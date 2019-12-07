Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada kendini hamile görmenin tabiri

Rüya içerisinde kendini hamile görmek; refaha ve berekete, güzel haberlere, huzur bulmaya işaret şeklinde yorumlanabilmektedir. Bu rüyanın genel şekilde hayırlı olduğu oldukça rahat söylenebilir. Bu rüya hakkında pek çok yorum yapılsa da, hepsinin güzel neticeleri ifade ettiği söylenebilir. Rüyada kişinin kendisini hamile görmesi, yakın zaman içerisinde bir kısmete ulaşacağı şeklinde yorumlanır. Evli iken kendini hamile gören kişi ile alakalı olarak, bebek sahibi olmak tabiri yapılırken, bekar iken görülen rüya da oldukça hayırlı bir kısmet tabiri yapılmaktadır. Aile içinde borçların kapanacağı ve maddi olarak rahatlığın ortaya çıkması, beklenen neticelerin içerisinde yer almaktadır.

Rüyada Birinin Hamile Olduğunu Görmek

Rüya birisinin hamile olduğunu görmek; yeni başlangıçlara yorulur. Bu rüyayı gören kişinin, piyasa değiştireceğine, yeni işe başlayacağına, önemli sorumluluklar alacağı mevkiye ulaşacağına da delalet eder. Rüyada hamile olan birey tanınıyor ise, o kişinin oldukça başarılı bir hayata ehil olacağına, zenginliğe işarettir. Kimi yorumlara göreyse, bir kadının hamile olduğunu görmek; üzüntü ve keder veren olaylara tabirdir. Aynı şekilde kötülükler ile karşılaşacağı ve sorunlarla dolu bir yaşamın oldukça yakın olduğunu bildirmektedir.

Rüyada Kişinin Kendisinin Hamile Olduğunu Görmesi

Rüyasında kendisinin hamile olduğunu gören kişi bekar ve gençse; hem ailesini hem de kendisini zor vaziyette bırakacak bir olaya neden olur. Bir başka yoruma göre bu rüyayı gören kişinin hanesine hırsız gireceği şeklinde yorumlanır. Mal varlığında kayıpların yaşanacağına ve maddi anlamda kayıpların olacağına yorulur. Evli bir kadının kendisini rüyasında hamile olması, eşiyle önemli tartışmalar yaşanacağına, ayrılık yaşanacağına yorulur.

Rüya İçerisinde Hamile Görmek

Rüyada hamile görmek; tek bir biçimde yorumlanmaz. Bir kadının rüyası içerisinde hamişe olduğunu görmesi varlığa, bir erkeğin bu rüyayı görmesi ise zorluk ve sıkıntıya işaret etmektedir. Aynı şekilde erkek veya kadın fark etmeden rüyasında hamile birini gören bireyin, karnı ne kadar büyükse aynıoranla mal sahibi olacağı manasına gelir. Eğer erkek rüyası içerisinde karısının hamile olduğunu görür ise, mal varlığının olmasını istemektedir. Rüya içerisinde hamile kadını görmek; kedere, sıkıntıya, zorluklara işaret etmektedir. Evli olmayan bir kadının kendisini rüyasında hamile şekilde görmesi onun hane içerisinde neden olacağı tatsız durumlara ve sorunlara delalet etmektedir. Bazen bekar bir kız adına rüya içerisinde hamile olduğunun görülmesi, kısmetin bağlı olduğu şeklinde yorumlanır.

Rüya İçerisinde Hamile Kadın Görmek

Rüyada içerisinde hamile kadın görmek; rüyayı gören kişinin yaşamında yaşanacak sürpriz olaylara delalet eder. Müjdeli olan haberlere, mutluluk ve huzur getirecek adımlara, hayırlı gelişmelere ve rüyayı gören bireyin niyet etmiş olduğu güzel işlere alamet etmektedir. Rüya içerisinde hamile kadının görülmesi, ayrıca rüyayı gören kişinin bebek sahibi olma hayalinin gerçekleşeceğine, duaların kabul olacağına işarettir.

Rüya İçerisinde Annesini Hamile Görmek

Rüya içerisinde annesini hamile görmenin anlamı, anne yaşıyor ise onunla alakalı iyi ve güzel haberlerin alınacağına, aile büyüklerinden kalacak olan bir mirasa, sevindirici ve mutlu edecek gelişmelere yorulur. Annesinin hamile olduğunu gören birey, oldukça yakın bir zamanda sevindiren bir haber alacaktır. Sevindirici haber ile beraber kişinin olumlu şeyler yaşayacağı da belirtilmektedir.

Rüyada İçerisinde Hamile Kadının Doğum Yapması

Rüyada içerisinde hamile kadının doğum yapmasının anlamı; rüyayı gören bireyin yaşamındaki kara bulutların dağılmasına ve bireyin güneşi göreceğine, başaracağına delalet etmektedir. Kişinin derdinin sona ereceğine, geçim sorunlarının bitmesine, mutluluk ve huzurun yerine geleceği biçiminde yorumlanmaktadır. Bu sayede kişinin bütün sorunları teker teker halledileceği de söylenebilir.