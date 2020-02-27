Rüyada mısır görmek ne anlama gelir? Rüyada mısır yemek ve patlatmak tabiri

Alimlere göre rüyada görülen mısır, bereket ve hüküm sürmeyi simgeler. Rüya sahibi geniş bir hayatın içine girer.



Hayatından memnun olacak güzellikte işler yapar. Rüyada mısır gören kişi, işi yoksa iş edinir. İş sahibiyse mutlu olacağı haberler alır. Kendisiyle mutlu olmayı başlar. Yorumcular, rüyasında mısır gören kimselerin, etraflarına duyarlı olduklarını belirtirler.



Rüyada Mısır Tarlası Görmek



Rüyada mısır tarlası görmek, acemi olunan bir işte ehil olmaya adım atılmasına rivayet eder. Kişi deneyimsiz olduğu bir işte, sevineceği adımları atmaya başlar. Hayatında bir takım değişimler yaşanır. Rüya sahibi hayatın genelinde deneyimli hale gelir.



Atacağı adımlarda öncelikle düşünür. Yorum yapan kimseler, rüyasında mısır tarlasında çalıştığını gören kişinin, hikmetli işlerinin olacağına rivayet ederler. Rüyada mısır tarlası gören kişi, hayattan memnun olur. Rüyada mısır tarlası gören kişi için huzur vakti gelir.



Rüyada Mısır Yemek



Rüyada mısır yemek, hayalin gerçekleşme noktasına geldiğine işarettir. Rüya sahibi çalıştığı bir yerde karşılık almaya başlar. Hayatını geçirecek kadar para kazanmaya başlar. Özgürlüğü yolunda, emin adımlarla ilerler. Rüyada mısır yediğini gören kimse için yaşamda bazı değişimler olacaktır.



Kişi, mısırları hızlıca yiyorsa, acelesi olan işe rivayettir. Yorumcular, acele edilmesi gereken işin genellikle hayırlı birliktelikler, yani evlilik olduğunu ifade ederler. Kişi kazandığından daha azını harcar. Bu sayede birikim yaparak, kendisine mülk edinecek seviyeye ulaşabilir.



Rüyada Mısır Patlatmak



Rüyada mısır patlatmak, kişinin az kalan işte başarılı sonuç almasına hikmettir. Yorumculara göre rüyasında mısır patlatan kimsenin, hedeflerine ulaşmakta beceri sahibi olduğunu ifade ederler. Bu sayede önlerine gelen zorlukları kolayca atlatabilirler. Rüya alimleri, mısır patlatmanın, hikmete işaret ettiğini, kişiyi mutlu edecek adımlara işaret ettiğini ifade ederler.



Rüyada Mısır Tanesi Görmek



Rüyasında mısır tanesi gören kişi için yorumcular, küçük işlerde başarı kazanılmasını rivayet ederler. Bazı yorumcular, rüyayı gören şahsın, atacağı küçük adımların kendisini hedefine ulaştıracağını belirtirler. Bu manada mısır tanesi rüyası, hayırlı ve kısmete açılan kapı olarak nitelendirilir. Rüya yorumcuları, mısır tanesi görüp onu yemenin işlerin çok güzel noktaya varacağına hikmet ettiğini belirtirler.



Rüyada Haşlanmış Mısır Görmek



Rüyada haşlanmış mısır görmek, dertlerden arınmaya, makul ölçüde edinilen kazanımlara hikmet edilmiştir. Rüya tabiri yapan alim kişiler, haşlanmış mısırın kişiye deva geleceğine işaret ettiğini söylerler. Rüya sahibinin kendisi veya yakınlarından birinin hastalıklarına şifa bulunur. Dertleri çözülecek duruma gelir. Kişi hem kendisine hem başkalarına fayda vermeye başlar.



Rüyada Mısır Toplamak



Rüyada mısır toplamak, akıllı insanlardan yardım alınmaya işarettir. Rüyayı gören er kişinin hayalindeki işlere ulaşması için akıllı insanlara başvurduğuna ve yardım aldığına hikmettir. Alimler, rüyasında mısır topladığını gören kişinin mutlu olacağını, işlerini bitirebilecek kapasiteye sahip olunduğunu belirtirler. Başka insanlarla birlikte, mısır toplamak, yardımlaşarak bir yere varılabileceğine delalettir.



Rüyada Mısır Satın Almak



Rüyada mısır satın almak, güzel olmayan rüya anlamına gelir. Kişi, rüyasında mısır satın aldıysa, bu onun için bazı değişimlerin olacağına rivayet edilir. Rüyada mısır satın alan kişi, akılla değil, düşünceyle hareket eder. Yorumcular, kişinin aklına güvenmesinin icap ettiğini işaret ederler. Ayrıca mısır satın alan kişinin iflas etmesi söz konusu olabilir.