Seksten Sonra Üzgün Hissetmek Normal mi?

2015'te 230 kadın üzerinde yapılan araştırmada yüzde 46'sı en az hayatları boyunca bir kere seksten sonra üzgün hissettiğini belirtmiş. Bu araştırmaya katılan cinsel olarak aktif genç kadınların neredeyse yarısının, seksin kendisi harika olsa ve hatta seks sadece mastürbasyon olsa bile, seks sonrası melankolik, endişeli, kızgın, depresif veya agresif hissettikleri anlamına geliyor.

Araştırma sonunda insanların bu duyguyu "öfke veya utanç deneyimi" ve "benlik kaybı" olarak tanımladığını söyledi. New York Times'da postkoital disforiyle ilgili bir haberde alıntılanan 20 yaşındaki bir adam deneyimini "yaklaşık bir gün boyunca kelimenin tam anlamıyla sancılı ve depresif" olarak nitelendirdi. Ancak ortaya çıkan gerçekten yaygın bir tanım; kendi bedeninizde kendinizi yersiz hissetmekti. Bu duygulara her zaman gözyaşları eşlik etmez ve bazen hisler olmadan gözyaşları olur. Her iki durum da eşit derecede kafa karıştırıcıdır, ancak hiçbiri sizi izole hissettirmemelidir.

AĞLAMAK BİR KIRILMA NEDENİ DEĞİLDİR

Yapılan araştırmalarda bulunan şey, bu durumun birçok insanı etkileyebilecek bir sendrom olduğu ve hakkında çok az araştırmamız olduğu gerçeğinin yanı sıra, çok sevdiğiniz bir kişiyle hayatınızın en iyi orgazmını yaşayabileceğiniz ve sonrasında hala gizemli bir şekilde kötü hissedebileceğinizdi.