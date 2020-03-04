Rüyada dondurma görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma almak ve yemek tabiri

Rüyada dondurma yemek, kısmetin açıldığına, kişinin bu kısmetler sayesinde büyük fırsatlar yakalayacağına hikmettir. Rüyada dondurma yemenin en önemli işaretlerinden birisi, hayırlı olanın görülmesi olarak hikmettir.

Rüyada Dondurma Yemek

Kişinin rüyasında dondurma yemesi her zaman için güzel şeylere rivayet etmez. Kimi alimler, rüyada dondurma yemenin, doğru olmayan kişiyle haşır neşir olma olarak ifade ederler. Bazı rüya yazarları, rüyada dondurma yemenin, kişinin beklemediği kazanç kapısının açılması olarak işaret ederler.

Rüyada Dondurma Görmek

Rüyada dondurma görmek, uzak yolculuk ve tartışmaya mukabil sayılır. Tabirciler, rüyasında dondurma gören kişinin hayatında vazgeçemediği bir şeyden ayrılmak zorunda kalabileceğini söylerler. Kısmi olarak alimler, rüyada dondurma yemenin aile tartışmalarının çıkacağına hikmet ettiğini belirtirler.

Rüyada beyaz dondurma görmek, iş hayatındaki gelişmeye delalettir. Siyah dondurma uzun bir yolcuğa işarettir. Renkli dondurma ise kişinin biraz daha çalışması gerektiğine yorumlanır. Rüyasında dondurma görüp canı çektiğini gören kişinin hayatı hep aynı gidebilir.

Rüyada Dondurma Almak

Rüyada dondurma almak, güzel günlerin geleceğine rivayet edilir. Kimi alimler, rüyasında dondurma aldığını gören kişinin işlerinin pekala büyüyeceğini rivayet etmişlerdir. Bazı kimseler, rüyada dondurma almanın değeri büyük imana işaret ederler.

Rüyada dondurma alıp onu sakladığını görmek, bencilliğin kişi için sorun çıkarması şeklinde yorumlanır. Başkaları için dondurma almak, zaruri ihtiyaçların karşılandığına delalet eder. Rüyada birinden dondurma almak, aza kanaat getirmekle açıklanmıştır.

Rüyada Dondurma Satmak

Rüyada dondurma satmak, iş hayatıyla değerlendirilmiştir. Rivayetçiler, rüyada dondurma sattığını gören kişi için işte sıkıntılar yaşayacağını işaret ederler. Rüyasında dondurma sattığını gören kimsenin, eli dara düşebilir. İş yapamaz hale gelebilir veya işini sürdürmesi için yüklü paralara ihtiyaç duyabilir. Rüyada dondurma sattığını gören kişinin hayatı da disiplinli yolda çıkar. Tepetaklak bir sosyal yaşamı olur. Evinde huzursuzluklar yaşanabilir. Kişi evliyse eşinden boşanma noktasına gelebilir.

Rüyada Dondurma Külahı Görmek

Rüyada dondurma külahı görmek, zaman sorununa rivayettir. Kişinin rüyasında dondurma külahı görmesi, ideallere olan uzaklık olarak rivayet edilir. Rüya sahibinin kurduğu hayaller için yeteri kadar çalışması gerektiğine hikmet edilir.

Kimi rüya tabircileri, rüyasında dondurma külahı görüp, çalışmaya başlayanların, emellerine yaklaşacaklarına delalet edilir. Kişi, dondurma külahını yediğini görüyorsa, onun için birtakım hayırlı durumlar yaşanabilir. Rüyada dondurma külahına dondurma koyduğunu görmek, kişinin el becerisiyle zengin olmasına hikmettir.

Rüyada Yere Dondurma Düşürmek

Rüyada yere dondurma düşürmek, elinde olan değerlere kıymet vermemek manasına gelir. Alimler, kişinin etrafında gördüklerinde anlam bulamadığına işaret ederler. Bu nedenler, kişinin hayatının çokta istediği gibi gitmediğine rivayette bulunurlar. Kişi yere düşen dondurmasını almaya çalışıyorsa, bu onun zorluktan çıkmasına delalettir.

Rüyada yere düşürülen dondurmanın hikmeti sadece bunlar değildir. Rivayetçiler, dondurma gibi nimetlerin yere düşürülmesinin tabirinin, hoş olmayan durumlarla karşılaşma olarak açıklarlar. Kişinin hayatındaki birtakım gelişmelere delalet ederler.

Rüyada Başkasına Dondurma İkram Etmek

Başkasına dondurma ikram etmek, karlı iş anlamına gelir. Rüya sahibinin sevmediği insanlarla çalışmasına işarettir. Tabirciler, rüyada başkasına dondurma ikram ettiğini gören kişinin, hayatının çok önemli noktaya geleceğini belirtirler. İş yapacağı insanlar, kişiye değer vermeye başlarlar. Ona saygı duydukları için görüşlerini önemserler. Rüyada başkasına dondurma ikram etmek, sakin kalmaya rivayet edilir. Kişi başkasına dondurma ikram edip geri çevriliyorsa, onun için hayırlı olanın meydana geleceğine yorumlanmıştır.