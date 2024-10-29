2. golden önce yanlış tarafa faul verdi, 2 kırmızı ve 1 penaltı atladı

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Zaten başka bir isim de dillendirilemedi. Bu derbi için geçen hafta Kardeşler’i saklayıp görev vermediler. Merkez Hakem Kurulu maalesef ektiğini biçiyor. Özellikle bu tip maçlar için çıkmazda. Bu hafta da Kadir Sağlam’ı saklayıp görev vermediler Trabzon-Fenerbahçe maçı için. Arda Kardeşler, zaten var olan rahat yapısına bir de vurdumduymaz tavrını ekleyince maçın ilk yarısında faul ve fena hareketlerde, buna ek olarak disiplin cezalarında inanılmaz hatalar yaptı. Verdiği fauller hatalı, mutlak vermesi gerekenleri de es geçti. Hele kartlardaki hatalar... Hem genel yönetimi ile hem spesifik pozisyonlara baktığımızda, Arda Kardeşler maalesef iyi maç yönetemedi.

DAVİNSON’UN PEŞ PEŞE İMMOBİLE, MARİO VE RAFA’YA YAPTIĞI HAREKETLER SARI KARTLIKTI

“Ben bu maçta erkenden kart göstermeyeceğim” mantığı ile müsabakaya başlaması aleyhine oldu. Özellikle Davinson Sanchez’in üst üste İmbomile, Joao Mario ve Rafa Silva‘ya yaptığı sarı kartlık hareketler o kadar netti ki. İlk yarı görmesi gereken 2-3 sarı kart vardı ve nihayetinde Arda Kardeşler, Davinson Sanchez’e 63. dakikada sarı kart verdi. İlk yarıdan sarı kartı olan Barış Alper, 70. dakikada Semih Kılıçsoy’a yaptığı müdahale nedeniyle 2. sarı karttan kırmızı kart görmeliydi.

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GALATASARAY’IN BİRİNCİ GOLÜNDEN ÖNCE SEMİH’İN İCARDİ’YE HAREKETİ FAULDÜ

13. dakikada Galatasaray’ın birinci golünün geldiği serbest atış öncesi Semih Kılıçsoy’un Mauro İcardi’ye yaptığı müdahale fauldü.

27. dakikada Uduokhai’nin ceza sahasında pozisyonunu daha önceden alan İcardi‘ye arkadan yaptığı müdahale penaltıyı gerektirirdi.

45. dakikada, ihlal ve kale arasındaki mesafe, oyunun yönü, oyuncunun topu kontrol etme olasılığı ve defans oyuncuların konumu baz alındığında Barış’ın İmmobile’ye yaptığı faul bariz gol şansı nedeniyle kırmızı kartla cezalandırılmalıydı.

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EMİRHAN’IN OSİMHEN’E MÜDAHALESİNE DE KIRMIZI KART GÖSTERİLMELİYDİ

67. dakikada Galatasaray’ın ikinci golünden önce Svensson’un İcardi’ye yaptığı hareket faul ise, hemen öncesinde İcardi’nin Emirhan’ın havada ayağına vurması da faul olmalıydı. Dolayısıyla Svensson’un İcardi’ye faulünden önce İcardi’nin Emirhan’a yaptığı faul verilmeliydi.

73. dakikada Lucas Toreira’nın Gedson Fernandes’e yaptığı müdahale yayında tek açıdan geldi. Sağlıklı olmayan o açıya göre net bir şey söylemek mümkün değil.

81. dakikada Emirhan’ın Victor Osimhen’e yaptığı müdahale, 45. dakikadaki Barış-İmmobile pozisyonuna benziyor. Bariz gol şansı kriterine uyduğu için kırmızı kart.