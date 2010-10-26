Sihirli halka ile karın ve bacak egzersizleri
"Contrology ve Gyrotonic eğitmeni Merve Polat'ın katkılarıyla hazırladığımız bu egzersiz videosu sayesinde karnınızı ve bacaklarınızı incelten egzersizleri nasıl yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz."
Sihirli halka basınca dirençli ve şekli bozulmayan bir egzersiz aracı. Doğru kullanıldığında istenilen bölge üzerinde kasları çalıştırıcı ve inceltici etkisi var.
Sihirli halkanın nasıl kullanıldığını mı merak ediyorsunuz, cevabı bu videoda...
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