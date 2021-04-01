Servi Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Servi Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Son derece yavaş büyüyen bir ağaç türü olup boyları 30 ile 35 metreye kadar uzayabilmektedir. Çoğunlukla park ve bahçelerin peyzajında tercih edilen önemli ağaç türleri arasında yer alırlar.

Servi Ağacı Nedir? Servi Ağacı Hakkında Bilgi

Servi veya Selvi olarak halk arasında adlandırılan ve boyu 30 ile 35 metreye kadar uzayabilen bir ağaç türüdür. Koyu yeşil renkteki yaprak dokusu ile uzaklardan dahi dikkati çekebilen bir nitelik barındırır. Nemli topraklarda yetişen ağacın ortalama ömrü ise 2000 yıldır. Son derece yavaş büyüyen bir ağaç türüdür. Daha çok park ve bahçelerin peyzajında tercih edilirler.

Ağacın küçük bir futbol topuna benzeyen kozalakları vardır ve birbirini örtecek biçimde üst üste yerleşmiş durumdaki pul yaprakları ile diğer iğne yapraklı ağaç türlerinden farklı bir özellik barındırır. Her yıl yeşil kalan ağaç ve ağaçcık halinde, yaprakları pul biçiminde olan odunsu bitki türlerindendir.

Ağacın sürgünleri dört köşeli veya yuvarlakça olup, nadir olarak yassı görülür. Ağaçtaki pul yapraklar sürgünlere karşılıklı dört sıra üzerine sıralanmış durumda olup, pul yaprakların stoma bandı yahut lekeleri bulunmaz. Fakat arka yüzlerinde yağ bezeleri mevcuttur. Primer yapraklar ise iğne yaprak biçimindedir. Tek evcikli bir yapıya sahiptir. Ağacın kozalakları kalkan biçiminde pullardan meydana gelir ve pulları olgunlaşınca dağılım göstermez.

Servi Ağacı Latince İsmi

Akdeniz servisi olarak bilinen servi yahut selvi ağacının latince ismi cupressus sempervirens olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda İtalya servisi olarak da tanımlanan bir ağaç türüdür.

Servi Ağacı Özellikleri

Servi ağacının kendisine özgü bazı önemli özelliklerinin varlığı söz konusudur. Bunları ise şu şekilde sıralamak doğru olacaktır:

- Her daim yeşil kalan ağaç türlerindendir,

- İnce yapılı ve uzun boylu bir ağaçtır,

- Oldukça uzun uzun ömürlüdür,

- Dayanıklı bir ağaç olması sebebiyle kullanım alanı da oldukça fazladır,

- Servi veya Selvi olarak adlandırılan ağacın yaklaşık 20 türü bulunur,

- Servi veya Selvi ağacı güzel kokusu ve görünümü ile dikkat çeken bir ağaç türüdür,

- Birçok toprak yapısı ile uyumlu olabilen bir ağaçtır,

Servi Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Servi ağacı ekimi için, en ideal zaman sonbahar ayları olmaktadır. Çünkü toprak sıcaklığı fidanlar için büyük önem taşımakatdır.

Servi Ağacı Nerede Yetişir?

Nemli toprağı seven servi ağacının yetiştiği başlıca yerler arasında ilk sırayı Akdeniz bölgesi almakta olup, Himalayalara kadar uzanan geniş bir alanı içine almaktadır. Bu ağaç türü en fazla Türkiye, Lübnan ve Suriye topraklarında görülen bir ağaç türü olarak öne çıkar.

Servi Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Göz kamaştırıcı güzellikteki yapraklarıyla her zaman ilgi çeken saksı bitkileri arasında yerini alır. Bulunduğu ortama adaptasyonu olan bitki değişime çok zor uyum sağlar. Doğrudan güneş ışığı istemeyen bir bitki olup yetiştirilmesinde diğer ışık kaynaklarından da faydalanılabilir.

Servi ağacında birden fazla dal ve gövde mevcut ise bunlardan bir tanesini gövdeye yakın bir noktadan keserek belli bir süre suya koyup köklenmesini sağlamak mümkündür. Böylece köklenmiş durumdaki dalı yeni bir saksıya uygun toprak ve uygun saksı yardımıyla dikimi yapılarak yeni bir servi ağacı elde edilebilir.

