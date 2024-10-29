Kendini patlatan dergi: The Economist

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- Demokrasiye inanan biriydi.

- İfade özgürlüğünü savunuyordu.

- Aklı bilgide ve ahenkteydi.

- 15 Temmuz’la alakası yoktu.

- İktidarda gözü yoktu.

- Türkiye’nin Mesîh’i olabilirdi.

- Karanlığı değil ışığı getirdi.

- Alimdi, öğretmendi, aktivistti.

*

Öyle yağlayıp ballamışlar ki Fetullah’ı...

Yeğen Ebuseleme bile “Yok artık The Economist” diye çıldırır.

*

Beline bağladığı bombanın pimini çekip patlattı The Economist.

Bir çöpe, bir leşe, bir paçavraya dönüştü.

YAVAŞ İLE İMAMOĞLU ARASINDA

Yavaş ile İmamoğlu konusunda Özgür Özel’in tutumu şöyle:

*

- Tamam, Ekrem İmamoğlu çok kral biri.

- Ama bir de Mansur Yavaş gerçeği var.

*

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Not alın: Ta seçime kadar Özgür Özel’in bu arada kalmışlığı sürüp gidecek.

ABD KURULU DÜZENİ

“Acaba Kıbrıslı Türklerin de haklı olduğu bir taraf var mıdır” demeden...

Kıbrıs’ta Rumlar’dan yanadır.

*

“Acaba Türkiye’nin tezlerine de şöyle bir baksak mı” demeden...

Ege’de Yunanistan’dan yanadır.

*

“Acaba Gazze’deki soykırıma minnacık bir itirazda bulunsak mı” demeden...

Ortadoğu’da İsrail’den yanadır.

*

“Acaba barışın bir an önce gelmesi için çaba sarf etsek mi” demeden...

Ukrayna / Rusya olayında savaştan yanadır.

ÇOK YAŞA CUMHURİYET

101 yıl... Dile kolay.

Temeli öyle sağlam atılmış ki... Öyle doğru kurgulanmış ki... Öyle dayanıklı kılınmış ki... Yoluna devam ediyor ve devam edecek.

*

Yakın coğrafyamızda yaşanan krizleri, çöken rejimleri, istikrarsız ülkeleri gördükçe... Atatürk’ün attığı temelin sağlamlığını ve ileri görüşlülüğünü takdir etmemek imkânsız.

*

Çok yaşa Atatürk... Çok yaşa Cumhuriyet.

EN SEVİMSİZ CUMHURİYETÇİLER

- Geniş halk yığınlarının “aptal” olduğundan emindirler. Tıpkı kendilerinin “süper zeka” olduklarından emin oldukları gibi.

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- Geniş halk yığınlarının “kötü” olduğuna inanırlar. Tıpkı kendilerinin “iyi insan” olduklarına inandıkları gibi.

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- Geniş halk yığınlarını “cahil” olarak görürler. Tıpkı kendilerini “müthiş kültürlü” olarak gördükleri gibi.

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- Geniş halk yığınlarının “çıkarcı” olduğunu düşünürler. Tıpkı kendilerinin “acayip dürüst” olduklarını düşündükleri gibi.

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Cumhuriyetin yüz birinci yılında bu en sevimsiz cumhuriyetçilere sadece şunu hatırlatmak isterim:

*

Efendiler! Atatürk, hiçbir zaman halk aşağılaması yapmamıştır.

HANGİSİ HANGİ POZİSYONDA

- KANDİL: Öcalan’dan ziyade ABD’ye kulak verecekmiş gibi bir izlenim veriyor.

- DEM: Öcalan ile Kandil arasında bir yerde. Şimdilik silahlı Kandil, bir tık önde.

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- ÖCALAN: “Hallederiz abi” modunda ama halledip halledemeyeceği meçhul.