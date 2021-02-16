Siyez Buğdayı Nasıl Yetişir? Siyez Buğdayı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Siyez buğdayı, son derece sağlıklı bir buğday türüdür. Normal buğdaydan daha sağlıklı ve besleyici olan siyez buğdayı, aynı zamanda kötü hava koşullarına da dayanıklı bir besindir.



Siyez Buğdayı Nasıl Yetişir?



Siyez buğdayı genetiği bozulmamış, GDO içermeyen, naturale son derece yakın bir besindir. Var olduğu ilk tarihlerden beri genetiğinde modernleşme ve sanayinin gelişimi nedeniyle bozulma yaşanmamış nadir besinlerden birisidir.



Siyez buğdayı, normal buğdayın atası olarak bilinir. Geçmişi Hititlere kadar uzanan siyez buğdayı, kurak toprakları sever. Siyez buğdayının bu kadar köklü bir tarihi olmasına rağmen, günümüze kadar doğallığını bozmadan gelebilmesinin nedeni sıkı kavuz yapıda olmasıdır. Kurak iklimlerde ve fakir topraklarda yetişebilen siyez buğdayı, zararlı canlılara ve hastalıklara karşı dayanıklıdır. Verimsiz topraklarda bile canlı filizler veren siyez buğdayının hasatı makineyle yapılmaz. Kendine has bir bitki olan siyez buğdayının özen isteyen bir hasat yöntemi vardır.



Siyez Buğdayı Nerede Yetişir?



Biyolojik açıdan diğer buğday türlerinden farklı, doğal ve dayanıklı olan siyez buğdayı en kurak ve en verimsiz topraklarda bile yetişebilir. Kimyasal koruyucular kullanılmadan öğütülen siyez buğdayından elde edilen unlar da siyez buğdayı gibi uzun süre bozulmadan ve küflenmeden saklanabilir. Siyez buğdayı gübreye, sulamaya ve ilaçlanmaya gereksinim duymaz.



Siyez Buğdayı Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Siyez buğdayı ülkemizde; siyez, ıza, kaplıca, kavılca ve gabulca gibi isimlerle anılır. Sİyez buğdayı Hititler tarafından zız olarak adlandırılmıştı. Zaman içinde adı değişerek siyez halini almıştır. Sİyez buğdayı Türkiye'de özellikle Kastamonu ilinde yetişir ve yetiştirilir. Doğal haliyle yetişen Kastamonu siyezi; İhsangazi, Seydiler ve Devrekani bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Siyez ekimine Türkiye'de Tekirdağ, Erzincan, Edirne, kars ve Kocaeli illerinde de rastlanmaktadır.



Siyez Buğdayı En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Siyez buğdayı verimsiz ve kurak topraklarda yetişir. Sıcak havalara dayanıklı olan siyez buğdayı biraz soğuktan da hoşlanır. Bir süre kar altında kalmak siyez buğdayı için iyidir. Siyez buğdayı dünyada Türkiye, Fas, Balkanlar ve Fransa'da yetişir ve yetiştirilir. Siyez buğdayının ilk kez güneydoğu anadolu bölgesinde evcilleştirildiği tahmin ediliyor.