincan tüketilebilir. Üst üste iki fincan çarpıntıya ve düşük tansiyona neden olabileceği için 12 saat arayla tüketilmesi önerilir.

Çay dışında süpürge otu zeytinyağına karıştırılarak da tüketilebilir.

Süpürge Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve Neye İyi Gelir?

1- Antiviral özelliklere sahip olan süpürge otu bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini arttırır.

2- Bu bitkinin en önemli faydalarından biri böbrek taşlarının çok daha hızlı bir şekilde düşürülmesini sağlamasıdır.

3- İdrar söktürücü olduğu için zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar.

4- Süpürge otu, doğal bir ağrı kesici olduğu için romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelir.

Süpürge Otunun Zararları Var mıdır?

Her bitkinin olduğu gibi süpürge otunun da normalden fazla tüketilmesinin de bir takım yan etkileri vardır. Özellikle 50 yaş ve üstü kişilerin bu bitkiyi aşırı tüketmesi, düşük tansiyona ve halsizliğe neden olabilir.

Süpürge Otu Nerelerde Satılır?

Son yıllarda dünya genelinde tüketim oranı yarı yarıya artan süpürge otu, aktarlardan uygun fiyata temin edilebilir. Aktarlar dışında birçok internet sitesinden süpürge otu sipariş edilebilir.