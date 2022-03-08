Rüyada idrar yapmak ne demek? Rüyada idrar görmek ve temizlemek tabiri

Rüyada idrar yapmanın genel olarak tabiri sıkıntı ve stresten kurtulmaya işaret olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada İdrar Yapmak

Rüyada idrar yapmak kişinin bir dönem içinde bulunduğu stres ve sıkıntılardan kurtulmasına işaret etmektedir. Rüyada idrar yaparak rahatladığını gören kişinin dert ve maddi sıkıntılarından kısa zamanda kurtulacağım şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüya tabircilerine göre rüyada idrar yapmak veya idrarını yaparken görmek kişinin kendi sıkıntılarını çözmesine ve başkalarının sıkıntı ve kederlerinden kurtulmaya yardım etmesine işaret eden rüyalar arasında sayılmaktadır.

Rüyada idrarını yapmak bir hastalıktan veya kötülükten kurtulmaya da yorumlanmaktadır. Kimi tabircilere göre rüyada idrar yapmak geçmiş yaşantıların sonlanmasına yeni bir yaşam düzenine de işaret eden rüyalar arasında bulunmaktadır.

Rüyada İdrar Görmek

Rüyada idrar görmek veya başkasının idrarın görmek yaşadığı ilişkilerde bazı sorunlar çıkacağına ve çevresindeki kişilerin sorun ve sıkıntılardan rüyayı gören kişiyi sorumlu tutacağına işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin dikkat etmesi ve sorumluluk aldığı konularda ince eleyip sık dokunması gerekmektedir.

Rüyada İdrar Temizlemek

Rüyada idrar temizlemek kişinin kendi işlerini tamamlayıp çevresine de yardım ettiğini işaret etmektedir. Başkasının idrarını temizlediğini rüyada gören kişi başkalarının sorumlularını alan ve pişman olan kişi olarak yorumlanmaktadır. Rüyada idrar temizlediğini gören erkek ise yaptığı hataları düzeltmek isteyeceğine rüyada idrar temizlediğini gören kişi bir kadın ise geçmişteki hataları sık sık hatırlayarak gereksiz yere üzülmek şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada idrar temizlemek geçmişi yad etmek şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada İdrar Kokusu Duymak

Rüyada idrar kokusu duyduğunu veya bir ortamda idrar kokusu geldiğini gören kişi yaşadıkları olaylardan oldukça etkilenen ve şüphelenerek araştırma yapan kişi olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada idrar kokusu duymak varlığından şüphelenilen durumun gerçek olması ihtimalini ortaya koyan rüyalar arasında sayılmaktadır.

Rüyada İdrar Kaçırmak

Rüyada idrar kaçırmak rüyayı gören kişinin içinde bulundurduğu sırları veya gizli düşünceleri paylaşması ve paylaştığı kişilerden hoşnut olmaması anlamına gelen rüya tabirleri arasında bulunmaktadır.

Rüyada idrar kaçırmak gizli sırları açıklamak veya gizli düşmanlıkların kısa zamanda ortaya çıkacağı şeklinde tabir edilen rüyalar arasında bulunmaktadır.