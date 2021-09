Sivilce Sabunu olarak ne kullanılır ve nasıl kullanılmalıdır? Sivilcelere iyi gelen doğal sabunlar

Çoğumuzun ilk gençlik yıllarımızda tanışmaya başladığı sivilceler, kıl folikülleri olarak adlandırılan derideki küçük deliklerin tıkanması ile ortaya çıkmaktadır. Yağ bezleri, cilt yüzeyinin yakınındaki küçük bezler olup sebasöz bezler cildi ve saçı yağlandırarak kuruluğu önlemektedir. Sebum ad verilen yağlı bir madde üretimi ile bu görev gerçekleştirilmektedir. Sivilceler çoğunlukla ciltte görülen problemlerden birisi olarak sivilcelerin ortadan kaybolmasında bazı doğal sabunların kullanımı tavsiye edilmektedir.

Sivilce Sabunu Olarak Ne Kullanılır ve Nasıl Kullanılmalıdır?



Sivilce oluşumlarının önüne geçmek için cildin her zaman temiz tutulmasına ve sağlıklı bir şekilde beslenmeye ilk olarak dikkat edilmelidir. Çeşitli sebeplere bağlı olarak yüz başta olmak üzere ciltte oluşan sivilce oluşumları için bazı doğal sabunların kullanımı önerilmektedir. Bununla birlikte her doğal sabunun kendine özgü kullanım şekli olabileceğinden bu hususlar öğrenilerek özenle uygulanmalıdır. Sivilce kullanımında en fazla tercih edilen bıttım sabunu ile kükürtlü sabunun kullanımları ise şöyledir:



- Bıttım sabunu, sivilcelerin üzerinde iyice köpürtülmeli, birkaç dakika beklendikten sonra ise ılık bir suyla durulanmalıdır. Siirt ilimize özgü bıttım sabunu tamamen organik olduğu için herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Sivilcelerin yanı sıra akne ya da siyah noktalar için uygulanan bıttım sabununun saçlara da pek çok yararı vardır.



- Cilde ve saçlara olan sayısız faydası ile tercih edilen kükürtlü sabun, bilinçli bir şekilde kullanımı önerilen doğal sabunlardan birisidir. Kükürtlü sabun, cilt kullanımında her sabah uyanınca ve her gece yatmadan önce yüz yıkanıp durulanarak uygulanmalıdır.



Sivilcelere İyi Gelen Doğal Sabunlar



- Kükürtlü sabun: Sivilceler için kullanımı tavsiye edilen doğal sabunlar arasında üst sıralarda göze çarpan bu özel sabun, sivilceleri ve akneleri kurutucu özelliğe haizdir. Antiseptik ve anti bakteriyel olan kükürtlü sabun, ciltte yağlanmaya neden olan yağ salgısını azaltır. Yağlı ciltlerin yağ ve su oranını ise dengeler.



- Kekik özlü sivilce sabunu: Sivilcelerin kurutulmasına yardımcı olur. Sivilcelerin geçmesinde etkili bir doğal sabundur. Ayrıca ciltte bulunan gözeneklerin temizlenmesinde yararlı olur. Ciltte görülen kızarıklık ve döküntülerin tedavisinde de faydaları görülür.



- Bıttım sabunu: En inatçı sivilceleri bile birkaç haftalık kullanımı ile geçirdiği gözlenir. Yalnız sivilcelerin geçmesinde değil sivilcelerin geçmesinden sonra ciltte kalan sivilce izlerini geçirme hususunda da oldukça etkili bir doğal sabun türüdür. Aknelerin doğal yollarla tedavisine de yardımcı olur.



- Çay ağacı sabunu: Sivilcelerin geçmesi için güçlü etkisi ile önerilen doğal sabunlar arasındadır. Ciltte bulunan sivilcelerin yok edilmesi sürecinde etkili olan çay ağacından elde edilen bir sabundur. Pek çok faydası bulunan çay ağacı sabunu, ciltteki lekeli görünümün giderilmesinde de kullanılır.



- Zeytinyağlı sabun: Sivilceler üzerinde etkisi olduğu tespit edilen doğal sabun türlerinden birisidir. Anti bakteriyel özellik taşır. Sivilcelerin kısa sürede iyileşmesini sağlar.



- Limonlu sabun: Kurutucu özelliği vardır. Sivilcelerin doğal tedavisinde tercih edilen bir sabundur.



- Keçisütü sabunu: Sivilcelerin iyileşmesinde etkili olan sabun türlerinden biri olup bazı ciltler bu sabuna karşı hassas olabileceğinden bu durum kullanım öncesi dikkate alınmalıdır.