Şile Bezi Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Şile Bezi Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Şile bezi kumaşı özellikle yaz kombinleriyle uyum sağlayan ince dokulu, terletmeyen ve hafif bir kumaştır. Bu nedenle yazın en popüler kumaşları arasında yer alır.

Şile Bezi Kumaşı Nedir?

Şile bezi kumaşı yüksek emme gücü nedeniyle sağlıklı bir kumaştır. Oldukça rahat ve hafif olan şile bezi kumaşı doğallığı sebebiyle geniş bir kullanım alanına sahiptir. Keten ipliğinden üretilip pamuk ipliğiyle dokunan şile bezi kumaşı, özellikle yazlık kıyafetlerde ve aksesuar yapımında kullanılır. Şile bezi kumaşı İstanbul Şile'ye özgüdür ve bürümcük denilen dokuma tarzıyla dokunur. Bürümcük kelimesinin anlamı çok bükümlü ipliklerle dokunan kumaş olarak tanımlanır.

Şile Bezi Kumaşı Nasıldır?

Şile bezi kumaşı yapılırken ilk önce kaynar bir kazan içindeki suya hamur eklenir ve hamur iplik formuna gelene kadar kaynatılır. Uygun hale geldikten sonra çıkarılan iplikler kurutulur ve sonrasında bobin veya makara yardımıyla sarılır. Eni kullanılan tezgaha göre değişen şile bezi bu ipliklerle istenilen uzunlukta dokunur. Genelde krem veya beyaz renklerle dokunan kumaşa desen veya renk eklenebilir. Dokuma işlemi bittikten sonra şile bezi kumaşı deniz suyuyla yıkanır ve sıkma olmadan asılarak kurutulur. Kuruduktan sonra top haline getirilen kumaşların üzerine; el nakışları, süslemeler, hazır motifler floş iplikler kullanılarak eklenebilir.

Şile Bezi Kumaşı Terletir mi?

Şile bezi kumaşı pamuk ipliğinden dokunan ince ve hafif bir kumaştır. Özellikle yaz kombinlerinde tercih edilen şile bezi kumaşının terletme özelliği yoktur. Bu nedenle yazın en rahat giyilen kumaşlardandır.

Şile Bezi Kumaşı Özellikleri

Şile bezi kumaşının özellikleri şunlardır:

- Emiciliği fazladır.

- Nefes alan doğal bir yapıda olduğu için ter tutmaz.

- Ütülenmez.

- 0 pamuklu ve lifli iplikten üretildiği için yaz aylarında giyildiğinde serin tutar.

- Deniz suyuyla yıkanır.

- Şile bezi kumaşlarında belirli işleme ve motifler kullanılır. Bu işleme ve motifler arasında Gazi Sofrası, Sümbüllü Çatlak, Zülüf Tarağı ve Kartopu gibi farklı motifler bulunur.

- Tamamen İstanbul Şile ilçesine özgü bir kumaş türüdür.

- Batik boyama tekniğine uygundur.

- Oldukça hafif ve esnektir.

- Doğal ve sağlıklıdır.

Şile Bezi Kumaşı Kullanım Alanları

Şile bezi kumaşı doğal ve nefes alan yapıda olduğu için özellikle yaz sezonu kıyafetlerinde oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Elbise, pantolon, gömlek, bluz, gecelik, sabahlık ve şalvar gibi her tarz kıyafet üretiminde kullanılır. Ayrıca üzerine motif veya desen eklendiği zaman oldukça geleneksel ve doğal bir hava verdiği için sehpa örtüsü, masa örtüsü, nevresim, pike takımı, yatak örtüsü ve yastık kılıfı gibi ev tekstil alanında da yaygın bir kullanımı vardır. Şile bezi kumaştan çanta ve şal da yapılır.

​​​​​​Şile Bezi Kumaşı Esnek midir?

Şile bezi kumaşı hafif ve esnek yapıdadır. Bu nedenle hareketleri kısıtlamaz.

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Şile Bezi Kumaşı Yıkanınca Çeker mi?

Şile bezi kumaşı yıkanınca çekmez. Ancak şile bezi kumaşının deniz suyuna batırılarak yıkanması gerekir. Bu şekilde sıkılmadan kurumaya bırakılır. Deniz suyunun içinde bulunan iyot ve kuvars şile bezi kumaşının yapısını ve canlılığını korumasını sağlar.

​​​​​Şile Bezi Kumaşı Sıcak Tutar mı?

Şile bezi kumaşı daha çok yaz aylarında kullanılan tiril tiril bir kumaştır ve sıcak tutma özelliğinin aksine serin tutma özelliği vardır.