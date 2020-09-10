Fındık ve bitter çikolata gibi atıştırmalıklar yatak odasında ateşi yükseltirken, bazı diğer yiyecekler tutkunun fişini çekebilir. Uzmanlar aşağıda sıraladığımız yiyeceklerin cinsel birlikteliği olumsuz etkileyebileceği yönünde uyarıyor. Mümkün olduğunca seks öncesi bu yiyeceklerden uzak durmak önemli. İşte seks yapmadan önce uzak durmanız gereken 9 besin...
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1
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1- SOSİSLİ SANDVİÇLER
Sosisli sandviçler ve şarküteri ürünleri seks öncesi tercih edilmemesi gereken besinlerin başında geliyor. Bu yiyecekler yüksek doymuş yağ içeriği ile penis ve vajinal arterleri tıkıyor ve seksi zaman içinde olumsuz etkilediği biliniyor. Daha sağlıklı bir alternatif olarak balık sandviçleri ya da tacoları tercih edebilirsiniz. Omega-3 yağ asitleri, cinsel uyarılma için bir nimet olan kardiyovasküler sisteme yardımcı olur.
2
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2- NANE
Nane ağız kokusu için muhteşem olabilir fakat seks öncesi tercih etmemelisiniz. Neden mi? Çünkü nanedeki mentolün testosteron seviyelerini düşürdüğü ve seks dürtüsünün düşmesine neden olduğu belirtiliyor. Aynı şekilde nane aromalı sakızı çiğnemek daha da kötüdür, çünkü çiğnemek vücudunuza hava getirir ve geğirmenize neden olur. Seksten önce nane şartsa, nane çayını deneyin. Nanen çayı mentol açısından nispeten düşük ve sindirim için sakızdan daha iyidir.
3
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3- SODA-MADEN SUYU
Soda ve maden suyu da dahil olmak üzere kabarcıklı her içecek, sizi gazlı ve şişirilmiş yapabilir. Daha iyi bir içecek için, ruh halinizi artıran , odaklanmayı geliştiren ve vücutta daha iyi kan akışını destekleyen şekersiz çayı tercih edin, seks öncesi için ideal bir seçenektir.
4
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4- PATATES KIZARTMASI
Sosisli sandviçlerde olduğu gibi, patates kızartmasındaki trans yağ, testosteron seviyelerini ve dolaşımı olumsuz etkileyebilir. Patates kızartmasının yüksek tuz içeriği, yüksek tansiyonu olan erkeklerin performansını olumsuz etkiler. Sağlıklı insanlar için, sodyum o kadar da seksi olmayan şişkinlik hissine neden olabilir. Patates için can atıyorsanız, onun yerine fırında pişmiş halini tercih edin.
5
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5- SOYA PEYNİRİ
En azından bu gece tofu alışkanlığınıza ara vermeyi düşünün. Uzmanlar tarafından yüksek miktarda bitki bazlı fitoöstrojenler ile soya bazlı yiyeceklerin çoğunun östrojen seviyelerini yükseltebileceği söyleniyor. Ve ekstra östrojen, kadınlarda ve erkeklerde cinsel dürtü hırsızıdır. Vejetaryen dostu bir alternatif olarak biraz yumurta hazırlayın. B5 ve B6 vitaminleri bakımından zengin olan kahvaltılık temel besin maddesi stresle savaşır ve daha sağlıklı bir libido için hormonları dengeler.
6
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6- KONSERVE YİYECEKLER
Tüm konserve yiyeceklerin yüksek sodyum seviyeleri, vücudunuzun sıvı tutmasına neden olduğu için gaz yapmanıza neden olabilir. Eğer illa tüketecekseniz en azından içindekileri bir süzgeç yardımıyla iyice yıkayın ya da tuzu biraz eritmek için yiyeceği yaklaşık 20 dakika suda bekletin.
7
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7- YULAF EZMESİ KASELERİ
Hiç şüphe yok ki, bu kahvaltı seçeneğinin çok sayıda sağlık yararı var. Aslında, yulaf ezmesi vücudunuzun, cinsel dürtüleriniz için iyi olan, serotonin olarak bilinen stres azaltıcıyı üretmesine yardımcı olur. Ancak tek bir oturuşta büyük bir kaseyi yemeniz ters etki yaparak cinsel isteği azaltabilir. Ayrıca, yulaf ezmesinin yüksek lif içeriği de bu hoş olmayan, gazlı hislere neden olabilir.
8
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8- YEMEKTEN SONRA MEYVE
Meyveler, onları geride tutan sindirimi yavaş bir yemek olmadığında oldukça çabuk sindirilir. Bu gecikme süresi şişkinlik, kramp ve bağırsak sorunları gibi karın sorunlarına neden olabilir. Meyve için ağır bir yemekten sonra en az iki saat bekleyin.
9
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9- ENERJİ İÇECEKLERİ
Enerji içecekleri dayanıklılık kurtarıcı gibi görünse de, yüksek dozlarda şeker ve kafein yalnızca geçici bir artışla hemen ardına bir çökmeye neden olur. Başka bir deyişle, enerjiniz sizi bitiş çizgisine götürecek kadar uzun sürmeyebilir. Çok fazla şeker, testosteron seviyelerini düşürebilir ve libidoyu zedeleyebilir. Doğal ve kalıcı bir enerji artışı için böbreküstü bezlerini besleyen siyah frenk üzümü suyunu tercih edebilirsiniz.