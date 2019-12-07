Rüyada gelinlik giymek ne anlama gelir? Rüyada gelinlik görmenin Tabiri

Rüyada gelinlik giymek; iki biçimde yorumlanır. Eğer gelinlik giyen birey bekarsa, uzun süredir beraber olduğu ve çok iyi anlaştığı bireyle en ufak zamanda evlenerek, mutlu bir yuva kuracağına delalet eder. Rüyayı gören birey evli birisiyse, aile yaşamı veya iş yaşamı ile alakalı mutlu ve güzel gelişmelere neden olacak haber alacağı manasına gelir. Kimi zaman da bu rüyanın, hamileler adına çocuk isteyenler veya kız çocuğu adına hayırlı bir evlat şeklinde yorumlanır. Rüyasında gelinliği giyen birey, bütün isteklerine ve arzularına ulaşıp, huzurlu hayat geçirir.

Rüyada Gelinlik Görmek

Rüyada gelinlik görmek; evlilik ile alakalı anlamlarına sahiptir. Bekar kızın gelinlik giydiğini görmesi, yakın zaman içerisinde evleneceğine işaret eder. kimi alimlere göre rüya içerisinde gelinlik giymek, tez zamanda duyulacak olan hayırlı haberdir. Bu sebeple bu rüyayı gören birey, eğer beklediği bir haber var ise yakın zamanda bu haberi alıp, çok mutlu olur, hayatını yoluna koyacaktır. Gelinlik rüyası, genel olarak hayırlı ve iyi şekilde yorumlanır. Evli kadının kendisini gelinlik giymiş şekilde görse, bu rüya o bireyin yakın zamanda sahip olacağı evlat anlamına gelir.

Rüyada Evli Bir Kadının Gelinlik Giymesi

Rüyada evli bir kadının gelinlik giymesi; rüyayı gören bireyin, evlilik yaşamıyla alakalı oldukça sevindirici ve hayırlı bir haberin alınmasına alamet eder. Kimi zaman da bu rüya bireyin çocuğunun olmasına, eğer çocuğu varsa onun ileri zamanda anne ve babasına saygılı, iyi be ahlaklı bir kişi olarak yetişmesine işaret eder. Rüya içerisinde giyilen gelinlik, rüya sahibinin yakın zaman içerisinde zengin, yakışıklı ve iyi huylu bir kişi ile evlenileceğine işaret edebilir. Kimi tabircilere göre, uzun ömür, hayatta istenenlerin gerçekleşmesine, görüldüğü zaman içerisinde eğer bir sıkıntı ya da üzüntüsü varsa kısa vakitte tüm kederlerden ve sıkıntılardan kurtulmaya işarettir.

Rüyada Siyah Gelinlik Görmek

Rüyada siyah gelinlik görmek; evlilik yaşamında mutlu olmak, hayırlı kısmete sahip olunacağına, ufak zaman içerisinde evlenmeye, dünya yaşamında ferahlığa ve mutluluğa işarettir. Bu rüyanın görülmesi, büyük kısmet ve şans elde etmek olarak yorumlanmaktadır. Kimi tabircilere göre rüyada siyah gelinlik giymek; kendisine güvenilecek kadar ahlaklı bir insan ve dostluk konusunda oldukça iyi olunmasına işarettir. Bu rüyayı gören bireylerin sıkıntıları biterek, zorluktan kurtulur. Tüccar bir kişi bu rüyayı görür ise, işlerinde her daim başarılı olur ve önemli paralar kazanır.

Rüyada Bekar Kızın Gelinlik Görmesi

Bekar biri rüyasında gelinlik görürse, evlenmeye ehil biriyse yakın zamanda evlenir ya da aşık olacağı bir kişiyle karşılaşır. Beyaz gelinlik; mutlu ve mesut bir yuvanın, kısa gelinlik ise; aile yaşamında yaşanacak maddi sorunların, uzun gelinlik; hayırlı ve uzun bir ömre, kabarık gelinlik giymek maddi problemlerden kurtulup ferahlamaya ve varlıklı olmaya, dar gelinlik, dar geçime ve rızkın kazanılırken kimi güçlükler yaşamaya, genç bireyin çok uzun ve kabarık gelinlik giymesi oldukça varlıklı, zengin ve saygı değer biri ile evlenmesine işaret eder.

Rüyada Kırmızı Gelinlik Görmek

Rüyada gelinlik gören; bireyin bu rüyası genel olarak gelinliğin rengine göre yorulur. Örneğin kırmızı gelinlik gören kişi aşık olur, karşısına seveceği biri çıkar. Sarı gelinlik ufak zamanlı bir hastalıktır. Beyaz bir gelinlik, bekarlar adına evliliğe, nikaha ayrıca çok mutlu olmaya, sorunlardan kurtulmaya, feraha ermeye işaret eder. Temiz gelinlik mutluluktur. Eskimiş pis gelinlik sıkıntı ve sorundur. Pembe gelinlik ise, sevinç ve neşeyle yorumlanırken, turuncu gelinlik ise iyi, kendisine güvenilecek dosta işaret eder.