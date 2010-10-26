Sihirli halka ile karın ve bacak egzersizleri

Sihirli halka basınca dirençli ve şekli bozulmayan bir egzersiz aracı. Doğru kullanıldığında istenilen bölge üzerinde kasları çalıştırıcı ve inceltici etkisi var.



Sihirli halkanın nasıl kullanıldığını mı merak ediyorsunuz, cevabı bu videoda...

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