Servi ağacının buda işlemi kışın sonlandığı ve havaların güzelleştiği dönemlerde uzamış durumdaki dallarına şekil verilmek istendiğinde yapılabilir. Fakat budanan servinin dalından kesilen uçlarının hava almamasının sağlanması gerekir. Bunun için ise soğuk olan herhangi bir macunla ağacın dalının budanan bölümü kapatılır.

Servi Ağacı Yaprak Döker mi?

Servi ağacı, tüm yıl boyunca yeşil kalan ve yapraklarını dökmeyen yapıya sahip durumdaki ağaç türleri arasında yer almaktadır. İlk aşamada da iğne biçiminde uzayan yaprakları daha sonrasında ise pula dönüşmektedir.

Servi Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Kış veya yaz mevsimi fark etmeksizin oda sıcaklığına sahip bir yerde muhafaza edilebilir. Ağacın güneş ışığını gören kısım ışığa doğru bir eğilme gösterebilir. Bu eğilmeleri önlemek amacıyla ağcın diğer kısımları ile belirli aralıklarla yön değiştirmek gerekir.

Servi ağacının bulunduğu saksıdaki toprakta bulunan vitamin ve mineraller zamanla tükenebilir. Bu sebeple bitkiye yılda en az bir veya iki kez vitamin ve mineral takviyesi sağlamak gerekir.

Servi ağacının gelişim sürecine bağlı olarak köklerinin çok uzadığı dönemlerde saksı değişimi yapılması faydalı olacaktır. Servi ağacının bulunduğu yerde başka cisimlere temasta bulunmaması önemlidir. Bu ağacın yetiştirildiği alanın kış aylarında 7 °C nin altında olmaması önemlidir. Kış aylarında çok az suya ihtiyaç duyar. Yaz aylarında bitkinin su gereksinimi artış gösterir ve sulama yapılırken suyun toprağın tüm alanına yayılması önemlidir.

Servi Ağacı Faydaları Nelerdir?

Son derece güzel kokulu ve hoş kokulu bir ağaç türü olan servi ağacı sağlık endüstrisi için oldukça büyük öneme sahip durumdaki ağaçlardan biridir. Sağlık için fayda sağlanan ağaçlardan olan servi ağacının sağladığı faydalar şunlardır:

- Kabızlık şikayetlerine fayda sağlayan bir etkiye sahiptir,

- İshali durdurucu etki için servi yapraklarının suda kaynatılarak içilmesi fayda sağlar,

- Ateş düşürücü etkiye sahiptir,

- İdrar söktürücü özellikleri vardır,

- Öksürüklerin şiddetini azaltır,

- Hemoroide iyi gelir,

- Prostata kanserine karşı iyi gelir,

- Diabet hastalığına fayda sağlar,

- bronşit, astım, boğmaca ve unutkanlığa iyi gelen etkileri söz konusudur.

- Servi ağacının sağladığı faydalarından istifade edebilmek için, yarım litre kaynamış suyun içine 2 tatlı kaşığı servi ağacı yaprağı konulup bekletilmelidir. Bir süre demlendikten sonra ise günde 2-3 fincanı geçmeyecek şekilde içilmesi faydalı olacaktır.

Servi Ağacı Hastalıkları Neler?

Bilindiği üzere, servi sokak için bir bitki olarak yetiştirilmektedir. Servi hastalığı çoğunlukla uygunsuz olan bir bakımın neticesi olarak ortaya çıkar. Bu hastalıklar:

- Fusarium,

- Kahverengi shyutte,

- Mantar hastalıkları,

Servi Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Servi Ağacı Kullanım Alanları Nedir?

Servi ağacı sahip olduğu muhteşem görünümü ve kokusu bakımından park ve bahçelerin peyzajında kullanılan önemli ağaç türleri arasında yerini alır. Ayrıca mezarlık alanların güzelleştirilmesi için de servilerden faydalanılır. Mobilya sektörü ve ilaç sektörü de servi ağacının önemli kullanım alanları arasında yerini almaktadır.