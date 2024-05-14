İnşaat-demir işçiliği altın değerinde oldu

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SON yıllarda inşaat sektöründe işçi sıkıntısı yaşanıyor. Sıva, kalıp, demir veya kaynak ustası bulmak artık çok zor. Şantiye şefi 50 bin TL alırken, vinç operatörü 200 bin TL alıyor.

CNN’de konuşan Kadıköy’ün ünlü mimarı ve AYİDER Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu arada yine aylık maaşı 100 bin lirayı bulan kaynak ustası sıkıntısını gidermek için bazı belediyelerin kurslar açması dikkat çekti.

Erkurtoğlu örnek verirken, “Şantiye şefine 50 bin lira maaş veriyoruz, kule vinç operatörü 200 bin TL maaş alıyor” dedi. “Boyacı, sıvacı, demirci, operatör. İnşaat işçileri altın değerinde. Sektörde iş çok ama işçi yok. Meslek okulları sayısının azalması, teşvikin olmaması. Meslek okullarını çoğaltmamız gerekir” diye konuştu.

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Günümüzde inşaat sektöründeki eleman sıkıntısı öyle bir hal aldı ki, usta maaşları beyaz yakalı maaşlarını solladı.

Erkurtoğlu, “Düz işçi bugün 2 bin lira günlük alıyor. Onların aylık maaşı 100 bin liraya geliyor” dedi. “İnşaat işçiliğinin olmazsa olmazı da şap ustaları. Günlük 2 bin TL yevmiyeyle çalışıyor buna rağmen şap ustası bulmak da bu sektörde çok zor” diye ekliyor.



GÜNÜN SÖZÜ



“Bugün kâğıt üstünde doğum günüm. Yıllarca önce kabullendik öyle de gidiyor. Böyle güzel bir gün için sakladığım sözlerin bir ikisini sıralayayım: ‘İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar. Halbuki, yaşamadıkça yaşlanırlar.’

‘Hiç kimse fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz. İnsanları ihtiyarlatan, ideallerinin gömülmesidir’. ‘Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen, asla yaşlanmaz.’ Faik KAPTAN



ÖZGÜR ÖZEL’E MEKTUPLAR



* ÖZGÜR Bey bizi şaşırtıyorsunuz! Yakında tüm CHP’liler Zafer Partili olacak. Sacide TAKİPÇİ

* ÖZGÜR Özel yüzeysel; Kemal Kılıçdaroğlu gizliydi. Hilal ÜLKÜM

* GAFLAR kralı Özgür Özel, sinir uçlarımıza dokunan açıklamalarla sevincimizi kursağımızda bıraktı. Özel dini anlamamış, milleti mi anlayacak? M. N.

* HULUSİ Akar’a ayar çeken Özgür Özel’i istiyoruz. Filiz KAYA

* ÖZGÜR Özel’in bugüne kadar ne yapmak istediğini kimse anlamış değil.

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* SARI muhalefet Özgür Özel. Emir SAĞDIÇ

SIĞINMACI YASASI

ÖZGÜR Özel’e, Atatürk’ün Sığınmacı Yasası’nı sunuyorum. Türk soylu olmayanlar istediği yere yerleşemez. Anadili Türkçe olmayanlar müstakil mahalle kuramaz, işçi ve sanatçı kümesi oluşturulamaz. Ecnebilerin bir belediyedeki nüfusu yüzde 10’u geçemez. (Manisa’dan bir dostu)

ÇİĞ POLİTİKA YAPMAYIZ



ARAPÇA’ya da diğer dillere de kanuna uygun muamele yapılmalıdır. Lüzumsuz Arapça tabela kirliliğiyle elbette mücadele edilmeli. Ancak kurallara uygun şekilde yapılmalıdır.

Bazı siyasetçiler Arap kelimesini küfür gibi kullanıyor. Suriyeli sığınmacılarla ilgili diyeceğim şudur; Suriye ile görüşmeler yapılmalı. Barış sağlanmalı. Bu arkadaşlar memleketlerine dönmeli.

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Biz sığınmacı düşmanı değiliz. Sığınmacı yaratan politikacıların düşmanıyız.



Bizim belediye başkanlarımız yabancı düşmanlığı teşvik edecek çiğ popülizm yapamaz. Özgür ÖZEL

SÖYLEYİN, NE YAPALIM



KREDİ muslukları kapatıldı. Faizler yükseltildi. Kamu tasarrufu paketi duyuruldu. Evet, artık zor bir sürecin içine girdik. Bu saatten sonra hâlâ eski enflasyonist alışkınlıklarını sürdüren için hayatta kalmak zor olacak.

Ne yapalım?

Harcamaları gözden geçir. Kredi kartlarını kapat. Acil olmayan tüm ihtiyaçlarını ertele! Başka çaremiz yok. Murat Ali CALMAN



SESİMİZİ DUYAN VAR MI?



* ANTAKYA’dan Türkiye’ye sesleniyoruz. Antakyam selle boğuşuyor. Felaket üstüne felaket yaşıyoruz, bütün konteyner kentlerini sel suları basmış durumda.

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* İBB’nin, Üsküdar’da kaçak yapıları yıkarak işgale son verme mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. İBB’nin yıkımını gerçekleştirdiği Askadar Kafe sahiplerinin ‘yapı tatil tutanağı, yıkım kararı ve zabıtanın yıkım kararına yönelik yazdığı iki yazı’ için açtığı 4 dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.



BİLİYOR MUSUNUZ?



* CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin maliyetine depoladıkları patatesi satamadıklarını ve piyasa yapıcı şirketlerin küçük çiftçiyi mağdur ettiğini söylediğini ve “Tüccar gelmezse patates çöp olacak” dediğini...

* CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi hakkında “Bu paket, bu haliyle bir niyet beyanı olmaktan öteye geçmiyor. Beklentileri değiştirip olumluya çevirebilecek bir paketin çok daha radikal, güçlü ve ölçülebilir önlemler içermesi gerektiğini” söylediğini...