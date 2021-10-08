Rüyada tırnak kırılması ne anlama gelir? Rüyada el ve ayak tırnadığını kırıldığını görmek

Rüyada tırnak kırılması, genel olarak hastalık ve ölüm gibi üzücü olaylara işaret etmektedir. Rüyada el tırnağının kırılması eş ile ayrılmaya, rüyada ayak tırnağının kırılması ise arkadaşlar ile kavga etmeye işaret eder.



Rüyada Tırnak Kırılması Ne Anlama Gelir?



Rüyada tırnak kırılması, rüya tabirlerinde oldukça üzücü olayların habercisi olarak yorumlanmaktadır. Rüyasında tırnağının kırıldığını gören kişinin bir hastalığa yakalanacağına delalet edilir. Bunun dışında rüyayı gören kişinin çok sevdiği bir yakınının ölüm haberi alacağına ve bu haber sonrası çok üzüleceğine işaret edilmektedir.



Rüyada El Tırnağının Kırılması



Rüyada el tırnağının kırılması, eş ile ayrılığın habercisi olarak yorumlanmaktadır. Rüyasında el tırnağının kırıldığını gören kişi eğer evliyse eşi ile arasında ciddi tartışmalar yaşanacaktır. Bu tartışmalar sonrasında barışma yoluna gidilmeye çalışılsa da işin sonunda ayrılık kaçınılmaz olacaktır. Bu ayrılık sonrası her iki tarafta üzüntü duyacak olsa da ayrılık sonrasında yeniden birleşme mümkün olmayacaktır.



Rüyada Ayak Tırnağının Kırılması



Rüyada ayak tırnağının kırılması, kişinin dost ve akrabaları ile arasının bozulacağına delalet etmektedir. Rüyasında ayak tırnağından herhangi birinin kırıldığını gören kişinin çok sevdiği arkadaşları ile arası bozulacak ve bunun sonucunda hiç istemediği tartışmalar yaşanacaktır. Bu tartışmaların ardı arkası kesilmemesi sonucunda uzun yıllar devam eden büyük dostluklar birden bitecektir. Aynı zamanda rüya sahibinin bazı akrabaları ile de arası iyice açılacaktır.



Rüyada Tırnak Kırılması ve Kanaması



Rüyada tırnak kırılması ve kanaması, kişinin acı çekeceğine ve hastalıklar ile boğuşmak zorunda kalacağına delalet edilmektedir. Rüyayı gören kişi eğer sağlığına dikkat etmemeye devam ederse ciddi bir hastalığın pençesine düşecek ve bu hastalıkla uzun süre mücadele etmek sorunda kalacaktır. Aynı zamanda rüya sahibi aşk acısı çekecek ve iş hayatında da aksilikler uzun süre kendisini bırakmayacaktır.