Kendini patlatan dergi: The Economist

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- Demokrasiye inanan biriydi.
- İfade özgürlüğünü savunuyordu.
- Aklı bilgide ve ahenkteydi.
- 15 Temmuz’la alakası yoktu.
- İktidarda gözü yoktu.
- Türkiye’nin Mesîh’i olabilirdi.
- Karanlığı değil ışığı getirdi.
- Alimdi, öğretmendi, aktivistti.
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Öyle yağlayıp ballamışlar ki Fetullah’ı...
Yeğen Ebuseleme bile “Yok artık The Economist” diye çıldırır.
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Beline bağladığı bombanın pimini çekip patlattı The Economist.
Bir çöpe, bir leşe, bir paçavraya dönüştü.
YAVAŞ İLE İMAMOĞLU ARASINDA
Yavaş ile İmamoğlu konusunda Özgür Özel’in tutumu şöyle:
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- Tamam, Ekrem İmamoğlu çok kral biri.
- Ama bir de Mansur Yavaş gerçeği var.
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Not alın: Ta seçime kadar Özgür Özel’in bu arada kalmışlığı sürüp gidecek.
ABD KURULU DÜZENİ
“Acaba Kıbrıslı Türklerin de haklı olduğu bir taraf var mıdır” demeden...
Kıbrıs’ta Rumlar’dan yanadır.
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“Acaba Türkiye’nin tezlerine de şöyle bir baksak mı” demeden...
Ege’de Yunanistan’dan yanadır.
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“Acaba Gazze’deki soykırıma minnacık bir itirazda bulunsak mı” demeden...
Ortadoğu’da İsrail’den yanadır.
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“Acaba barışın bir an önce gelmesi için çaba sarf etsek mi” demeden...
Ukrayna / Rusya olayında savaştan yanadır.
ÇOK YAŞA CUMHURİYET
101 yıl... Dile kolay.
Temeli öyle sağlam atılmış ki... Öyle doğru kurgulanmış ki... Öyle dayanıklı kılınmış ki... Yoluna devam ediyor ve devam edecek.
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Yakın coğrafyamızda yaşanan krizleri, çöken rejimleri, istikrarsız ülkeleri gördükçe... Atatürk’ün attığı temelin sağlamlığını ve ileri görüşlülüğünü takdir etmemek imkânsız.
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Çok yaşa Atatürk... Çok yaşa Cumhuriyet.
EN SEVİMSİZ CUMHURİYETÇİLER
- Geniş halk yığınlarının “aptal” olduğundan emindirler. Tıpkı kendilerinin “süper zeka” olduklarından emin oldukları gibi.
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- Geniş halk yığınlarının “kötü” olduğuna inanırlar. Tıpkı kendilerinin “iyi insan” olduklarına inandıkları gibi.
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- Geniş halk yığınlarını “cahil” olarak görürler. Tıpkı kendilerini “müthiş kültürlü” olarak gördükleri gibi.
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- Geniş halk yığınlarının “çıkarcı” olduğunu düşünürler. Tıpkı kendilerinin “acayip dürüst” olduklarını düşündükleri gibi.
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Cumhuriyetin yüz birinci yılında bu en sevimsiz cumhuriyetçilere sadece şunu hatırlatmak isterim:
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Efendiler! Atatürk, hiçbir zaman halk aşağılaması yapmamıştır.
HANGİSİ HANGİ POZİSYONDA
- KANDİL: Öcalan’dan ziyade ABD’ye kulak verecekmiş gibi bir izlenim veriyor.
- DEM: Öcalan ile Kandil arasında bir yerde. Şimdilik silahlı Kandil, bir tık önde.
- ÖCALAN: “Hallederiz abi” modunda ama halledip halledemeyeceği meçhul.
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