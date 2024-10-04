Tavası, pilakisi, ekşilisi...

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Palamut ekşilisi (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 8-10 dilim palamut balığı

(1,5-2 parmak eninde dilimlenmiş, takoz adı da verilir)

◊ 1 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı

◊ 100 gr tereyağı

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 2 adet orta boy patates

◊ 10-15 diş sarımsak

◊ 3-4 adet domates

◊ 3-4 adet yeşil sivri biber

◊ 2 adet limon

◊ 2 yemek kaşığı elma sirkesi

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

◊ 1/2 demet maydanoz

◊ 1/2 yemek kaşığı biber salçası

◊ 1/2 yemek kaşığı domates salçası

◊ 2 su bardağı su

NASIL YAPARIM?

◊ Bu yemek bir çeşit balık buğulamasıdır. Bu yüzden geniş, en az 35 cm çapında bir tencere kullanacağız.

◊ Zeytinyağını tencereye aktarın. Soğanları ince halka halka dilimleyip tencerenin altına dizin.

◊ Üzerine yine ince halka doğranmış patatesleri koyun.

◊ Sarımsakları ortadan ikiye bölüp üstüne aktarın. Sivribiberleri ince doğrayıp serpiştirin.

◊ Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayıp koyun.

◊ Tuz ve baharatı serpiştirin.

◊ En üste yıkayıp süzdürdüğünüz balıkları dizin.

◊ Üzerine çok ince doğranmış maydanozları serpiştirin.

◊ Bir limonun kabuğunu soyup incecik doğrayıp üzerine dizin. Böylece kat kat hazırlanmış bir balık buğulaması yapacağız.

◊ Şimdi de su, salçalar, sirke ve bir limon suyunu bir kasede karıştırıp tencerenin kenarından yemeğin içine aktarın.

◊ En son tereyağını da fındık kadar parçalara ayırıp balıkların üzerine koyun.

◊ Orta ısılı ateşin üzerine oturtun, kapağını kapatıp pişmeye bırakın.

30-35 dakika balıklar yumuşayıncaya dek pişirip servise sunun.

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Palamut pilaki (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 2 adet orta boy palamut balığı

(Her biri dört parçaya bölünmüş olmalı)

◊ 3 adet orta boy kuru soğan

◊ 2 adet orta boy patates

◊ 8 diş sarımsak

◊ 2 adet yeşil sivri biber

◊ 1 adet limon

◊ 1 demet maydanoz

◊ 2-3 adet orta boy domates

◊ (1-2 tatlı kaşığı salça)

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ 1 çay kaşığı karabiber

◊ 6 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ Türk kahvesi fincanıyla

1 fincan soya sosu

◊ Varsa 2-3 adet defne yaprağı

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NASIL YAPARIM?

◊ Kafası ve kuyruğu kesilip ayıklanmış palamut balığının her birini balıkçınızda dört yuvarlak parçaya böldürün. Bu halka şeklindeki dilimleri yıkayıp süzün.

◊ Patatesleri soyup ortadan ikiye bölün ve yarım santimden de ince olacak şekilde dilimleyin.

◊ Soğanları soyup yarım santimlik halkalar halinde doğrayın. Sarmısakları boylamasına ikiye bölün. Yeşil biberlerin saplarını kesip ince halkalar halinde dilimleyin. Domatesleri ve limonları halka halka doğrayın. Maydanozu da incecik kıyın.

◊ 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını geniş bir teflon ya da çelik tencereye gezdirin. Soğan dilimlerini tencereye koyun. Üzerine patates dilimlerini dizip sarımsakları serpiştirin. Domates halkalarını ve yeşil biberleri de soğanların üzerine yerleştirdikten sonra tuz ve karabiberi serpin.

◊ En üste palamut balıklarını yan yana yerleştirin. İsterseniz soya sosunu gezdirin. Maydanozu serpiştirip ince limon dilimlerini dizin. Varsa 2-3 adet defne yaprağını da en üste koyun.

◊ Kalan 3 yemek kaşığı zeytinyağını da gezdirdikten sonra 2 su bardağı sıcak suyu tencerenin kenarından yavaş yavaş içine aktarın.

◊ Yemeği, tencerenin kapağı kapalı vaziyette, orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca ocağın altını kısıp 30 dakika daha pişirin. İyice yumuşayan balıkları sıcak sıcak servise sunun.

◊ İsterseniz balığı fırın tepsisine dizip fırında da pişirebilirsiniz.

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Palamut tava (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 2 adet orta boy palamut balığı

◊ 1/2 su bardağı un

◊ 1/2 su bardağı mısır unu

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ 2 çay kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için

◊ 1 su bardağı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı incecik kıyılmış maydanoz

NASIL YAPARIM?

◊ Tavası, yani kızartması yapılacak palamudu balıkçınıza halka halka, yani takoz şeklinde dilimletin.

◊ Unu ve mısır ununu gazete kağıdının üzerine koyun. Tuz ve kırmızıbiberi serpip elinizle karıştırın.

◊ Takoz şeklinde doğranmış balıkları akan suyun altında iyice yıkayıp süzün. Balıkları süzgeçte en az 30 dakika bekletin.

◊ Diğer taraftan, sıvıyağı tavaya koyup kızdırın. İyice süzülen balıkları gazetenin üzerindeki unlu karışıma önlü arkalı bulayın. Balıkları tavadaki kızgın yağa koyup önlü arkalı, altın sarısı oluncaya kadar pişirin.

◊ Kızaran balıkları kâğıt havlu serilmiş bir servis tabağına alın. İsterseniz üzerini incecik kıyılmış maydanozla süsleyebilirsiniz. Salata ya da haşlanmış sebze yanında sıcak sıcak servise sunun.