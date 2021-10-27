Sinameki otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Sinameki otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Sinameki otu, dünyada en çok bilinen ve kullanılan bitkilerin başında yer alır. Maki ikliminin olduğu yerlerde hakim olan sinameki otu, binlerce yıldır alternatif tıpta kullanılmaya devam ediyor.

Sinameki Otu Nedir?

Botu 1.5 metreye kadar ulaşabilen sinameki otu, baklagiller familyasındandır. Kimi türleri 7 ile 10 metre boylarına kadar ulaşabilen sinamekinin, ağaç görünümlü çalılık şeklindedir. 400'den fazla türü bulunan sinameki otu, basur ve kabızlık için uzun yıllar kullanılmıştır. Sinameki otu, dünyanın en önemli ve yararlı bitkileri arasında yer alır.

Sinameki Otu Ne İşe Yarar?

Sinameki otu, insan sağlığı için birden fazla yarara sahiptir. Çayı ünlü olan bu ot türünün özellikle ishal ve kabızlık sorunlarına işe yaradığı söylenebilir. Mide iyileştirici ve bağırsak düzenleyici etkileri olan bitki türünün her derde deva olduğu düşünülüyor.

Sinameki Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Sinameki otu özellikle Afrika'da, ardından Arabistan ve Hindistan bölgelerinin bazı yerlerinde yetişir. Ülkemizde ise Akdeniz ve Egenin belli bölümlerinde bulunan bitki türüdür.

Sinameki Otu Hangi Mevsimde Olur?

İlkbaharda yetilen sinameki bitkisi daha çok kış aylarında çayı tüketilen ot türüdür. Bazı bölgelerde yaz mevsiminde de yetişebildiği söylenebilir. Güneşi seven bitkidir.

Sinameki Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Sinameki bitkisi için gerekli ortam maki bitki örtüsüdür. Maki görülen yerlerde yetiştiriciliği kolayca yapılabilir. Aşırı sert olmayan bölgelerde ve güneşin çok az olduğu yerlerde yetiştirilmesi daha zordur.

Sinameki Otu Nasıl Kullanılır?

Sinameki otunun en yaygın kullanım şekli çay formu haline getirilerek tüketilmesidir. Kurutulan ot balla karıştırılarak yenilebilir. Kullanım için uzmanlardan bilgi alınmalıdır.

Sinameki Otu Kullanımı

Sinameki bitkisinin çay formunda kullanımı için ilk olarak istediğiniz miktarda sıcak su kaynatmanız gerekir. Sıcak suyunuzu hazırladıktan sonra, bir bardak için 1 yemek kaşığı sinameki otu ekleyerek demlemeye bırakabilirsiniz. Her bardak başına 1 yemek kaşığı sinameki şeklinde ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Sinameki Otu Faydaları Nelerdir?

Basur gibi sıkıntı veren hastalığın iyileşmesinde yardımcı görev görüyor.

Vücut içerisinde yer alan iltihaplanmalarda ve cilt enfeksiyonlarında kullanılması tavsiye edilir. İltihap kurutucu özellikleri bulunur.

Bağırsaklardaki kurtçuklar ve parazitlerle savaşarak onların dışarıya atılmasına destek olur.

Bel ağrısı, baş ağrısı gibi ağrılarda sinameki otu kullanılması önerilir. Bu faydasından dolayı, yorgunluk durumunda rahatlama sağlayabilir.

Cildin daha parlak olmasına fayda sağlıyor.

İshal olan kişilerde kullanımı çok uygun değil. Ancak uzun süre ishal olanlar için de kullanılmıştır. Bu konuda mutlaka uzmanlarla görüşülmelidir.

Sinameki Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Sinameki otu özellikle iltihaplanmanın ortadan kalkmasına yarar. İltihap düşmanı bir bitki türüdür. Bunun yanında ağrılara iyi geldiği söylenebilir.

Sinameki Otunun Zaraları Var mıdır?

Her bitki türünde olabildiği gibi sinameki otunun da çeşitli yan etkileri olabilir.

İshal artırıcı olduğundan, vücudun enerji kaybetmesine neden olabilir.

Hamilelerde, kronik rahatsızlığı olanlarda ve emzirenlerde kullanım öncesi uzmanlara danışılması gerekir.

Aşırı tüketimi kusmaya yol açabilir. Ayrıca mide ağrılarına neden olabildiği aşırı kullanımla birlikte görülmüştür.

Sinameki Otu Nerede Satılır?

Sinameki otunun en güvenilir temin edilebileceği yer aktarlardır. Aktarlarda sinameki otu bulunur fakat kimi zaman aktarlara ulaşım sağlanmayabilir. Bunun için mümkün olabildiğince, güvenli internet sitelerinden sinameki alınmalıdır.