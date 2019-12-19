Rüyada karpuz görmek ne anlama gelir? Rüyada karpuz kesmek ve yemek tabiri

Rüya içerisinde karpuz görmek kimi zaman hayırlı bir haber şeklinde yorumlanmaktadır. Kimi zaman ise yaşanacak sorunlu ve sıkıntılı günlerin yaklaştığına, kimi zaman bir dost ve dostla alakalı yaşanacak olumsuz gelişmeler anlamına gelmektedir. Bu vaziyette rüyanın içeriği konusunda kesin bir şey söylemek adına rüyanın net şekilde tanımlanması gerekir.

Rüya İçerisinde Karpuz Kesmek

İslami tabirlere göre rüyada karpuz kesmek, alınacak olan kötü haber şeklinde yorumlanır. Kimi tabirciler de rüyasında karpuz kesen bireyin işiyle alakalı oldukça mühim bir fırsatı kaçırması ve parasının bereketinin kaçması şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Karpuz Yemek

Bu rüyayı gören kişinin oldukça güç günler geçireceği, başka insanlar sebebiyle canının sıkılacağı, sinirden küplere bineceği ve sinirlerinin alt- üst olacağının anlamını taşır. Rüyayı gören bireyin arkasından söylenen kötü sözler, kişinin moralini çok bozacaktır ve ruh halini etkileyeceğine işaret eder. Rüyayı gören bireyin etrafındaki hileci ve fesat bireylerin varlığına, bu bireylerden gelecek olan probleme rivayet edilmektedir.

Rüyada Kişinin Kendisinin Karpuz Yediğini Görmesi

Biri, rüyası içerisinde karpuz yediğini görürse, o birey kimi kişilere çok kırılacak, alınacak ve küsecektir. Rüyayı gören bireyin, kendisine haksızlık şeklinde göreceği ve üzüleceği kimi olayları yaşayacağı manasına gelir.

Rüyada Tatlı Karpuz Yemek

Rüyada bireyin tatlı karpuz yediğini görmesi oldukça iyi anlamlara sahiptir. Bu rüya, iyilik ve güzelliğe işaret eder. Rüyayı gören kişinin rüyası hayırlı biçimde tabir edilmektedir. Kişi, yapmak istediği bütün işleri başarılı bir biçimde tamamlayacağına, rahat ve huzurlu bir yaşama kavuşacağına ve mutlu bir yaşama sahip olacağına işaret etmektedir. Aynı şekilde rüyada tatlı karpuz görmek, bireyin uzun zamandır bekleyip alamadığı, çok istediği haberi alacağına, bütün işlerinin hayırlı bir biçimde sonlanacağına işaret etmektedir.

Rüya İçerisinde Karpuz Tarlası Görmek

Bu rüyayı gören birey, hasat konusunda bolluk yaşayacaktır. Bilhassa ele geçecek para tutarında ciddi artış olması şeklinde yorumlanır ve zenginlik manasına gelir. Tarla içerisinde oldukça çok sayıda karpuz görmek, işlerin iyiye gideceğinin işareti olmasının dışında yeni yatırımın da habercisidir. Kazanç getirecek ufak çaplı bir işletmenin açılması ya da ek iş manasında bir projeye yönelip, daha çok para kazanmaya yorulur.

Rüya İçerisinde Karpuz Tarlası Almak

Rüyada karpuz tarlasının satın alınması gerçek yaşamda ederi oldukça yüksek mala kavuşmak ya da mülk sahibi olmak ile yorumlanır. Bilhassa büyük ev, iş yeri ya da yazlık yeri almak manasına da gelmektedir. Tarla ya da arazi satın alıp iş kurmak biçiminde de yorumlanır. Rüya elde olan paranın ilerleyen vakitlerde değerlenmesi açısından doğru biçimde yatırım yapılacağını ve neticenin yüz güldüreceğini ifade etmektedir. Bireye desteğini esirgemeyen birçok dostun varlığı şeklinde de yorumlanan rüya, zor ve dar günlerde bu kişilerden umulmayan önemde yardım ve destek alınacağını ve manevi manada mutluluk duyulacağının habercisidir.

Rüyada Karpuz Almak

Rüya içerisinde alınan karpuz, yeni girişim anlamına gelir. Kişi işinde yapacağı bir yükseliş veya yeni bir iş adına atacağı adımı ifade eder. Rüya içerisinde biri, karpuz satın aldığını görürse, bu rüya o birey adına hayırlı biçimde yorumlanır. Yakın zaman içinde işinde önemli adımlar atıp yatırım yapacağına ve bu vaziyette para yatıracağına işaret eder. Bunun dışında rüya içerisinde görülen karpuz iş yaşamında yaşanacak olumlu gelişmelerin habercisidir.





