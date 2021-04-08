Sandy Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Sandy Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Sandy kumaş, polyester ve likra ağırlıklı rahat ve dökümlü bir kumaş türüdür. Genellikle yaz aylarında tercih edilir.

Sandy Kumaş Nedir?

Sandy kumaşlar kalın ya da ince örgü özelliği barındıran, dökümlü ve yazlık kullanıma uygun bir türdür. Polyester ipliklerden meydana getirilen Sandy kumaş, pliseli ve parlak yüzeyli elbiselerde kullanılmaktadır. Oldukça hoş ve parlak bir yapıya sahiptir.

Polyester özellikli bir kumaş türüdür. Polyestere eklenen likra sayesinde elastiklik kazanır. Polyester kumaşlarda bulunan tüm özellikler aynı şekilde sandy kumaşta da bulunmaktadır. Fakat kaliteli bir Sandy kumaşta polyester oranı oldukça düşüktür. Bu tüp kumaşlar genelde belirli bir yaşın üzerindeki kadınların giydiği kıyafetlerde kullanılmaktadır.

Sandy Kumaş Nasıldır?

Sandy kumaşlarla yapılan pliseli elbiseler oldukça modadır. Genelde de modası hiç geçmeyen kıyafetlerdir. Görüntüsü oldukça hoştur. Pek fazla ütü istemez ve kolay kırışmaz. Makinede düşük derecelerde yıkanabilir. Oldukça sağlam bir kumaş türüdür. Daha çok yaz mevsimlerinde tercih edilmektedir. Fakat polyester oranı ne kadar yüksekse bir o kadar terleme yapacaktır. Bu yüzden kaliteli bir Sandy kumaş seçmek önemlidir.

Genellikle renkler oldukça canlıdır ve canlılığını kolay kolay kaybetmez. Dökümlü olmasından dolayı salaş kıyafetlerde tercih edilmektedir. Kullanımı da oldukça rahattır. Parlak yüzeyi sayesinde şık bir görünüm kazandırır.

Sandy Kumaş Terletir mi?

Sandy kumaş polyester bazından dolayı terletir, bu yüzden kaliteli polyester oranı oldukça az olan kumaşlar seçmek gerekmektedir. Sandy kumaş türü dökümlüdür ve kullanımı oldukça rahattır. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında tercih edilir. Bunun en büyük sebebi ise terletmemesi ve ferah tutmasıdır.

Sandy Kumaş Özellikleri

Sandy kumaşlar piyasada çok kolay bir şekilde bulunabilir. Dikimi oldukça kolaydır. İster elde ister makinede dikim yapılabilmektedir. Kumaşın yapısı kalitesine göre değişmektedir. Ucuz kumaşlar terleme yapabilir fakat kaliteli bir Sandy kumaşta aynı durumla karşılaşılmaz. Kullanımı kolaydır, dökümlü bir yapıya sahiptir, parlak bir kumaştır. Renkleri solmaz ya da sararma yapmaz. Yüzeyi düzdür fakat çok fazla ütü gerektirmez. İlkbahar ve yaz aylarında tercih edilmektedir.

Sandy Kumaş Kullanım Alanları

Kaliteli Sandy kumaşlar tesettür giyimin vazgeçilmezlerindendir. Bunun en büyük nedeni kaliteli bir Sandy kumaşın serin tutma özelliğidir. Ayrıca pek çok dökümlü kıyafette kullanılır. Parlak bir kumaş olmasından dolayı abiye elbiselerde de tercih edilmektedir. Fakat genel olarak belli bir yaşın üzerindeki hanımların bluz tasarımlarında Sandy kumaşla karşılaşmak mümkündür.

Sandy Kumaş Esnek midir?

Sandy kumaşlar kalitesine göre değişmektedir. Esnek bir kumaş arıyorsanız o halde kumaşın yapısına bakmak gerekmektedir. İçerisinde yüksek oranda likra olan Sandy kumaşlar esnektir. Esnekliği kendi ihtiyaçlarınıza göre seçebilirsiniz. Likra oranı ne kadar yüksek ise kumaş o kadar esner.

Sandy Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Çekme durumu yine Sandy kumaşın kalitesine göre değişmektedir. Polyester oranı yüksek olan Sandy kumaşlar yüksek derecelerde yıkandığı zaman çekme mutlaka olacaktır. Herhangi bir kumaş alırken dahi çekme oranını hesaba katmak gerekmektedir. Kaliteli bir Sandy kumaşta iyi aynı çekme oranı görülmez. Zaten dökümlü bir yapısı olmasından dolayı çok fazla çekme durumu söz konusu değildir.

Sandy Kumaş Sıcak Tutar mı?

Sandy kumaşlar genellikle ferah tutma özelliğine sahiptir. Kış aylarında pek tercih edilen bir kumaş türü değildir. Polyester oranı yüksek ise o zaman terletme oranı da yükselir. Fakat bu da pek sağlıklı değildir.