Seks Yapmadan Önce Uzak Durmanız Gereken 9 Besin

7- YULAF EZMESİ KASELERİ Hiç şüphe yok ki, bu kahvaltı seçeneğinin çok sayıda sağlık yararı var. Aslında, yulaf ezmesi vücudunuzun, cinsel dürtüleriniz için iyi olan, serotonin olarak bilinen stres azaltıcıyı üretmesine yardımcı olur. Ancak tek bir oturuşta büyük bir kaseyi yemeniz ters etki yaparak cinsel isteği azaltabilir. Ayrıca, yulaf ezmesinin yüksek lif içeriği de bu hoş olmayan, gazlı hislere neden olabilir.