Şarkılardan Fal Tuttum Podcast'i!

"Şarkılardan fal tutarken neyi merak ediyoruz? Tabii ki o benim hakkımda ne hissediyor ne düşünüyor konusunu! İşte bütün mesele bu... Mesela radyoda müzik dinlerken "Sıradaki benim olsun, sonra çıkan da benim" demişizdir arkadaşlarımızla...Öyle bir şarkı gelmeli ki sadece bizi sevdiğini söylemesi yetmez sevdiğini öyle bir anlatmalı ki şüpheye hiç yer kalmamalı! Yani önemlidir tuttuğumuz şarkının nasıl bir şarkı çıktığı... Siz hangi şarkı çıksa mutlu olur hatta koşa koşa gider siz ilanı-ı aşk edersiniz? Mahmure müzik yazarı Sevil Erdoğan işte bu podcast'te bunu anlatıyor..."