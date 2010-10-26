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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Sihirli halka ile karın ve bacak egzersizleri
Kadın Sağlığı

Sihirli halka ile karın ve bacak egzersizleri

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"Contrology ve Gyrotonic eğitmeni Merve Polat'ın katkılarıyla hazırladığımız bu egzersiz videosu sayesinde karnınızı ve bacaklarınızı incelten egzersizleri nasıl yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz."

Sihirli halka basınca dirençli ve şekli bozulmayan bir egzersiz aracı. Doğru kullanıldığında istenilen bölge üzerinde kasları çalıştırıcı ve inceltici etkisi var.

Sihirli halkanın nasıl kullanıldığını mı merak ediyorsunuz, cevabı bu videoda...

Bu videoya da bir göz atın: Sihirli halka ile bacaklarınızı çalıştıran egzersizler.

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