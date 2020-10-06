MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Eğlence Haberleri Kültür Sanat Haberleri Şarkılardan Fal Tuttum Podcast'i!
GeriKültür Sanat Şarkılardan Fal Tuttum Podcast'i!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Şarkılardan Fal Tuttum Podcast'i!
Kültür Sanat

Şarkılardan Fal Tuttum Podcast'i!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şarkılardan Fal Tuttum Podcast'i!
Abone Olgoogle-news

"Şarkılardan fal tutarken neyi merak ediyoruz? Tabii ki o benim hakkımda ne hissediyor ne düşünüyor konusunu! İşte bütün mesele bu... Mesela radyoda müzik dinlerken "Sıradaki benim olsun, sonra çıkan da benim" demişizdir arkadaşlarımızla...Öyle bir şarkı gelmeli ki sadece bizi sevdiğini söylemesi yetmez sevdiğini öyle bir anlatmalı ki şüpheye hiç yer kalmamalı! Yani önemlidir tuttuğumuz şarkının nasıl bir şarkı çıktığı... Siz hangi şarkı çıksa mutlu olur hatta koşa koşa gider siz ilanı-ı aşk edersiniz? Mahmure müzik yazarı Sevil Erdoğan işte bu podcast'te bunu anlatıyor..."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi