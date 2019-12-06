Rüyada silah görmek ne anlama gelir? Rüyada silah sıkmak ve silah sesi anlamı

Rüyayı gören birey, rüyasında silahı ateşlediğini görür ise bu, tüm istek ve dileklerinin gerçekleşmesi manasına gelir. Birey rüyasında silah ile donandığını görürse, bu o bireyin başarısına, zaferine, hayatta karşısına çıkacak fırsatlara, açık bahtına ve şansına işaret etmektedir. Rüyasında silah gören bireyin kısmeti de açık olur. Hasta kişilerin şifa bulacağına, kıtlık ve yokluk çekenlerin zenginliğe ve bolluğa delalet eder.

Rüyada Silah Sesi Duymak

Rüyada silah sesi duymanın anlamı; alınacak olan kötü haberi simgeler. Bu kötü haber, rüya sahibinin moralini bozacak, bir süre yapılması gereken işlerin ihmal edileceği söylenebilir. Rüya hakkında yapılan bir başka tabir ise, gizli olan bir konunun ifşa edilmesidir. Bu vaziyet hem başkası bakımından olabilir hem de kişinin kendisi tarafından olabilir. Rüyanın işaret ettiği konulardan birisi de yaşanacak olan kaygıdır. Bu kaygının nedeni her ne olursa olsun, biraz büyütülüp, gereksiz yere kuruntu yapılacaktır.

Rüyada Silah İle Ateş Etmek

Kişinin etrafında olan kimi bireylerin dost gibi görünmelerine karşın samimiyetsiz olmaları, rüya sahibinin de farkına varması, rüyanın açıklaması olarak verilebilir. Bu vaziyetin ortaya çıkmasından sonra, etraftaki kimi ortamlardan kopmaya başlanacaktır. Bireyin arkadaşları arasından kişilerle ayrılıkların ortaya çıkması da mümkündür. Bu vaziyetin yeni başlangıçlar yapmak adına fırsat olduğu unutulmamalıdır.

Rüya İçerisinde Silah Sıkmak

Rüyada silah sıkmak; rüya sahibinin, iş ve sosyal yaşamında oldukça ahlaklı bir kişi olarak tanındığına, bu huyunun sayesinde insanlar açısından çok sevildiğine, oldukça geniş çevre içerisinde ahlaklı ve temiz kalplı bir birey olmasıyla oldukça değerli ve önemli bir insan şeklinde görüldüğüne ve bu insanlardan yapacağı her işte yardım göreceğine alamet etmektedir.

Rüya İçerisinde Silah Sıktığını Görmek

Rüyayı gören bireyin, sosyal ve iş yaşamında oldukça dürüst, temiz, ahlaklı biri olarak tanınmasına, iyi bir karaktere sahip olmasına ve çok hayırlı düşündüğüne, yaşamış olduğu herhangi bir sorunda çevresindeki bütün insanlardan destek göreceğine delalet eder.

Rüya İçerisinde Birine Silah Sıkmak

Rüya birine silah sıkmak; rüyayı gören bireyin iş yaşamında ahlaklı olmasının sayesinde sağladığı şöhreti ve kazancı yardımca gereksinimi olan bir birey adına kullanacağına, bu bireyin problemlerinden ve sıkıntılarından kurtulmasına yardım edeceğine, bu bireyden oldukça önemli hayır duaları alacağına, hayırlı günler göreceğine rivayet eder.

Rüyada Silah Kullanmak

Rüya içerisinde silah kullanmak, rüyayı gören bir kişinin güç gösterisinde bulunma gereksinimini gösterir. Etrafındaki bireylere, düşmanlara karşı kendisini daha mühim ve yüksek göstermek adına kimi girişimlerde bulunur. Fakat insanlardan beklenen itibar görülmeyecektir. İnsanların kendisine saygı duymamış olması, rüyayı gören kişinin hayal kırıklığı yaşayacağı söylenebilir. Fakat bu amacından kişi vazgeçmeyecektir. Rüyayı gören bireyin atacağı adımların doğru olmayacağı, bu sebeple de her defasında hüsranla ayrılacağı söylenebilir.

Rüyada Silahla Vurulmak

Rüya içerisinde silahla vurulmak, rüyayı gören kişinin aşk yaşayacağına ve yaşamında bir anda farklılıklar yaşayacağına işarettir. Rüyayı gören kişi, uzun zamandır arzu ettiği, beklediği bireyin sonunda bulacağı ve onunla güzel ilişki yaşayacağı söylenebilir. Rüya içerisinde silah ile kendisini vuran bireyi tanıyorsa, o kişiden gelecek zararlara karşı hem kendisini hem de ailesini koruması gerekir.