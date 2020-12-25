Şok Diyet Nedir ve Nasıl Yapılır?

Şok diyet nedir?

Şok diyet, en kısa tanımı ile vücudu kıvranma derecesinde aç bırakarak şok etkisi yaratmayı ve böylece kısa sürede büyük kilolar verdirmeyi amaçlar. Şok diyetlerin temel prensibi kalori alımını minimuma indirerek vücudu şaşırtmaktır. Şok diyetlerde gün içinde ortalama 500-1000 kalori alımı ile beslenilir.

Şok diyet nasıl yapılır?

Şok diyet adı altında anılan sayısız liste bulunuyor. Biz de sizinle birkaç tane şok diyet listesi paylaşacağız.

1 HAFTADA 10 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

1. GÜN

Sabah

• 1 dilim kepek ekmek

• 1 dilim yağsız beyaz peynir

• 1 fincan çay (şekersiz)

Öğle

• 2 tane haşlanmış yumurta

• Domates, salatalık ve maruldan oluşan bir salata (yağsız)

Akşam

• 130-150 gram tavuk baget

• 1 kase bol yeşillikten oluşan elma sirkeli salata

2. GÜN

Sabah

• 1 dilim kepek ekmek

• 1 dilim yağsız beyaz peynir

• 1 fincan çay (şekersiz)

Öğle

• 1 adet simit

• 1 bardak greyfurt suyu

Akşam

• Yarım porsiyon balık buğulama

• 1 kase bol yeşillikten oluşan elma sirkeli salata

PATATES DİYETİ

Şok diyetler arasında en popüler olanlardan birisi de patates diyeti. Sadece 3 gün içinde 5 kilo verdirdiği söylenen bu diyet, 'şok diyet' olarak bilinen kilo verdirme yöntemlerinin arasında yer alıyor. Peki patates diyeti nasıl yapılıyor? İşte püf noktaları...

1. GÜN

Kahvaltı

1 adet haşlanmış patates ve 4 yemek kaşığı yoğurt

Öğle

1 adet haşlanmış patates ve 4 yemek kaşığı yoğurt

Akşam

8 yemek kaşığı yoğurt

2. GÜN

Kahvaltı

4 yemek kaşığı yoğurt

Öğle

1 adet haşlanmış patates ve 3 yemek kaşığı yoğurt

Akşam

1 adet haşlanmış patates ve 8 yemek kaşığı yoğurt

AYRAN AŞI DİYETİ (AYRAN DETOKSU)

Ayran aşı diyeti, 2 gün boyunca bu çorbanın tüketilmesi şeklinde yapılıyor. Bu diyetin, 2 günde en az 2-3 kilo verdirdiği söyleniyor.

Ayran aşı diyetinde kahvaltıda 1 haşlanmış yumurta, 1 dilim beyaz peynir, domates, salatalık ve yeşillik yeniyor.

Kahvaltının ardından ise gün içinde 2'şer saat ara ile aşağıda vereceğimiz ayran aşı çorbası içiliyor. Diyeti yaparken saat 20.00'dan sonra bir şey yememeniz öneriliyor.

Şok diyetler ile kilo vermek doğru mu?

Çok net ifade etmek gerekir ki, yukarıda yer alan listeler de dahil olmak üzere internette 'şok diyet', '1 haftada şu kadar kilo verdiriyor', '2 günde 5 kilo' başlıklı diyet listeleri sağlıklı beslenme anlayışından oldukça uzakta yer alıyor.

Genelde tek tip beslenme ya da vücudun ihtiyacından çok daha az kalori alımını içeren bu şok diyetler, kısa sürede kilo verdirse de diyeti bırakır bırakmaz verilen kiloların fazlasıyla geri alımına neden oluyor.

Şok diyetler aynı zamanda sağlığınızla da oynayabiliyor. Gün içinde ihtiyacınız olandan daha az kalori alımı besin kaybına yol açıyor ve pek çok sağlık sorunu ortaya çıkabiliyor. Öte yandan tek tip beslenmek de vücutta yan etkilere neden olabiliyor.

Diyetin en doğrusu sizin değerlerinize uygun bir şekilde uzman tarafından yazılan liste ile yapılmasıdır. Eğer kilo vermek istiyorsanız internette yazan diyet listeleri yerine bir diyetisyene başvurmanızı öneriyoruz.