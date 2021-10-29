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Haberler >Mahmure >Eğlence >Rüya Tabirleri>Rüyada tekne görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye binmek ve tekne batması anlamı...
Rüya Tabirleri

Rüyada tekne görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye binmek ve tekne batması anlamı...

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Rüyada tekne görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye binmek ve tekne batması anlamı...

"Rüya kelimesi günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaşılan terimlerden bir tanesidir. Rüya, uyku sırasında görülen, kimi zaman günlük yaşamdan kimi zaman ise gelecek ile ilgili kesitler veren, görsel ve işitsel algıya bağlı olarak oluşan duygular bütünüdür. Peki, Rüyada tekne görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye binmek ve tekne batması anlamı nedir tüm detayları ile derledik."

Rüyada görülen nesnelerin ya da canlıların görülme durumuna göre pek çok farklı şekilde yorumlaması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de teknedir. Teknenin görüldüğü duruma bağlı olarak yorumlanan pek çok anlamı vardır. Bu nedenle çoğunlukla araştırılan bir konu haline gelmiştir.

 Rüyada Tekne Görmek

 Rüyada tekne görmek, rüya sahibinin sağlık sıkıntılarının sonlanacağına, bereket kapılarının açılacağına, oldukça mutlu ve keyifli bir yaşam süreceğine işarettir. İş yaşamında başarısının artacağına ve bu sayede finansal olarak rahatlayacağına işaret eder.

 Rüyada Tekneye Binmek

 Rüyada tekneye binmek, rüya sahibinin kısa bir zaman diliminde yaşayacağı sürpriz bir gelişmeye alamet eder. Genellikle bu rüya müjde habercisi olarak yorumlanır.

 Rüyada Tekne Batması

 Rüyada tekne batması, rüya sahibinin oldukça sıkıntılı bir döneme gireceğine ve bu sebeple mutsuz olup üzüleceğine işaret eder. Batan teknenin içerisinde olmak ise, rüya sahibinin bir seyahate çıkacağı şeklinde yorumlanır.

 Rüyada Tekne Almak

 Rüyada tekne almak, rüya sahibi eğer bekar ise hayırlı bir kısmet ile evlilik yoluna gireceğine, müjdeli haberler alacağına, işlerinin yolunda olacağına, maddi olarak kazanç sağlayacağına, şansının açılacağına alamettir.

 Rüyada Tekne Kullanmak

 Rüyada tekne kullanmak, rüyada görülen tekne genellikle mutluluk habercisidir. Rüya sahibinin yakınlarından bir kimsenin düğününe katılacağına, başarılı olacağına işaret eder.

 Rüyada Teknede Gezmek

 Rüyada teknede gezmek, rüyayı gören kişinin ettiği veya edeceği duaların kabul olacağına, manevi ve maddi sıkıntılarının çözüleceğine alamet eder.

 Rüyada Tekne Alabora Olması

 Rüyada tekne alabora olması, rüyayı gören kişinin iş yaşamının sıkıntılı bir sürece gireceğine ve bu nedenle zor zamanlar yaşayacağına işaret eder.

 Rüyada Tekne Altında Kalmak

 Rüyada tekne altında kalmak, bu rüyanın hem olumlu hem de olumsuz manası vardır. Bazı yorumcular rüya sahibinin yeni atılımlar içerisinde olacağını ve başarıyı elde edeceğini ifade eder. Bazı yorumcular ise, rüya sahibinin sıkıntılı süreçlere gireceğine ve pişmanlıklar yaşayacağı şeklinde yorumlamaktadır.

 Rüyada Tekneye Atlamak

 Rüyada tekneye atlamak, rüyayı gören kişinin kısa süre içerisinde başarılı işlere imza atacağına yorumlanır.

 Rüyada Teknede Asker Görmek

 Rüyada teknede asker görmek, bu rüya bazı insanların kıskançlık yaptığına işaret eder. Bu nedenle rüyayı gören kişi zor durumlar ile karşılaşabilir.

 Rüyada Tekne Bağlamak

 Rüyada tekne bağlamak, rüya sahibinin hayırlı bir evlilik yapacağına ya da bir çocuğunun olacağına işaret eder.

 Rüyada Tekne Bozulması

 Rüyada tekne bozulması, rüyayı gören kişinin özgürlüğünün kısıtlanacağına alamettir.

 Rüyada Teknenin Karaya Çıkması

 Rüyada teknenin karaya çıkması, rüya sahibinin sıkıntı ve keder yaşayacağına alamet eder.

 Rüyada Tekne Devrilmesi

 Rüyada tekne devrilmesi, rüya sahibinin ortaklı bir işe girip başarılı olacağına delalet eder.

 Rüyada Teknede Dalgalarla Boğuşmak

 Rüyada teknede dalgalarla boğuşmak, rüya sahibinin oldukça önemli olan bir fırsatı çok iyi değerlendireceğine işaret eder.

 Rüyada Teknede Denize Girmek

 Rüyada teknede denize girmek, rüya sahibinin yaşamında birtakım değişiklikler olacağına, bazı düşmanlar edineceğine işaret eder.

 Rüyada Eski Tekne Görmek

 Rüyada eski tekne görmek, geçmiş ile ilgili hayırlı bir haber alınacağına işaret eder.

 Rüyada Teknede Fırtına Görmek

 Rüyada teknede fırtına görmek, rüyayı gören kişinin çalkantılı bir dönem yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

 Rüyada Teknede Fare Görmek

 Rüyada teknede fare görmek, tekne her ne kadar müjde olarak nitelense de fare, kötü ve çirkin bir kadına işaret eder. Rüya sahibinin pek mutlu olmayacağı ilişki içerisinde olacağına işarettir.

 

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