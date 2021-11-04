Rüyada Eski Sevgiliye Sarılmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Eski Sevgiliye Sarılıp Ağlamak Ve Öpmek

Rüyada eski sevgiliye sarılmak, iyi ve olumlu gelişmelere işaret eder. Rüyada eski sevgiliye sarılıp ağlamak, hastalıklardan kurtulmak ve doğru yeni karar almak demektir. Rüyada eski sevgiliye sarılıp öpmek ise özlem ve hasret demektir.



Rüyada Eski Sevgiliye Sarılmak



Rüyada eski sevgiliye sarılmak, rüya yorumları arasında genellikle iyi ve güzel gelişmeler anlamına gelir. Rüyasında eski sevgilisini gören kişi bekarsa aradığı bir işi sonunda bulacak demektir. Öte yandan rüya sahibi evliyse çok sahibi olacak ve bu evladı oldukça hayırlı bir insan olacaktır. Aynı zamanda rüya yorumu için yer alan bir diğer bilgi de rüya sahibinin eski hayatındaki tüm olumsuz durumlardan sıyrılacağı ve sadece gülümseyerek hatırlayacağı güzel günleri erişeceğine işaret edilmektedir.



Rüyada Eski Sevgiliye Sarılıp Ağlamak



Rüyada eski sevgiliye sarılıp ağlamak, kişinin hayatında olumlu gelişmeler olacağına ve yeni kararlar vermesine işaret edilmektedir. Rüyasında eski sevgilisine sarılıp ağladığını gören kişi için sanılanın aksine iyi aktarımlar yapılır. Rüya sahibinin hastalığı varsa ve bu hastalık ciddi derecedeyse sonunda derdine derman olacak bir doktor karşısına çıkacak. Bu doktorun uygulayacağı tedavi ve verdiği bilgiler sayesinde rüya sahibi sonunda eskisi kadar sağlıklı birisi olacak. Öte yandan rüya sahibi iyileşmesi sonrasında yeni kararlar alacak ve hayatının geri kalan kısmında oldukça başarılı olmak için çabalayacaktır.



Farklı rüya alimleri tarafından rüya için yapılan bir diğer yorum ise rüya sahibinin yanlış işlere sapacağı şeklindedir. Rüyasında eski sevgilisine sarılarak ağlayan kişinin başı bir konuda derde girecek. Bu derde girmesinin en büyük suçu yine kendi yapacak olduğu hatalı davranışlar olacaktır. Ancak rüya sahibi bu hatadan ders almakta zorlanacak ve kötü olaylar yaşamaya devam edecektir. Başından çok fazla talihsiz olay geçecek olan rüya sahibi uzun yıllar sonunda da olsa yaptığı hataların farkına bir şekilde varacak ve hayatını düzene sokmaya karar verecek.



Rüyada Eski Sevgiliye Sarılıp Öpmek



Rüyada eski sevgiliye sarılıp öpmek, rüya yorumlarında birden farklı anlamlara gelmektedir. Rüyasında eski sevgilisine sarılarak onu öpen kişi evliyse kötü olaylar başına gelecektir. Bu kötü olaylar arasında eşi ile ciddi tartışma yaşayacak olan rüya sahibi araya eşinin ailesini sokacak ve onlardan destek alarak işi tatlıya bağlamak isteyecek. Ancak işler beklediği gibi gitmeyecek ve eşinin ailesi de kendisine karşı cephe olacaktır. Rüya sahibi eğer bekarsa bir sevdiği dost veya eski sevgilisini çok fazla özlemiş ve ona tekrar ulaşmak için büyük hayaller kurmuş demektir.