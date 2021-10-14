Rüyada evin yanması ne anlama gelir? Rüyada başkasının, kendinin ve eski bir evin yandığını görmek

Rüyasında yangın görmek çok çeşitli birçok anlama gelmekte. Zararsız bir yangın ise hayra, zenginliğe, bolluğa bereket olarak yorumlanabilir. Öyle olduğu gibi birçok inanca göre olumsuzluğa yorumlanmaktadır. Can kaybının olması, para kayıplarının yaşanması, adaletsizliğe uğramak ve gönül ilişkilerinde beklenmedik sonuçlar ortaya çıkması gibi sonuçlar ile karşılaşırız.

Rüyada Evin Yanması

Rüyada evin yanması, o evde kötü haber, kötü olayların gerçekleşeceğini dalalet eder. Çoğunlukla yakınların veya hısımların, dostların birinin ölüm haberi olarak yorumlanır. Evin yanması her zaman bir afete olumsuzluğa tabir tutulur. Büyük ölümcül hastalıklara, yaralanmalı ve ölümcül kazalara, vefat haberlerine gibi kötü haberlere yorumlanır.

Rüyada Kendi Evinin Yandığını Görmek

Rüyada kendi evinin yandığını gören kişi büyük sıkıntılı, zor ve uzun bir zaman alacak hastalığa yakalanır. İhtiyar bir kimse kendi evinin yandığını gördüyse ve evli ise karısının veya kocasının vefat edilmesi beklenir. Bekar, evli olmayan birinin yandığını gördüyse aile büyüklerinden birin anne ve babasından birinin vefat edeceği yorumlanır.

Rüyada Başka Birinin Evinin Yandığını Görmek

Yakınlarınızdan birinin yaşayacağı üzüntülü bir olayı görmek, karşılaşmak gibi bir manaya veya başkalarının yaptığı hataları gibi rüyasında gören kişi bu rüyadan etkilenecektir ve huzurunun hatta aile içi huzurun, iş düzeninin bozulacağına yorumlanmaktadır. Uğursuzluk ve şanssızlık olarak da yorumlanır. Rüya sahibinin zor duruma, olumsuz olaylarla karşılaşacağına dalalet eder.

Rüyada Yanan Evden Kaçmak

Rüyada bir evin yandığı fakat yanan evden bir sıyrık bile almadan çıktığını gören kişi için bolluk, bereketli ve mutlu, huzura ereceğini dalalet eder. Bu tür rüyada birey ekonomik yönden istediği şeylere ulaşabileceğini ve mutlu bir yaşam süreceği gibi yorumlanmaktadır.

Rüyada Yanan Evden Çıkamamak

Kişi rüyasında yanan bir evden çıkamamak ve yanan evin içerisinde yara lan kişi gerçek yaşantısında büyük problemlerle karşılaşacaktır. Yanan bir yapıdan çıkamayan kimse büyük iftiralara uğrayacaktır. Maddi olarak olumsuz sonuçlar ile karşılaşacaktır. Huzuru ve mutluluğu azalacak, bozulacaktır. Bu kişi başkalarına muhtaç kalacağı gibi yorumlanır.