Rüyada Hortum Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Hortum Almak Ve Kesmek Tabiri

Rüyada hortum görmek genellikle iyi olayların artarda geleceği ile ilgilidir. Sevindirici haberler ve hanede bereket habercisidir. Fakat rüyanın asıl yorumu rüyanın görülme şekli ile de ilgilidir.

Rüyada Hortum Görmek

Rüyada hortum görmek, pek çok rüya alimi tarafından da hayırlı ve kazanç dolu bir rüya olarak tabir edilir. Bu rüyanın yorumu genellikle kişinin yeni girişeceği işlerden büyük bir kazanç elde etmesi ile alakalıdır. Kişinin yaptığı işlerin karşılığını bulması ve bir anda büyük bir kısmete erişmesi anlamına gelir. Bazı alimler bu rüyayı çok fazla çaba harcamadan kişinin büyük bir kazanca erişmesi şeklinde de yorumlamıştır. Özellikle rüyayı gören kimseye bir miras gelmesi ya da beklemediği bir yerden borcunun ödenmesi de diğer bir rüya açıklamasıdır. Maddi açıdan bereketi ve bolluğu simgeleyen bu rüya kişinin gönlünün ferah olmasına ve hanesinde huzurun oluşmasına da delalet eder.

Rüyada Hortum Kesmek

Rüyada hortum kesmek, bir nasibin bir anda kesilmesi anlamına gelir. Özellikle rüya sahibinin yapacağı hatalardan dolayı gelirinin düşmesine ve hanesinde maddi sıkıntının oluşmasına delalet eder. Rüyada hortum kestiğini gören kimse çevresindeki düşmanlardan zarar görebilir ve bu nedenle maddi kayıplara uğrayabilir. Rüyada görülen hortum çoğu zaman maddiyatla ilişkilendirilir. Bu nedenle rüyasında hortum kesen kimse maddi kazançlarına dikkat etmelidir.

Rüyayı gören kişi bir kadınsa bir borca girebilir ya da bir kısmeti kapanabilir. Genellikle rüyada hortum kesmek alimler tarafından da olumsuz bir rüya olarak yorumlanır. Bu sebeple rüyayı gören kimse eğer bir işe girişmek istiyorsa mutlaka çok dikkatli olmalı ve kazancını korumalıdır. Aksi halde büyük bir kayıpla karşılaşabilir.

Rüyada Hortum Almak

Rüyada hortum almak, rüya sahibi açısından hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Rüyasında hortum alan kişi eğer maddi anlamda bir sıkıntıdaysa çevresinden bir yardım görür ve maddi anlamda güç kazanır. Rüya sahibi bir iş arayışındaysa beklemediği bir anda yakın çevresinden bir iş haberi gelir ve bolluğa erişir. Kadınlar için bu rüya kısmetin ve hanede bereketin artması olarak yorumlanır. Rüya alimleri rüyada hortum aldığını gören kimse için kısmet kapılarının aralanacağını belirtmiştir. Genellikle rüya sahibine bir yardım eli uzanır ve kısmetini kendisi bulur. Hayırlı ve kısmet dolu bir rüya olarak kabul edilen bu rüya hanede ferahlığı da simgelemektedir.

Rüyada Hortum Çıktığını Görmek

Rüyada hortum çıktığını gören kişi hayatında bir kargaşanın içerisine düşebilir. Rüyada hortum çıkması bir hava olayı şeklinde değerlendirilir. Kişinin beklemediği bir anda kendisini karmaşa içerisinde bulması şeklinde de rüya yorumlanır. Bu karmaşa kişinin iş ya da özel hayatıyla alakalı olabilir. Özellikle rüyada görülen hortum, kişiye zarar veriyorsa bu karmaşadan rüya sahibi büyük ölçüde etkilenir. Fakat sadece rüyada hortum çıktığı görülüyorsa rüya sahibi zarar almadan bu karmaşadan kurtulabilir.

Bazı rüya yorumcuları bu rüyayı güzel haberler öncesinde kişinin çaba harcaması şeklinde de değerlendirmiştir. Özellikle beklenen haberin kısa zamanda gelmesi için kişinin öncesinde gerekli ortamı hazırlamasına ve çaba göstermesine yorumlanır. Bu çaba sonrasında rüya sahibinin beklediği haberlere kısa zamanda erişeceğini ve bu haberler sayesinde mutlu olacağını simgeler.