Şemsiye Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Şemsiye Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

İnternet üzerinden araştırılan ve merak edilen mantarlar içerisinde şemsiye mantarı geliyor. Özellikle zehirli olup olmadığı ya da yenip yenmediğini noktasında bilgi alınmaya çalışılmaktadır. Avrupa ile beraber dünyanın birçok farklı ülkesinde kullanılan bir mantar olarak da ön plana çıkıyor.



Şemsiye Mantarı Nedir?



Latince Macrolepiota olarak bilinen şemsiye mantarı, dünya çapında yaygın tüketilen ve kullanılan mantar çeşitleri içerisinde geliyor. Aynı zamanda bünyesinde önemli vitamin ve mineraller barındırmasının yanı sıra, tüketim noktasında değerlendirilir. Ancak bünyesinde toksik maddeler barındıran bir mantar olduğu için, çiğ tüketilmemesi önerilmeyen besin kaynakları arasında yer alır.



Şemsiye Mantarı Nerede Yetişir?



Şemsiye mantarı daha çok ılıman bölgelerde yetişen bir mantar türüdür. Özellikle tarla ve otlaklar ile beraber yol kenarında ya da ormanlık alanlarda yetişebilir. Aynı zamanda bulunduğu bölge itibariyle hem tek başına hem de gruplar halinde yetişme özelliğine sahiptir. Hasadı ise genelde haziran ayının sonları ile beraber kasım ayına kadar devam eder. Ilıman bir iklim üzerinden birçok farklı alanda yetişme özelliğine sahip bir mantar türüdür.



Şemsiye Mantarı Nerede Bulunur?



Şemsiye mantarı ılıman bölgelerin birçok farklı yerlerinde bulunabilir. Türkiye'de özellikle tarlalar, ormanlık alanlar, otlaklar ya da yol kenarlarında bulmak mümkün. O sebepten dolayı denize yakın bölgelerde mevsim boyunca elde edebilir. Özellikle haziran ile kasım ayları arasında olgun hale gelerek toplanır. Daha sonra özel olarak işlenmesi ile beraber Türkiye ile birlikte birçok farklı ülkede kullanılmaktadır.



Şemsiye Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Genel olarak şemsiye mantarı zehirli değildir. Özellikle mutfakların vazgeçilmez mantar türleri arasında yer aldığını söylemek mümkün. Avrupa mutfağında yaygın olarak kullanılması ile beraber Türk mutfağında da yerini alır. Ancak şemsiye mantarında benzeyen zehirli mantar türleri de bulunduğu için, toplanırken ya da tüketilirken uzmandan destek almanın önemi unutulmamalıdır.



Şemsiye Mantarı Faydaları



Şemsiye mantarı özellikle vitamin ve mineral kaynağı olarak zengin bir besindir. Özellikle bakır, çinko, selenyum, rubidyum, krom ve kobalt gibi yapılar bulunur. Aynı zamanda zengin protein ve amino asit kaynağı ile beraber, sağlık açısından önemli bir potansiyel teşkil eder. Bu yönüyle bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirirken birçok bakteri ve benzeri zararlıya karşı koruma sağlar. Aynı zamanda kalp sağlığını korur, diyet için etkilidir ve mide ile bağırsak için de önemli oranda katkı sağlar.



Şemsiye Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Şemsiye Mantarı Yetiştiriciliği



Şemsiye mantarını daha çok kendi doğal ortamında bulmak mümkündür. Tabii ayrıca ılıman iklim şartları kapsamında özel olarak yetiştirilebiliyor. Hassas bir mantar türü olması ile beraber verimli topraklara ihtiyaç duyar. Bu doğrultuda ılıman iklimlere sahip bölgelerde özel gübreleme ve ilaçlama yöntemi ile, haziran ve kasım ayları arasında yetiştirilmektedir.



Şemsiye Mantarı Özellikleri



Şemsiye mantarının en önemli özellikleri arasında lezzeti geliyor. Özellikle birçok yemek doğrultusunda Avrupa mutfağında talep görürken, otel ve restoranlarda yaygın olarak değerlendirilir. Pişirildiği vakit eşsiz bir lezzet sunması ile beraber, çiğ tüketilmemesi önerilir. Aynı zamanda insan sağlığı açısından oldukça güçlü bir mantar çeşididir. İçerdiği mineral ve vitamin kaynağı ile beraber, bağışıklık sistemini ise önemli oranda güçlendirir.