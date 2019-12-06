Rüyada para görmek ne anlama gelir? Rüyada kağıt ve bozuk para görmenin tabiri

Bunun dışında yapacağı yardımlar ve ibadetler ödüllendirilecektir. Bunun yanı sıra rüyada para görmek; kişinin etrafındaki iki yüzlülere ve kişiye karşı edilecek laflara da yorulur. Genel olarak para rüyası; dedikodulara, kişiye söylenen kötü laflara veya kişinin söyleyeceği kötü laflara işarettir. Para kimi zaman da çekilecek olan sıkıntılara işarettir. Manevi ve maddi zorluklar kişinin kapısında olabilir. Kimi zaman tabirciler, bu problemin hemen sonrasında büyük sevinç yaşayacağını söylemektedir.

Rüyada Kağıt Para Görmek

Rüyada kağıt para görmek; sosyal ve iş yaşamında kimi konularda çok ufak sorunların ve sıkıntıların yaşanacağına fakat daha sonra bu problemlerden kurtulup, kısa zamanda normal yaşama dönülerek rahat hayat sürüleceğine işarettir. Bunun yanı sıra, yaşanan sorunların ardından konfor içerisinde yaşanacağına yorumlanır. Bu rüyayı gören kişinin karşısına yakın zamanda mühim bir iş fırsatı çıkmaktadır. Bu fırsatı değerlendirirse çok yüksek başarı kazanarak önemli paralar elde eder. Kimi zaman bu rüya bireyin yaşayacağı problemlerdir. Maddi manada borçlanmaya, zenginlikten sonra kaybedilecek bir miktar paraya, iş yaşamında yaşanacak bir takım güçlüklere, sorun çektikten sonra refaha ermeye, kurtuluşa ermeye de yorulur.

Rüya İçerisinde Para Aldığını Görmek

Rüyada para aldığını görmenin anlamı hayırlı rüyadır. Bu rüyayı gören kişi, güzel nimetlerle bir araya gelir. Para alan birey, sevindirici haberler alacaktır ve ufak zamanda mutlu olur. Yine sorunlardan mutlu olma, ferahlama, kederin gitmesi, yaşanan güçlüklerden kurtulma manasına da gelir. Rüyada para verdiğini görmek ise tam tersidir. Rüyada para veren, dünya içerisinde elinden para çıkarır. Bu rüya elden gidecek mala, şöhretin ve şanın kaybedilmesine işaret eder.

Rüyada Bozuk Para Görmek

Rüyada bozuk para görmek; çok iyidir. İş yaşamında sağlanacak başarılara, insanlar bakımından takdir edilmeye, değerin bilinmesine, ufak zamanda gelecek önemli bir paraya, verilen sözün tutulacağına, sorunların gidip feraha ermeye işaret eder. Tomar ile kağıt ya da para da aynı biçimde yorumlanır. Kimi tabircilere göre bozuk para, rüyayı gören kişinin hakkında yapılacak olan dedikodu şeklindedir.

Rüyada Bozuk Para Saymak

Rüyada bozuk para saymak; bireyin para harcayıp, malı elden çıkarmasına delalet eder. Bozuk para sayan birey, hiç ummadığı borçların yüzünden elindekini kaybeder ve para harcar. Yorumculara göre bozuk para; dedikodu yapmaya ve insanların arkasından hoşlarına gitmeyecek olan lakaplar takmaya işaret şeklindedir. Bu sebeple rüyasında bozuk parayı sayan kişi, yukarıda sayılan eylemleri gerçekleştirmektedir. Bozuk paranın tutarı ne kadar ise çokça söylenecek olan sözlerde çok olur. Bazen ise bu rüya iş yaşamında mutluluğa, istenen başarıları almaya ve refaha delalettir.

Rüyada Demir Para Görmek

Rüya içerisinde demir para görmek; ağırlık şeklinde ifade edilir. Rüyayı gören bireyin hastalanması, üzülmesi, kederlenmesi ve kötü haberler alması biçiminde yorumlanır. Rüyasında demir para gören kişi hayal kırıklığı yaşar. Ticaret yaşamında da mağlup olur. Aşk yaşamında değer görmemek biçiminde tabir edilmektedir. Bir birey rüyasında kendisine avuç dolusu paraların uzatıldığının görülmesi, rüyasında parayı kendisine uzatan bireyin sıkıntısını alacaktır. Yani onun hastalığına yakalanacak veya negatif enerjisinden etkilenecek anlamına gelir. Rüyada demir para gören kişi, biraz sıkıntıya girebilir.